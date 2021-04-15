朝鮮核武器：關於金正恩的導彈與核武，我們所知道的一切

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圖像來源，KCNA

朝鮮在其核武器項目上進展迅速，並稱這是為了防禦美國可能的入侵而必須的舉措。

平壤的2021年有一個震撼的開頭，官方媒體宣佈「世界上最強大的武器」問世。

新的由潛艇發射的彈道導彈在金正恩的一場閲兵中出場——當時距離美國總統拜登就任只有數天。

該武器的實際能力尚未明確，因為並不知道它是否已經過測試。

金正恩還聲稱，將會擴大朝鮮的核武器庫和軍事潛力，並由此列出一系列朝鮮試圖發展的武器。

這裏，我們來總結一下有關朝鮮的導彈、核武項目及其軍力，我們所知道的一切。

射程至美國本土的導彈

2017年全年，朝鮮進行了數次導彈試驗，顯示其軍事技術的迅速發展。

「火星-12」（Hwasong-12）被認為射程可達4500公里（2800英里），令太平洋島嶼關島的美軍基地也在射程範圍內。

之後，「火星-14」顯示了更大的潛力，有研究指，如果以最上限軌道發射，它射程可達10000公里。

這意味著平壤有了第一枚真正意義上的洲際彈道導彈，射程可至紐約。

最後，「火星-15」也進行了測試，最大高度可達4500公里——比國際空間站（International Space Station）的位置高10倍。

假如在較為常規的「平飛」軌道上發射，導彈的最遠射程大約有13000公里，整個美國本土都在其射程範圍內。

2020年10月，朝鮮公開了其最新的彈道導彈。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年10月，一系列大型導彈在朝鮮的閲兵式上出現。

該導彈尚未命名或測試。像「火星-15」一樣，這是一枚二級液體燃料導彈，但是長度和直徑都更大。它還可能裝載多個彈頭。

這種巨型武器被認為能夠運載核彈頭，射向美國任何地方，而且在去年展示的時候，它的尺寸甚至令一些資深分析人士亦感到震驚。

僅幾個月後，2021年1月，朝鮮又在一場閲兵中公布了一種新型的潛艇發射彈道導彈，並聲稱它是「世界上最強大的武器」。

圖像來源，KCNA 圖像加註文字， 這種導彈在朝鮮最近的一次閲兵式中首次出現。

專家稱，公布這種新導彈，似乎是在向拜登政府傳達一個訊息，朝鮮軍力正在壯大。

之後在3月，朝鮮進行了一次它稱為「新型戰術誘導彈」的試射。

朝鮮稱，新導彈的有效載荷達2.5噸，這使它有能力搭載核彈頭。

該武器尚未正式定名，但是路透社引述詹姆斯·馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）的分析人士表示，它似乎是過去測試過的KN-23導彈的「一種改良版」。

金正恩較早前曾宣稱，美國是朝鮮「最大的敵人」，同時列出一系列朝鮮意在發展的武器，包括能夠從陸地和海洋發射、並能搭載「超大彈頭」的遠程彈道導彈。

朝鮮在嚴厲的經濟制裁之下，仍然在武器方面取得了重大進步。

氫彈

2017年9月3日，朝鮮在豐溪里試驗場進行了迄今為止最大規模的核試驗。

外界估計該裝置的爆炸力，或稱核武器當量，是在100至370千噸之間。100千噸的當量就將令該次核試驗的強度比1945年投在廣島的原子彈強六倍。

朝鮮宣稱，該次試驗是它的第一次熱核武器試驗——這是核爆當中最強力的一種，它是由次級核聚變反應引發的核爆，從而形成大得多的爆炸力。

美軍情報相信，朝鮮已經成功將核彈頭縮小，以能夠裝載進導彈中。

2018年4月，朝鮮宣佈，它將暫停進一步的核試驗，因為它的核能力已經得到「認證」。

朝鮮還承諾過將會拆除豐溪里試驗場，之後在5月，在外國記者的現場見證下炸毀了當中的一部分隧道，但是當時沒有國際專家在場。

之後，平壤還表示，將會拆毀其核濃縮設施。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 朝鮮大閲兵：金正恩在拜登就職前宣稱美國是最大敵人

百萬大軍

朝鮮擁有世界上最龐大的陸軍之一——士兵超過100萬，並有約500萬預備役。

朝鮮軍隊的很多設備都較為破舊，但是其常規部隊，在戰爭狀況下仍然有可能對韓國造成大規模的破壞。

朝鮮還有約20萬特種兵部隊，或有能力在發生衝突時滲透進韓國。

他們有可能通過在非軍事區一個由20至25條大型隧道組成的半機密通道網，潛入至韓國和美軍前線部隊的後方。

還有進一步的威脅來自朝鮮邊境上數以千計的炮陣和火箭發射器。其火力可能對韓國造成嚴重傷害，距邊境不足60公里的首爾市完全在射程覆蓋之內。

還有可能會用到化學武器。在2012年，韓國政府評估，朝鮮可能擁有的化學武器在2500至5000噸之間，可能是地球上最大的庫存。

美軍在韓國及更大範圍內的部署

自朝鮮戰爭以來，美國就一直在朝鮮半島駐軍。

今日，韓國全國有約28500名美軍常駐，是世界美軍駐守第三多的地方。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國戰略轟炸機在朝鮮半島上空進行飛行訓練。

華盛頓還在韓國部署了爭議性的薩德導彈防禦系統（THAAD）。在戰爭狀態下，它將被用於擊落朝鮮的短程至中程導彈。

在更廣泛的區域，日本有50000名美軍駐守，比其他任何國家都多，其中大部分是海軍。此外還有一艘航空母艦駐守在日本。

美國在太平洋島嶼關島亦駐有大量美軍，這個島嶼有時候被形容為「固定航母」。