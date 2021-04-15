阿富汗：拜登呼籲結束「美國曆時最長的戰爭」

10 分钟前

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美國總統拜登承諾，在撤出所有美軍後，美國將繼續支持阿富汗，但不是在「軍事上」。

「是時候結束美國曆時最長的戰爭了，」拜登在白宮的一個房間發表講話時說。這裏是2001年美國首次宣佈發動空襲的地方。

美國官員說，這次撤軍是為了順應2001年9月11日恐怖襲擊20週年。

北約在阿富汗的9600名士兵中至少有2500名美國士兵。

美國駐阿富汗地面部隊的人數有所浮動，據美國媒體報道，目前總人數接近3500人。

美國和北約官員表示，強硬的伊斯蘭運動塔利班迄今未能兌現減少阿富汗暴力的承諾。

在喀布爾，阿富汗官員說，他們將繼續和談，為撤軍做凖備。

阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）在推特上表示，他在周三與拜登通了電話，並稱阿富汗「尊重美國的決定，將與我們的美國伙伴合作，確保平穩過渡」。

他還說，阿富汗的國防部隊「完全有能力保衛自己的人民和國家」。

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拜登說了什麼?

拜登表示：「我們不能再繼續這樣的循環，延長或擴大我們在阿富汗的軍事，我們希望為撤軍創造理想條件，並期待出現不同結果。」拜登是第四任監督阿富汗戰爭的總統。

「雖然我們不會在軍事上繼續參與阿富汗事務，但外交和人道主義工作將繼續進行，」 拜登接著說，「我們將繼續支持阿富汗政府。」

拜登還承諾繼續向阿富汗國防和安全部隊提供援助，包括提供30萬名人員。他說，這些人員「將繼續付出巨大代價，代表他們的國家英勇作戰，保衛阿富汗人民。」

他還向2001年9月11日襲擊事件的受害者致敬，那次襲擊引發了美國對阿富汗入侵。

「我們去阿富汗是因為20年前發生的一場可怕襲擊，」他說。「這無法解釋為何我們要在2021年留在那裏。」

拜登表示：「我們必須專注於前面的挑戰。」他提到網絡攻擊帶來的威脅和與中國日益緊張的關係。

他還說：「我們現在已經有服役人員在阿富汗履行他們的職責，這些人的父母也曾在同一場戰爭中服役。」

「我們的國家遭受9/11襲擊時，有些服役人員還沒有出生。阿富汗戰爭本不該是幾代人的事。」

周三晚些時候，拜登將訪問阿靈頓國家公墓，那裏埋葬了在阿富汗戰爭中犧牲的2488名美國軍人。

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撤軍的時間表是什麼？

拜登的計劃推後了特朗普政府設定的5月1日最後期限。

2020年2月簽署的協議稱，如果塔利班兌現承諾，包括不允許基地組織或其他武裝分子在其控制地區活動，並繼續進行全國和平談判，美國及其北約盟國將在2021年5月前撤出所有軍隊。

儘管該組織停止了對國際部隊的襲擊（這是歷史性協議的一部分），但它仍在繼續與阿富汗政府作戰。上個月，塔利班威脅要在5月1日恢復對仍在該國的外國軍隊進行敵對行動。

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堅實的政治基礎——就目前而言

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析

BBC駐北美記者

去年，特朗普啟動了美國從阿富汗全面撤軍的計劃。本周，曾擔任奧巴馬政府副總統的拜登反對美國繼續在阿富汗大量駐軍，他承諾看到這一進程最終得到解決。

拜登政府將錯過特朗普設定的5月1日截止日期，但拜登設定的新日期9月11日，是推動美國進入阿富汗的襲擊事件20週年。這一天具有象徵意義，給拜登政府蒙上了陰影。

到目前為止，特朗普的行動使拜登免受重大批評，甚至包括保守派鷹派人士的批評。參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）說，拜登的決定是「嚴重的錯誤」，但是德克薩斯州參議員克魯茲（Ted Cruz）等人表示支持。

儘管從短期來看，撤回剩餘3500名美國士兵的政治負面影響似乎微乎其微，但拜登的舉動並非沒有風險。如果塔利班掌權並鎮壓婦女權利，或美國再次成為極端主義武裝分子的避風港，美國公眾可能會追究拜登的責任——今天的批評者將產生新動力。

但與此同時，結束「美國曆時最長的戰爭」並將全國範圍的努力集中在應對國內挑戰上，這將令拜登政府感到自豪。這一行動建立在堅實的政治基礎上——就目前而言。

周三，美國中央情報局局長威廉·伯恩斯（William Burns）在參議院聽證會上表示，一旦美國離開阿富汗，該地區的軍事能力將會減弱。

他表示：「一旦美國軍隊和聯盟軍隊撤出，就會面臨重大風險。」他還稱，美國仍將「保留一部分能力」來應對極端主義威脅。

周二，一名美國高級官員警告，如果塔利班在撤軍階段襲擊美軍，他們將「面臨強有力的回應」。

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阿富汗怎麼說？

據路透社報道，阿富汗國家和解高級委員會（High Council for National Reconciliation）主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）周三表示，外國軍隊撤出的消息意味著「我們需要找到一種共存方式」。

他說：「我們相信，在阿富汗衝突中沒有贏家，我們希望塔利班也認識到這一點。」

不同地方的阿富汗人告訴BBC阿富汗部，他們對這一消息感到震驚。

居住在與伊朗接壤的西部赫拉特省（Herat）的羅伊娜·烏斯曼尼（Roeena Usmani）說：「我認為現在的條件不適合撤軍。」

「國際社會還沒有履行他們的承諾，有傳言說塔利班要重新分配權力。」

「我們擔心可能失去過去20年取得的所有成就，尤其是對女性而言，」她繼續說。「應該對我們不會回到20年前的黑暗日子有所保證。」

阿富汗北部馬扎里沙里夫（Mazar-e Sharif）的居民穆罕默德·阿斯卡爾（Mohammad Askar）說:「如果美國軍隊想要離開阿富汗，他們有所計劃。

「否則，我擔心阿富汗將重新陷入內戰。」

北部巴格蘭省的居民威亞爾（Weyar）表示，美國「應該在與包括塔利班在內的所有利益相關者達成協議之後再撤軍」。

「否則，阿富汗可能會陷入戰爭，這不僅對阿富汗、對整個世界都將帶來災難。」

美國在阿富汗的軍事介入

2001年10月：9 / 11恐怖襲擊後，開始以美國為首對阿富汗進行轟炸

2009年2月：在美國宣佈增派1.7萬名士兵後，北約國家承諾增加在阿富汗的軍事以及其他承諾

2009年12月：美國總統奧巴馬決定將駐阿富汗美軍增加3萬人，使總人數達到10萬人。他說，美國將在2011年開始撤軍。

2014年10月：美國和英國結束了在阿富汗的作戰行動

2015年3月：奧巴馬總統宣佈，應阿富汗總統加尼要求，美國將推遲從阿富汗撤軍

2015年10月：奧巴馬總統宣佈，到2016年底，將有9800名美軍留在阿富汗，而此前他承諾將從阿富汗撤軍，只留下1000名美軍

2016年7月：奧巴馬總統表示，鑒於「不穩定的安全局勢」，8400名美軍將留在阿富汗，直至2017年。北約還同意維持部隊人數，並重申對地方安全部隊的資金承諾，直到2020年

2017年8月：美國總統特朗普表示，他將派遣更多軍隊打擊複燃的塔利班

2019年9月：塔利班與美國的長期和平談判破裂