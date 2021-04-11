英國首相將不參加菲利普親王葬禮 坎特伯雷大教堂舉行特別悼念儀式
英國當地時間周日（4月11日）上午，一場為愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲利普親王（Prince Philip）舉行的特別紀念儀式在坎特伯雷大教堂（Canterbury Cathedral）舉行。
儀式由坎特伯雷大主教賈斯汀· 韋爾比（Justin Welby）主持。下周六菲利普親王的葬禮預計也會由他主持進行。
目前正值英國為期八日的全國哀悼期。在此期間，一些體育活動的日期已被調整。
英國首相府唐寧街4月10號表示，在疫情限制措施之下，為讓「盡可能多的家庭成員」出席愛丁堡公爵菲利普親王葬禮，首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）將不參加葬禮。
菲利普親王葬禮將於下周六在溫莎聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行，僅有30人可以出席。預計出席人員將是親王的子女、孫子孫女、以及其他近親成員。
英國公眾不能參加葬禮。
菲利普親王之子、威爾士親王（Prince of Wales）查爾斯王子（Prince Charles）在周六向他「親愛的爸爸」致意時表示，將「極其」懷念菲利普親王。
查爾斯王子在其位於格洛斯特郡的海格洛夫莊園發表講話稱，他的父親是一位「非常特別的人……他應該首先會對外界關於他的反應和令人感動的話語感到驚奇」。
查爾斯王子稱，他和他的家人對此「深表感謝」，並表示：「這會在這次親人離世及這個尤其悲傷的時刻為我們提供支持。」
愛丁堡公爵於周五在溫莎城堡去世，享年99歲。
白金漢宮表示，下周六的葬禮安排「十分」體現菲利普親王的意願，並針對新冠疫情作出了調整。
與以往君主去世時舉行大型國務活動不同，這次葬禮將是一次紀念性的活動，通過電視進行轉播。
一名唐寧街10號發言人表示：「由於新冠規定，僅有30人可以出席愛丁堡公爵菲利普親王的葬禮。」
該發言人說，「首相一直希望按照最有利於王室的方式行事，因此為讓盡可能多的家庭成員出席，他將不出席於周六舉行的葬禮。」
屆時，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈里王子（Prince Harry）將從加利福尼亞飛往英國，與其他王室成員一同出席儀式。
白金漢宮表示，薩塞克斯公爵夫人目前懷有身孕，醫生建議她不要旅行。
葬禮當天，英國將在當地時間15：00舉行全國默哀一分鐘的活動。
菲利普親王的棺材將由一輛由他參與設計的改裝路虎（Land Rover）汽車由溫莎堡運往聖喬治教堂。
包括威爾士親王查爾斯王子在內的王室成員將在其靈柩後行走，女王將單獨前往教堂。
出席葬禮的賓客將遵照新冠規定，彼此保持社交距離，佩戴面部遮蓋物。
儀式進行時，部隊將會鳴槍，預計將會持續8分鐘，同時響起宵禁鐘。
將有八名扶靈者抬棺，棺木將蓋有他的公爵旗，配有一個花環、愛丁堡公爵的海軍帽及佩劍，沿西側台階進入教堂。溫莎教長（Dean of Windsor）與坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）二人將在教堂內迎接靈柩。
這10人不被包括在葬禮出席人員限制人數內。
出席葬禮的人員名單將於下周四公布。
查爾斯王子周六向其父親致意，表示愛丁堡公爵在過去70年間為女王、王室、國家及英聯邦做出了「最為傑出、最為忠誠的服務」。
公爵過世後，許多王室成員前往溫莎堡拜訪女王。
其中包括女王與公爵之子威塞克斯伯爵（Earl of Wessex）及其夫人。在與伯爵離開城堡時，伯爵夫人表示，「女王很好」。
他們的另一個兒子約克公爵（Duke of York）也在周六前往拜訪，威爾士親王在周五下午已經到達溫莎堡。
為向公爵致敬，周六英國倫敦、愛丁堡、卡迪夫以及唐郡（County Down）希爾斯堡（Hillsborough Castle）內鳴炮41響。直布羅陀（Gibraltar）也鳴槍致意。
英國將進行為期8天的全國哀悼，至4月17日在葬禮前結束。
菲利普王子遺體將不會供公眾瞻仰。
他的靈柩將放置在溫莎堡的私人教堂內，蓋有公爵旗及一枚花環。
王室將進行為期兩周的哀悼，而王室活動將在合適的場合繼續進行。
白金漢宮一名發言人表示：「儘管這是一個悲傷及哀悼的時刻，未來幾天也將是一個讚頌非凡一生的機會。」
根據此前安排，在公爵去世（代號「福斯橋」）之後的幾天，預計將有數千人聚集在倫敦與溫莎，一些人甚至可以在室外宿營，以得到一個俯瞰點觀看部隊行進。
王室網站信息如今顯示，要求公眾考慮向一個慈善機構捐款，以代替獻花紀念公爵。同時還有一份線上吊唁簿供公眾獻上個人哀思。
所有英國政府建築被要求降半旗向公爵致哀，直到葬禮之後的第二天早上8點。
肯辛頓宮表示，劍橋公爵（Duke of Cambridge）威廉王子（Prince William）已取消原定於周日晚間在英國電影學院獎（Bafta Awards）頒獎禮上的致辭。他的祖父愛丁堡公爵是英國電影學院首任主席。
與此同時，英格蘭足球聯賽宣佈，「為表尊敬」，所有原定於在菲利普親王葬禮進行時舉行的比賽將重新安排時間進行。