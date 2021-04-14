拜登任內美情報機構首份威脅評估報告 中國列首位

52 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國情報機構的一份報告顯示，美國認為中國在全球範圍內擴大自身影響力的同時，將削弱美國影響力，破壞美國及其盟友的關係。

4月13日，美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）公開2021年《美國情報系統年度威脅評估》報告內容。

美國國家情報總監主管美國情報體系（U.S. Intelligence Community）工作。這是拜登上台之後美國情報系統的首份威脅評估報告，內容主要聚焦在未來一年內美國面臨的「最直接、最嚴重的威脅」。

報告將中國列在威脅名單的首位。其後為俄羅斯、伊朗與朝鮮，新冠疫情、氣候變化、網絡安全及地區衝突等問題也在報告中有所體現。

其中表示，中國正日益成為與美國「勢均力敵」的競爭者，在經濟、軍事及技術等多個方面對美國進行挑戰。

「中國為成為全球強國的攻勢」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這是拜登上台之後美國情報系統的首份威脅評估報告。圖為2013年拜登訪華時會見升任國家主席的習近平。

「中國共產黨將繼續盡全政府之力，擴大中國影響力，削弱美國影響力，破壞華盛頓與其盟友及伙伴的關係，並建立有利於中國威權主義體制的新國際常態，」報告在中國部分開始時表示。

這一部分以「中國為成為全球強國的攻勢」為主題，從地區及國際活動、軍事能力、大規模殺傷性武器、太空、網絡以及情報、影響力運作、影響及干擾選舉等幾個方面總結了對中國威脅的評估。

報告認為，北京正越來越多地將其日益增長的軍事能力與經濟、科技及外交影響力相結合，以維護中共地位，保護其領土及地區優勢，並「以華盛頓的利益為代價」尋求國際合作。

報告預測，北京將增加在南海地區恐嚇其他對手的行為，而中印邊境的緊張氣氛將會保持在較高水平。

報告還提到，當「時機符合其利益時」，中國領導人可能會尋求「戰術性機會」，減少與華盛頓之間的摩擦。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 報告認為，未來圍繞台灣問題的摩擦將繼續增加。

美國情報機構認為，北京將就統一問題向台灣繼續施壓，視美國與台灣之間的互動為正在增加，並將對此進行譴責。

報告認為，由於北京將不斷試圖將台灣描繪成「孤立於國際並依賴大陸實現經濟繁榮」，並增加其在台灣周圍的軍事活動，未來圍繞台灣問題的摩擦將繼續增加。

美國情報機構繼續將中國視作美國技術競爭力的最大威脅。報告中指出，中共為提高其技術能力使用「包括從公開投資，到間諜及盜竊」等多種手段。

報告還稱，中國將其對新冠疫情的成功控制包裝成其「體制優越性」的體現，未來將繼續試圖利用「疫苗外交」擴大其影響力。

其指出，中國有能力發動對美國關鍵基礎設施造成至少地方性、暫時性干擾的網絡攻擊，並判斷北京打算在未來十年內將其核儲備規模增加至少一倍。

其他挑戰

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 報告認為，新冠疫情對全球經濟與政治的影響將持續數年。

報告認為，俄羅斯仍將是美國「很大的網絡威脅」。

「莫斯科今年將繼續採用多樣的戰術，降低美國影響力，分化西方國家並弱化西方聯盟」，報告稱。

在伊朗方面，報告認為伊朗「目前並沒有進行我們認為對製造核裝置必要的關鍵核武器開發活動」。

但其同時指出，在前總統特朗普退出伊朗核協議之後，德黑蘭恢復了一些違反該協議的「核活動」。

報告表示，伊朗在中東地區將「構成對美國及其盟友利益的持續威脅」。

在朝鮮方面，報告認為，由於朝鮮對其常規軍事能力進行升級，該國將對美國、韓國及日本構成更大威脅。同時，朝鮮對於開發大規模武器的興趣仍將是美國的主要關切。

報告中寫到，由於朝鮮最高領導人金正恩仍堅定致力於開發核武器，朝鮮正積極開發彈道導彈，且對開發化學和生物武器仍感興趣，在可以預見的未來朝鮮在大規模殺傷性武器方面對美國構成挑戰。

除傳統的國家安全威脅以外，報告還提到公共衛生等非傳統的挑戰。其中提到，新冠疫情的經濟與政治影響將持續數年，而生態退化、氣候變化將加劇政治動蕩及人道主義危機。