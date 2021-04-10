新疆爭議、北京冬奧、港府擬禁選舉「投白票」與更多BBC故事

17 分钟前

踏入2021年4月第二周，隨著國際社會對新疆、香港人權問題的關注升溫，傳出了多國有意抵制北京冬奧的消息，BBC中文採訪了一些被中國制裁的英國國會議員和御用大律師。香港政府計劃阻止任何人倡議「投白票」，同時，英國對移居當地的港人提供超過4000萬英鎊的援助方案。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新疆事件：被中國制裁的英國御用大律師「我非常喜歡中國，但會繼續為人權發聲」

BBC中文近期專訪了中國政府制裁名單上的一些英國人，包括英國著名人權活動家和資深法律人，御用大律師海蓮娜·肯尼迪女男爵（Baroness Helena Kennedy QC）。她對BBC中文表示，對受到中國制裁「很失望」，因為她只是「為了法律、法治和人權說了一些話」，強調製裁對她沒影響，反而英方對中國個別人士的制裁，反而實際影響。

另外，BBC亦訪問了英國議會外交委員會主席圖根哈特。他談到諸多話題，包括對英中關係走向，英中貿易、中國官員海外資產，官二代留學生等問題的看法，並提及他私人電子郵箱被黑，家裏收到可疑信件等事情。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 圖根哈特專訪

隨著國際社會對新疆、香港人權問題的關注程度持續升溫，美、歐、英、加、澳等西方主要國家裏要求抵制北京2022冬奧會的呼聲也與日俱增。分析認為，由於距離北京冬奧會還有約一年時間，多數國家政府可能還在謹慎觀望，因此即使巨大的民意壓力，各國政府也不大可能短期內作出決斷。

國際奧委會對BBC中文表示，對所有國際政治問題上保持中立，授予某國舉辦權不意味著奧委會認同該國的政治架構，並強調奧運會由奧委會管轄，邀請各國參與的是奧委會，而非舉辦國，呼籲各國儘管有分歧，仍然能用體育的力量使世界匯聚一堂。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2022北京冬奧會：無視抵制聲浪，中國啟動冬奧賽事測試

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港2019年區議會選舉中建制派遭到慘敗，政府在2020年以疫情為由推遲了立法會選舉。但中央政府在2021年改變了包括香港立法會在內的選舉制度。

北京宣佈修改香港選舉制度後，民主派陣營參選立法會的機會變得渺茫，坊間有建議以選舉中「投白票」方式抗議，亦有人呼籲杯葛選舉。港府表明有意修例，阻止有人想破壞選舉，有建制派議員認為，鼓吹「投白票」可能違反《港區國安法》。

另一方面，英國政府宣佈將會撥款4300萬英鎊，向透過英國國民（海外）護照（BNO）簽證計劃移民到當地的香港人，提供房屋、工作和教育等方面的支援。英國政府的數字顯示，BNO簽證計劃今年年初開始接受申請至3月19日為止，已經收到約2.7萬宗簽證申請。由於申請成功者還可以攜帶直系親屬前往英國，所以香港有移民英國意願的人數還要超過這一數字。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 「遼寧號」航母4月4日通過沖繩與宮古島的海域，南下航入西太平洋。

中國人民解放軍遼寧號航母編隊據報上周末通過沖繩與宮古島的海域，南下航入西太平洋。北京表示遼寧號航行「台灣周邊海域」是年度例行演習，目的除了檢驗成效之外，並同時「提高維護國家主權」。

隔日，美軍航空母艦羅斯福號打擊群從麻六甲海峽進入南海，是2021年第三次進入南海。美中兩國航母，在台灣一南一北周遭海域的動態引發印太地區周遭國家關注。

針對解放軍和美國在台海周邊的頻繁活動，外界開始評估將來美中兩國乃至日澳等國在台灣周邊的軍事活動，是否可能開始常態化。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國華人按摩業遭污名化：「我們值得被尊重」

美國亞特蘭大按摩店上月發生的槍擊案造成6名女性亞裔按摩師死亡，令這個邊緣化的群體被推到輿論聚焦燈下。