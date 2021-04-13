緬甸政變：流血死去的那些年輕人
根據緬甸政治犯援助協會提供的數據顯示，自從緬甸軍方二月一日發動政變以來，至少七百人已經被軍警打死。最近，BBC採訪了三位死者的家屬，聽他們講述了死者的故事。
與此同時，緬甸各地反對政變的抗議不斷，暴力仍在繼續，死者人數也不斷攀升。
死者中有的是在抗議示威期間遇難的，而其他很多包括小孩子在內的人，被子彈打死的時候就坐在自己家裏。
以下是三名死者家人講述的故事。
在TikTok上唱民主歌曲的女孩
14歲的Pan Ei Phyu（音 潘伊芬）生前是民主運動的堅定支持者，並在音樂視頻應用TikTok上錄製了幾首自己演唱的民主歌曲。
Pan的母親Thida San告訴BBC記者說，因為擔心女兒的安全，所以並沒有讓她去街頭抗議。不過，即使這樣也未能保護好她。
據介紹，3月27日，緬甸政變以來流血死亡人數最多的一天，當聽到軍隊在街頭追捕民主運動人士的時候，Pan走到門前想開門，結果在自家門裏中彈。當日共有114人死亡，其中小孩子就有11人。
Pan的母親哭著說：「她突然倒下，我還以為她滑倒了。但是當我看到她背後的鮮血，才意識到她中彈了。」
在緬語中，「Pan」是花的意思， 「ei」 是柔軟，「phyu」的意思是潔白。
Pan的媽媽說：「我女兒生下來就好漂亮，就像一朵柔軟的小白花。我就給她取了這個名字。」
她還回憶了Pan在家裏多麼懂事，幫忙做家務，還夢想長大之後建一座孤兒院。
「沒了孩子我感覺活著已經沒有意義了。我想替她去死。」
Pan Ei Phyu的死對她十歲的弟弟Mg Sai Sai也打擊沉重。據孩子媽媽講，出事那天他徹夜無眠，不停地看姐姐的TikTok視頻。
女兒死後不久，媽媽就搬家了。
即使這樣她仍然為家人的安全擔心。
生龍活虎的金匠小學徒
Zin Min Htet （音 金敏泰）平時是個生性快活而且樂於助人的小伙子。
他的朋友Ko Sai告訴BBC說：「不管他自己手頭有多緊，只要朋友們需要，他都會解囊相助。他心善。總是面帶微笑。」
據介紹，這位24歲的小伙子三月八號那天在抗議人群中，手裏只有一塊擋板，希望能夠為朋友們遮擋一下，誰知卻自己中彈。
他的媽媽Daw Ohn Ma聽聞孩子中彈，急忙趕到醫院。
孩子媽媽對BBC說：「我就是想聽他最後叫一聲媽媽。我沒能聽到。到處都是血。我不忍心看。他失血過多，屍體已經冷白了。」
「我能說什麼？那麼慘忍。」
「當時我只想著盡快把他的屍首帶回家。」
Zin Min Htet生前是個金匠學徒工，已經從師三年，他也是家中唯一的男孩，最小的一個孩子。
他的媽媽回憶說，兒子一直向自己保證，將來賺錢一定買大房子給媽媽住。
兒子死去的那天，他早上告訴媽媽自己去上班。其實他參加抗議去了，為了怕媽媽阻攔，他沒講真話。
「我為兒子自豪，」孩子媽媽說，因為他在做自己喜歡做的事情是死去。
在妻子面前被打死的計程車司機
2月28日，Hein Htut Aung （音 韓圖昂）和妻子Ma Zin Mar正凖備去參加反政變抗議。
政變以來，這對小夫妻每天下班後都會去參加抗議。但是那一天，只有妻子回到家中。
他們本來乘坐巴士前往抗議地點。結果巴士遇到槍擊停車了，乘客被迫下車。
妻子告訴BBC說：「他在過馬路的時候中搶倒下。距離我們不遠的地方，有一些抗議者因為軍警開槍而用垃圾桶和鐵絲搭起障礙物」。
「他痛得大叫。我看到他胸口出血。我盡力想把傷口堵住。」
不過來不及了，Hein Htut Aung送到醫院時就死去了。
Hein Htut Aung 是摩托計程車司機，住家附近的街坊都認識他。
鄰里都說他是個平時安靜不多說話的老實人，平時沒事就在手機上打打遊戲，然後就是每天打工養家。
夫妻二人結婚5年了，如今他們平靜的生活不再。
「我們平時形影不離。我好想他。」
失去了丈夫的Ma Zin Mar說，她會堅持抗議直到政變結束。
她說，她敬佩那些做出了犧牲的家庭。她還說，如今自己的丈夫死了，也會繼續堅強的活著。
「我們不能停下來。我們不能後退。如果我們退卻，還會有更多的人死亡。」
採訪撰文BBC緬甸語組和Grace Tsoi
BBC緬甸語組和BBC東亞視覺新聞組插圖