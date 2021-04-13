美國非裔男子遭警察槍殺 明尼蘇達州再爆發族裔衝突

33 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國明尼蘇達州族裔衝突緊張局勢再度升溫，連續兩晚有大批群眾示威，抗議一名非裔男性日前被警察槍殺。

在布魯克林中心市，示威人士對抗宵禁規定並朝警察投擲雜物。約40人在示威中被捕。

一名明尼蘇達州白人警察在周日下午執法時開槍打死手無寸鐵的20歲非裔男性丹特·萊特（Daunte Wright）。案發時丹特·萊特在布魯克林中心市附近被警察以交通違規為由截停。

當地警察局長甘農（Tim Gannon）在周一的記者會上表示，涉事警察在拘捕萊特時，本想使用雷射槍，卻意外使用了手槍並開槍將對方打死。

與此同時，僅在十數公里外的明尼蘇達市，美國內外矚目的喬治·佛洛依德謀殺案的審訊正在展開。前警官肖萬（Derek Chauvin）因涉嫌在去年5月謀殺非裔男子佛洛依德而被起訴。

萊特的父母稱，他們」不能接受「兒子被殺是一個」錯誤「。」我失去了我的兒子，他永遠都不會回來了，「萊特的父親在接受ABC電視台的獨家採訪時表示。萊特的母親感謝示威人士的支持，並稱她希望示威是和平的。

美國總統拜登稱，和平示威」可以理解「，他補充道，暴力搶劫」絶對沒有任何正當理由「。拜登還說，開槍事件是意外還是故意，需要調查決定。

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萊特案中發生了什麼？

萊特在被警察截停時曾致電母親，稱因在車後窗掛了空氣清新劑而被要求停車。警方則說攔截他時因為車輛登記牌過期，確認萊特的身份後發現他有一項未執行的輕罪逮捕令，進而要求他下車，試圖對他實施逮捕。

警方公布的警察隨身錄像顯示，事發時有三名警察在場，其中一名男性警察給萊特戴上手銬時，他試圖掙扎及上車離開。

女警隨即掏出手槍指著萊特，高呼：」我要電擊你。電擊、電擊、電擊！「但緊隨而來的是一聲槍響。女警對同事說：」該死，我朝他開槍了。「

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 警方公布的警察隨身錄像（英文視頻）

萊特回到駕駛座並開車離去，但因為身受重傷，沒開出多遠便撞車了。

警察局長甘農稱，涉事女警本想使用電擊槍，卻失誤開槍。他稱，在使用電擊槍前高呼電擊，是警察培訓指南中的指示。

女警名為金·波特（Kim Potter），今年48歲，已在警隊工作26年。她在事發後已被要求暫時休假。

為什麼明尼蘇達的氣氛緊張？

喬治·佛洛依德謀殺案的審訊已在明尼蘇達市進行了兩周。去年5月，當時擔任警察職務的肖萬將膝蓋壓在佛洛依德的頸部超過9分鐘，佛洛依德隨後死亡。記錄案發過程的視頻流傳甚廣，觸發反對種族歧視的全球抗議。

明尼蘇達市的官員稱，萊特案發生的時機可謂雪上加霜。明尼蘇達市因喬治·佛洛依德案審訊，族裔衝突的緊張氣氛早已籠罩。

圖像來源，Reuters

過去兩晚，示威者違反宵禁，朝警察投擲水瓶和發射煙花。

在現場的BBC記者芭芭拉·普萊特·厄舍爾目擊，一名年輕的女示威者朝嚴陣以待的防暴警察大喊：」你們奪走了他的命，到底是為了什麼？「

」他曾是一個兒子、父親，一個值得活下去的黑人，「人們高呼，並高聲質問在場的警察是否懂得電擊槍和手槍的區別，質疑警察局長稱開槍是人為失誤的說法。