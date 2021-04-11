英國首相將不參加菲利普親王葬禮 坎特伯雷大教堂舉行特別悼念儀式

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圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 在溫莎堡外，民眾為菲利普親王獻花致哀。

英國當地時間周日（4月11日）上午，一場為愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲利普親王（Prince Philip）舉行的特別紀念儀式在坎特伯雷大教堂（Canterbury Cathedral）舉行。

儀式由坎特伯雷大主教賈斯汀· 韋爾比（Justin Welby）主持。下周六菲利普親王的葬禮預計也會由他主持進行。

目前正值英國為期八日的全國哀悼期。在此期間，一些體育活動的日期已被調整。

英國首相府唐寧街4月10號表示，在疫情限制措施之下，為讓「盡可能多的家庭成員」出席愛丁堡公爵菲利普親王葬禮，首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）將不參加葬禮。

菲利普親王葬禮將於下周六在溫莎聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行，僅有30人可以出席。預計出席人員將是親王的子女、孫子孫女、以及其他近親成員。

英國公眾不能參加葬禮。

菲利普親王之子、威爾士親王（Prince of Wales）查爾斯王子（Prince Charles）在周六向他「親愛的爸爸」致意時表示，將「極其」懷念菲利普親王。

查爾斯王子在其位於格洛斯特郡的海格洛夫莊園發表講話稱，他的父親是一位「非常特別的人……他應該首先會對外界關於他的反應和令人感動的話語感到驚奇」。

查爾斯王子稱，他和他的家人對此「深表感謝」，並表示：「這會在這次親人離世及這個尤其悲傷的時刻為我們提供支持。」

愛丁堡公爵於周五在溫莎城堡去世，享年99歲。

白金漢宮表示，下周六的葬禮安排「十分」體現菲利普親王的意願，並針對新冠疫情作出了調整。

與以往君主去世時舉行大型國務活動不同，這次葬禮將是一次紀念性的活動，通過電視進行轉播。

圖像來源，PA MEDIA 圖像加註文字， 葬禮將在溫莎堡聖喬治教堂舉行。

一名唐寧街10號發言人表示：「由於新冠規定，僅有30人可以出席愛丁堡公爵菲利普親王的葬禮。」

該發言人說，「首相一直希望按照最有利於王室的方式行事，因此為讓盡可能多的家庭成員出席，他將不出席於周六舉行的葬禮。」

屆時，薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈里王子（Prince Harry）將從加利福尼亞飛往英國，與其他王室成員一同出席儀式。

白金漢宮表示，薩塞克斯公爵夫人目前懷有身孕，醫生建議她不要旅行。

葬禮當天，英國將在當地時間15：00舉行全國默哀一分鐘的活動。

菲利普親王的棺材將由一輛由他參與設計的改裝路虎（Land Rover）汽車由溫莎堡運往聖喬治教堂。

包括威爾士親王查爾斯王子在內的王室成員將在其靈柩後行走，女王將單獨前往教堂。

出席葬禮的賓客將遵照新冠規定，彼此保持社交距離，佩戴面部遮蓋物。

儀式進行時，部隊將會鳴槍，預計將會持續8分鐘，同時響起宵禁鐘。

將有八名扶靈者抬棺，棺木將蓋有他的公爵旗，配有一個花環、愛丁堡公爵的海軍帽及佩劍，沿西側台階進入教堂。溫莎教長（Dean of Windsor）與坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）二人將在教堂內迎接靈柩。

這10人不被包括在葬禮出席人員限制人數內。

出席葬禮的人員名單將於下周四公布。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 白金漢宮宣佈菲利普親王去世 享年99歲

查爾斯王子周六向其父親致意，表示愛丁堡公爵在過去70年間為女王、王室、國家及英聯邦做出了「最為傑出、最為忠誠的服務」。

公爵過世後，許多王室成員前往溫莎堡拜訪女王。

其中包括女王與公爵之子威塞克斯伯爵（Earl of Wessex）及其夫人。在與伯爵離開城堡時，伯爵夫人表示，「女王很好」。

他們的另一個兒子約克公爵（Duke of York）也在周六前往拜訪，威爾士親王在周五下午已經到達溫莎堡。

為向公爵致敬，周六英國倫敦、愛丁堡、卡迪夫以及唐郡（County Down）希爾斯堡（Hillsborough Castle）內鳴炮41響。直布羅陀（Gibraltar）也鳴槍致意。

圖像加註文字， 查爾斯王子周六向其父親致意，表示愛丁堡公爵在過去70年間為女王、王室、國家及英聯邦做出了「最為傑出、最為忠誠的服務」。

英國將進行為期8天的全國哀悼，至4月17日在葬禮前結束。

菲利普王子遺體將不會供公眾瞻仰。

他的靈柩將放置在溫莎堡的私人教堂內，蓋有公爵旗及一枚花環。

王室將進行為期兩周的哀悼，而王室活動將在合適的場合繼續進行。

白金漢宮一名發言人表示：「儘管這是一個悲傷及哀悼的時刻，未來幾天也將是一個讚頌非凡一生的機會。」

根據此前安排，在公爵去世（代號「福斯橋」）之後的幾天，預計將有數千人聚集在倫敦與溫莎，一些人甚至可以在室外宿營，以得到一個俯瞰點觀看部隊行進。

王室網站信息如今顯示，要求公眾考慮向一個慈善機構捐款，以代替獻花紀念公爵。同時還有一份線上吊唁簿供公眾獻上個人哀思。

所有英國政府建築被要求降半旗向公爵致哀，直到葬禮之後的第二天早上8點。

肯辛頓宮表示，劍橋公爵（Duke of Cambridge）威廉王子（Prince William）已取消原定於周日晚間在英國電影學院獎（Bafta Awards）頒獎禮上的致辭。他的祖父愛丁堡公爵是英國電影學院首任主席。