伊朗核電設施出現故障 官員指遭「蓄意破壞」

31 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 去年10月拍攝的伊朗納坦茲核設施的衛星圖像

伊朗最高核事務官員表示，伊朗一座核設施在啟用了新的濃縮鈾離心機一天後便遭到「蓄意破壞」。

這起事件導致德黑蘭南部納坦茲（Natanz）的核設施電力系統故障。伊朗原子能組織主席薩利希（Ali Akbar Salehi）沒有說明誰應對這起「恐怖主義行動」負責。

然而，以色列公共媒體援引情報人士的話說，這是以色列網絡攻擊的結果。

以色列沒有直接對這一事件發表評論，但最近幾天，該國加強了對伊朗核計劃的警告。

該事件發生之際，正值伊朗和美國有意重新就2015年核協議進行談判。伊朗曾與世界主要國家達成了一份核協議，但美國在特朗普政府時單方面宣佈退出。

周六，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）在納坦茲現場舉行了新離心機的落成儀式，並通過電視進行直播。離心機是生產濃縮鈾所需的設備，濃縮鈾可用於製造反應堆燃料以及核武器。

這又一次打破了伊朗在2015年核協議中的承諾，該協議只允許伊朗製造和儲存有限數量的濃縮鈾，用於生產商業電廠的燃料。

伊朗說了什麼？

周日（4月11日），伊朗原子能組織發言人貝魯茲·卡馬爾萬迪（Behrouz Kamalvandi）說，當日上午發生了一起涉及核設施電網的「事故」。

卡馬爾萬迪沒有提供更多細節，但他對伊朗法爾斯通訊社（Fars）表示，「沒有人員傷亡或洩露」。

後來，國家電視台宣讀了伊朗原子能組織負責人薩利希的聲明，他在聲明中稱這起事件是「蓄意破壞」和「核恐怖主義」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 伊朗總統魯哈尼在2019年視察伊朗核設施。

報道引述他的話說：「伊朗伊斯蘭共和國譴責這一卑鄙行徑，並強調國際社會和國際原子能機構（IAEA）有必要對付這一核恐怖主義。」

「伊朗保留對犯罪者採取行動的權利，」他還說。

國際原子能機構表示，它已注意到有關這起事件的報道，但不願置評。

去年7月，納坦茲工廠的中央離心機裝配車間發生火災，同樣有指責稱這是蓄意破壞造成的。

伊核危機的背景

伊核問題的起源： 世界主要大國不信任伊朗，一些國家認為伊朗謀求核能是因為它想製造核武器，但伊朗對此予以否認。

世界主要大國不信任伊朗，一些國家認為伊朗謀求核能是因為它想製造核武器，但伊朗對此予以否認。 於是一項協議誕生了： 2015年，伊朗和其他六國達成一項重大協議，伊朗將停止一些核項目，以換取終止損害其經濟的嚴厲懲罰或制裁。

2015年，伊朗和其他六國達成一項重大協議，伊朗將停止一些核項目，以換取終止損害其經濟的嚴厲懲罰或制裁。 現在的問題是什麼？在美國前總統特朗普退出協議並重新對伊朗實施制裁後，伊朗重新開始禁止的核項目。儘管新任總統拜登希望重啟核協議，但雙方都表示，對方必須首先採取行動。

以色列為何卷與其中？

以色列公共廣播公司（KAN）援引未具名的情報來源說，該設施的斷電是以色列的網絡行動造成的。

《國土報》（The Haaretz）也表示，該事件可以被認為是以色列的網絡攻擊。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國和伊朗是如何變成死對頭的？

以色列新聞網站Ynet的防務分析師羅恩·本-伊沙伊（Ron Ben-Yishai）說，隨著伊朗向擁有核武能力的方向邁進，「有理由認為問題……可能不是事故造成的，而是蓄意破壞。目的是減緩因與美國就取消制裁進行談判而加速的核競賽。」

周日晚些時候，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，「打擊伊朗及其代理人的鬥爭和伊朗的軍備努力是一項巨大的任務」。

「今天存在的情況不一定會是明天存在的情況，」他補充說，沒有直接提及伊朗事件。

自特朗普讓美國退出伊朗核協議以來，這項被稱為「聯合全面行動計劃」（JCPOA）的伊朗核協議一直受到密切關注。

拜登政府已加倍進行外交努力，以恢復這一協議。

但內塔尼亞胡警告不要恢復該協議，並於上周宣佈以色列未來將不受與德黑蘭的新協議約束。

衝突在何處？

這項核協議只允許伊朗生產和儲存豐度不超過3.67%的鈾，豐度大於90%的鈾主要用於製造核武器。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 伊朗核科學家遇刺後，伊朗議會不顧伊朗總統反對，通過決議，要求政府把濃縮鈾豐度提高至20%。

特朗普表示，這份協議基於「一個巨大的幻想，即一個殘暴的政權只想要和平的核能計劃」。他恢復了嚴厲的經濟制裁，試圖迫使伊朗就替代方案進行談判。

堅稱不謀求核武器的伊朗拒絶了這一要求，並以撤回協議中一些關鍵承諾作為報復。