美國制裁中國七家超級計算機實體 中方稱美國惡意打壓

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圖像來源，Getty Images

美國將7家中國實體列入黑名單，指它們製造超級計算機支持中國軍隊。這是美國拜登政府首次採取措施加大中國獲取美國技術的難度。

周四（4月8日），中國國家超級計算中心（National Supercomputing Center）的4個分支部門和3家中國企業被美國列入黑名單。這將禁止美國公司在未經批准的情況下向這些機構出口技術。

被制裁的中國超級計算機實體包括天津飛騰信息技術公司、上海集成電路技術與產業促進中心、Sunway Microelectronics、國家超級計算濟南中心、國家超級計算深圳中心、國家超級計算無錫中心以及國家超級計算鄭州中心。

美國商務部表示，這些實體參與建造中國軍方使用的超級計算機，並促進北京開發大規模殺傷性武器的計劃。

這些被制裁的實體引領中國超級計算機的發展，是中國實現芯片自給自足計劃的重要參與者。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，拜登政府將利用其職權，阻止中國利用美國技術來發展破壞穩定的軍事現代化行為。

特朗普政府曾針對數十家涉嫌將美國技術用於軍事的中國公司，其中包括手機製造商華為。

拜登周四的措施要求這7家中國企業獲得許可證使用美國技術，這些技術包括英特爾和其他美國芯片製造商設計的芯片基礎設施。

雖然黑名單禁止美國公司向中國公司提供服務和產品，但它並沒有禁止那些在美國以外工廠生產的產品。台積電就是這樣的公司之一，這家總部位於台灣的公司已成為全球最先進的半導體製造商。

中國如何回應？

中國外交部發言人趙立堅周五（9日）在例行記者會上表示，美國政府為了維護自身科技壟斷和霸權地位，遏制中國發展，一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，濫用實體清單，不擇手段地惡意打壓中國高科技企業，中方對此堅決反對。

趙立堅稱，美國的遏制打壓阻擋不了中國科技進步發展的步伐，只會更加堅定中國自主創新的決心和意志。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

超級計算機是什麼？

與通用計算機相比，超級計算機的性能水平要好得多，每秒可以進行數十億次計算。

超級計算機由數千個連接的處理器組成，用於預報天氣和氣候趨勢、模擬核試驗和藥物研究等功能。

高超音速導彈等先進武器的發展也必須要用到超級計算機。

雷蒙多稱：「超級計算能力對於許多——或許幾乎所有——現代武器和國家安全系統的發展都至關重要，如核武器和高超音速武器。」

並未空等

美國擔心中國獲得美國的技術，幫助其軍隊縮小與美國軍隊的差距。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統喬．拜登舉行上任後首場記者會，花費不少篇幅談到中國問題。

拜登政府目前正在審查前任總統特朗普採取的數十項與中國有關的行動，包括一項禁止美國人投資被認為與軍方有關的中國公司的命令。

「你認為中國在空等著投資數碼基礎設施或研發？我向你們保證，他們沒有，」拜登在周三的演講中表示。