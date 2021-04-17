福島核廢水、阿里巴巴、英國菲利普親王逝世與本周更多重要故事

29 分钟前

圖像來源，EPA

2021年4月中旬的這一周，日本政府敲定將福島第一核電站廢水排放入海，中、韓政府，日、台環保團體猛烈抨擊，科學家稱問題不大，但並未得到民間理解。阿里巴巴遭遇中國有史以來最重反壟斷罰款，官媒稱懲罰「也是一種愛」；英國菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh），於4月9日逝世，享年99歲。 BBC因過度重視王室遭遇海量投訴批評。本星期在中國上映的一部紀錄片首次揭開泰坦尼克號上中國倖存者被「消失」的故事。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 日本福島核災難廢水兩年後排入大海

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 日本、韓國、台灣漁業與環保活動人士均對排放福島核廢水可能污染海產感到擔憂。

東日本大地震引發的福島第一核電站事故發生10年後，日本政府內閣星期二（4月13日）通過將核電站內125萬噸廢水排放入海，預計兩年後實施。

東京當局強調將加以處理、稀釋，使其核輻射水平低於飲用水，但日本、韓國、台灣民間環境保護團體均提出抗議，漁業界人士尤為擔心其生計將受重創。

中國指責日本「極其不負責任」，外交部發言人趙立堅稱，「日方應予以誠實回應」。聯合國國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）則稱：「日本政府的決定與國際做法相符，儘管福島核設施存水量之大，使其成為一個獨特而複雜的案例。」

法新社引述英國帝國理工學院分子病理學主任教授傑拉爾丁·托馬斯（Prof Geraldine Thomas）稱，她會「毫不猶豫」地食用來自福島的海鮮。

2. 阿里巴巴遭遇「世紀重罰」

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 監管當局指控阿里巴巴濫用自己境內網絡零售平台服務市場的支配地位，禁止或限制平台內商家到其他平台開店，限制市場競爭。

上星期六（10日），中國國家市場監督管理總局以違反《反壟斷法》為由，對電子商務巨頭阿里巴巴集團罰款182.28億元人民幣 （27.8億美元），此一金額是中國《反壟斷法》歷來案件中最高。

局方表示，阿里巴巴濫用自己境內網絡零售平台服務市場的支配地位，禁止或限制平台內商家到其他平台開店，限制市場競爭，侵害平台內商家合法權益和損害消費者利益。

阿里巴巴回應表示，對於處罰「誠懇接受，堅決服從」，「將強化依法經營，進一步加強合規體系建設，立足創新發展，更好履行社會責任」。

官方中國中央電視台網站評論稱：「規範是為了更好發展，扯袖子也是一種愛護。」

3. 英國菲利普親王逝世 享年99歲

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 白金漢宮宣佈菲利普親王去世 享年99歲

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）配偶，愛丁堡公爵菲利普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh），於4月9日逝世，享年99歲。

白金漢宮當天公告：「女王陛下沉痛宣佈，她深愛的丈夫——愛丁堡公爵菲利普親王殿下逝世。」

「親王殿下今晨在溫莎城堡（Windsor Castle）安詳離世。」

菲利普親王於1921年6月10日出生，是英國歷史上陪伴君王時間最長的配偶。他是二戰參戰海軍軍官，女王登基後，他除了輔助王室公務外，也先後創立國際環保組織世界自然基金會（WWF）和青少年培訓機構愛丁堡公爵獎勵計劃。

受疫情影響，加上遵從親王生前囑咐，王室與政府並未安排停靈瞻仰，也不舉行國葬，靈柩星期六下午將從溫莎城堡移至旁邊的聖喬治教堂（St George's Chapel）聚殯，遵照政府防疫規定，將只有女王等30人參加葬禮。

4. 紀錄片曝光泰坦尼克號上的中國倖存者

圖像來源，Corbis / Getty Images 圖像加註文字， 泰坦尼克號是當時世界上最大的遠洋郵輪。

1912年4月，豪華巨輪泰坦尼克號（Titanic，又譯鐵達尼號）在其首次航行時便在北大西洋撞上冰山沉沒，1500餘人死亡。幾小時後，當救生艇在冰冷的洋面搜尋倖存者時，意外發現一名還活著的華人年輕人，他在海中緊緊抱住一塊門板。

不為眾人所知的是，這六名華人倖存者隨後抵達紐約，等待他們的不是媒體的鎂光燈和夾道歡迎的人群，而是移民官的審訊，他們隨後被驅逐出境。

本星期五（16日）在中國上映的紀錄片《六人》（The Six）首次揭開他們在種族偏見下的顛簸人生及如何從歷史記錄中「消失」。

5. 那些被特朗普打壓的中國公司

特朗普（Donald Trump）卸任美國總統離開白宮，但是他在任時針對中國企業的多項制裁政策依然在發揮作用。

回顧過去一年，多家中國科技企業被特朗普政府密集打壓，其中被打擊力度最大的當屬華為、TikTok和中興。

3月和4月是大企業紛紛發佈上一年財報，通過數據不難發現，這些公司都保持正增長，但禁令帶來的「後遺症」依然為企業的未來發展投下陰影。