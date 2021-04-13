喜馬拉雅的創紀錄森林大火讓科學家們憂心忡忡

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度北部一些地區發生了多年來最嚴重的森林火災。

喜馬拉雅山中部的奈尼塔爾湖（Nainital）往往映襯著鬱鬱葱葱的山脈，這裏是印度北部北阿坎德邦（Uttarakhand）著名的旅遊勝地，但幾周來，森林大火帶來的煙霧籠罩了整個山脈。

研究該地區森林歷史的專家謝卡爾·帕塔克（Shekhar Pathak）說，「在我住的湖的這一邊，你都能聞到煙霧的味道。」

「不僅僅是容易著火的松樹，就連橡樹林也在燃燒，這意味著情況相當嚴重。」

受森林火災影響最嚴重地區的當地居民告訴BBC，他們這些天晚上都無法入睡。

「我們在半夜醒來，在森林周圍檢查，確保大火沒有靠近我們，」地處喜馬拉雅山脈皮托拉加爾（Pithoragarh）地區巴納村的凱達爾·阿瓦尼（Kedar Avani）說。

「大火吞噬了我們為牲畜儲存的乾草堆和草，現在我們擔心我們的房子也會被燒燬。」

阿瓦尼表示，大火非常猛烈，即使在20米遠的地方也能感受到高溫。「我們沒有辦法把它們撲滅，」他說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 科學家說，北阿坎德邦的森林火災導致了自2003年以來創紀錄的碳排放。

創紀錄的森林火災

科學家說，印度北部和鄰國尼泊爾的一些地區發生的森林火災是過去15年來最嚴重的。歐盟哥白尼大氣監控機構（CAMS）說，北阿坎德邦的森林大火在過去一個月排放了近20萬噸碳，創2003年以來的記錄。

根據對衛星圖片的分析，科學家們估計尼泊爾同期排放了近1800萬噸碳，這是自2016年排放2700萬噸碳以來的最高水平。

「這顯示了該地區大火的強度，這相當令人擔憂，」哥白尼大氣監控機構資深科學家馬克·帕靈頓（Mark Parrington）說。

據報道，近20人在北阿坎德邦和尼泊爾的大火中喪生。有數十萬公頃的森林據信化為焦土，儘管官方數據尚未公布。

上個月，尼泊爾一度錄得約500起森林火災。空氣質量幾天來一直處於危險水平。

該國的一些森林和國家公園毗鄰印度的森林和保護區，這意味著火災可以雙向蔓延。

長期乾旱

過去幾個月，位於喜馬拉雅山麓的印度北部和尼泊爾多地都經歷了長時間的乾旱，導致森林「非常乾燥」。

「已經好幾個月沒有下雨也沒有下雪了，」帕塔克說。「這就是為什麼即使是橡樹林都著火了——它們腳下的土地是完全乾燥的。」

同樣讓該地區人們擔憂的是，森林火災通常在五月達到高峰，他們擔心最壞的情況還沒到來。

科學家說，雖然氣候變化不能直接導致火災，但它加劇了該地區的乾旱。

北阿坎德邦和尼泊爾當局表示，有幾起森林火災是由住在靠近森林地區的農民燒秸稈所致。

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但專家說，問題不僅限於天氣和焚燒秸稈。

「政府規劃者通常把森林看作是碳池。他們經常忘記森林火災，以及它們如何成為碳排放源，」總部位於印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）的樂施會自然資源專家維延德拉·阿賈納比（Vijendra Ajnabi）說。

「森林火災還不是首要問題。這就是為什麼你在議會中很少聽到討論這個的原因。」

森林火災並非自然災害？

印度國家災害管理局（NDMA）尚未將森林火災視為自然災害。在其網站上，颶風、海嘯、熱浪、滑坡、洪水和地震都被列為此類。

印度森林調查機構2019年進行的一項分析顯示，該國近36%的森林容易發生火災，其中近三分之一非常脆弱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 尼泊爾的空氣質量很大程度上由於森林火災而迅速惡化

「我們之所以沒有將森林火災列為自然災害，是因為在印度，大多數此類火災是人為造成的，主要是出於農業目的，因此，這是一種人為災害，」印度國家災害管理局的成員克里希納·瓦薩（Krishna Vatsa）說。

「但我們確實認識到，森林火災正成為一種嚴重的危害，這就是為什麼我們正與各邦的林業部門和其他機構合作來處理這個問題。」

救援的困難

印度國家災害管理局過去曾強調該國消防服務存在嚴重缺陷。該委員會發現，全國消防和救援車輛缺口達80%以上，消防服務人員的數量比所需人數少96%。

「我們已經取得了進展，但我們知道我們還需要做更多的工作，」印度消防總局顧問、高級官員沙米（DK Shami）說。「當時我們有大約5萬名消防人員，現在我們有超過7.5萬人，而且還在增加。」

與過去相比，預算撥款也大幅增加。但當地專家表示，這對撲救許多地方的森林火災成效甚微。

「我們的森林太大了，政府森林部門的人員非常有限。所以當發生嚴重的森林火災時，它們幾乎什麼都做不了，」北阿坎德邦庫馬恩（Kumaon）地區的環保人士阿尼魯德·賈德賈（Aniruddh Jadeja）說。

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尼泊爾的森林專家也有類似的說法。

「在資源有限的情況下，我們正在盡最大努力，但火災發生在困難的地理位置，比如山坡上，還有乾燥的天氣以及人為引發火災。」

專家們表示，居住在森林內或附近的當地居民可以在很大程度上幫忙滅火，但現實情況並非如此。