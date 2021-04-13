緬甸政變：流血死去的那些年輕人

8 分钟前

根據緬甸政治犯援助協會提供的數據顯示，自從緬甸軍方二月一日發動政變以來，至少七百人已經被軍警打死。最近，BBC採訪了三位死者的家屬，聽他們講述了死者的故事。

與此同時，緬甸各地反對政變的抗議不斷，暴力仍在繼續，死者人數也不斷攀升。

死者中有的是在抗議示威期間遇難的，而其他很多包括小孩子在內的人，被子彈打死的時候就坐在自己家裏。

以下是三名死者家人講述的故事。

在TikTok上唱民主歌曲的女孩

14歲的Pan Ei Phyu（音 潘伊芬）生前是民主運動的堅定支持者，並在音樂視頻應用TikTok上錄製了幾首自己演唱的民主歌曲。

Pan的母親Thida San告訴BBC記者說，因為擔心女兒的安全，所以並沒有讓她去街頭抗議。不過，即使這樣也未能保護好她。

據介紹，3月27日，緬甸政變以來流血死亡人數最多的一天，當聽到軍隊在街頭追捕民主運動人士的時候，Pan走到門前想開門，結果在自家門裏中彈。當日共有114人死亡，其中小孩子就有11人。

Pan的母親哭著說：「她突然倒下，我還以為她滑倒了。但是當我看到她背後的鮮血，才意識到她中彈了。」

圖像來源，Courtesy of families 圖像加註文字， 14歲的Pan Ei Phyu 曾在手機應用TikTok上錄製自己唱民主歌曲，她3月27日在家中中彈死亡

在緬語中，「Pan」是花的意思， 「ei」 是柔軟，「phyu」的意思是潔白。

Pan的媽媽說：「我女兒生下來就好漂亮，就像一朵柔軟的小白花。我就給她取了這個名字。」

她還回憶了Pan在家裏多麼懂事，幫忙做家務，還夢想長大之後建一座孤兒院。

「沒了孩子我感覺活著已經沒有意義了。我想替她去死。」

Pan Ei Phyu的死對她十歲的弟弟Mg Sai Sai也打擊沉重。據孩子媽媽講，出事那天他徹夜無眠，不停地看姐姐的TikTok視頻。

女兒死後不久，媽媽就搬家了。

即使這樣她仍然為家人的安全擔心。

生龍活虎的金匠小學徒

圖像來源，Courtesy of families 圖像加註文字， Zin Min Htet 是家中唯一男孩，也是最小的孩子

Zin Min Htet （音 金敏泰）平時是個生性快活而且樂於助人的小伙子。

他的朋友Ko Sai告訴BBC說：「不管他自己手頭有多緊，只要朋友們需要，他都會解囊相助。他心善。總是面帶微笑。」

據介紹，這位24歲的小伙子三月八號那天在抗議人群中，手裏只有一塊擋板，希望能夠為朋友們遮擋一下，誰知卻自己中彈。

他的媽媽Daw Ohn Ma聽聞孩子中彈，急忙趕到醫院。

孩子媽媽對BBC說：「我就是想聽他最後叫一聲媽媽。我沒能聽到。到處都是血。我不忍心看。他失血過多，屍體已經冷白了。」

「我能說什麼？那麼慘忍。」

「當時我只想著盡快把他的屍首帶回家。」

圖像來源，Courtesy of families 圖像加註文字， Zin Min Htet 特別喜歡媽媽煮的飯，並常常帶朋友回家吃飯

Zin Min Htet生前是個金匠學徒工，已經從師三年，他也是家中唯一的男孩，最小的一個孩子。

他的媽媽回憶說，兒子一直向自己保證，將來賺錢一定買大房子給媽媽住。

兒子死去的那天，他早上告訴媽媽自己去上班。其實他參加抗議去了，為了怕媽媽阻攔，他沒講真話。

「我為兒子自豪，」孩子媽媽說，因為他在做自己喜歡做的事情是死去。

在妻子面前被打死的計程車司機

圖像來源，Courtesy of families 圖像加註文字， 人們紀念死去的Hein Htut Aung

2月28日，Hein Htut Aung （音 韓圖昂）和妻子Ma Zin Mar正凖備去參加反政變抗議。

政變以來，這對小夫妻每天下班後都會去參加抗議。但是那一天，只有妻子回到家中。

他們本來乘坐巴士前往抗議地點。結果巴士遇到槍擊停車了，乘客被迫下車。

妻子告訴BBC說：「他在過馬路的時候中搶倒下。距離我們不遠的地方，有一些抗議者因為軍警開槍而用垃圾桶和鐵絲搭起障礙物」。

「他痛得大叫。我看到他胸口出血。我盡力想把傷口堵住。」

不過來不及了，Hein Htut Aung送到醫院時就死去了。

Hein Htut Aung 是摩托計程車司機，住家附近的街坊都認識他。

鄰里都說他是個平時安靜不多說話的老實人，平時沒事就在手機上打打遊戲，然後就是每天打工養家。

夫妻二人結婚5年了，如今他們平靜的生活不再。

「我們平時形影不離。我好想他。」

失去了丈夫的Ma Zin Mar說，她會堅持抗議直到政變結束。

她說，她敬佩那些做出了犧牲的家庭。她還說，如今自己的丈夫死了，也會繼續堅強的活著。

「我們不能停下來。我們不能後退。如果我們退卻，還會有更多的人死亡。」

採訪撰文BBC緬甸語組和Grace Tsoi