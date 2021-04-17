克里訪華：氣候外交能否成為中美關係新時代的「乒乓外交」

馮兆音

BBC中文駐北美記者 發自華盛頓

7 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2016年，克里抱著孫女代表美國簽署《巴黎協定》

美國氣候特使克里（John Kerry）本周訪問中國，在上海與中國氣候特使解振華進行為期三天的會談。外界預期兩人會探索中美在應對氣候變化方面的合作機會，並尋求以此緩和兩國的緊張關係。

克里此前曾擔任奧巴馬政府的國務卿，他是拜登政府首位訪華的官員。兩國關係高度緊張之際，其訪問釋出美方希望與中方就此展開合作的信號，避免競爭與對抗完全侵蝕兩國合作的空間。

在過去20年，克里與解振華曾就氣候問題達成多次合作。

解振華長期從事氣候變化領域工作，曾在國家環境保護局與國家發展和改革委員會任職，率領中國代表團促成《巴黎氣候協定》的談判。他目前是退休返聘的特使。

周五（4月16日）晚些時候，中國國務院副總理韓正在北京通過視頻方式會見克里。 韓正指出，中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，在應對氣候變化方面有很多共同利益。中方願與美方發揮各自優勢，保持對話合作，與各方一道共同推進落實《巴黎協定》。

克里訪華的重頭戲也可能在其他的閉門會議中上演。

克里作為氣候特使訪華之際，美中正陷入日益激烈的爭端，兩國因中國備受爭議的新疆、香港政策，以及在台灣海峽與南海的軍事行動，產生了諸多難以彌合的分歧。

總統拜登與其主要官員多次表態稱，中國是美國目前面臨的最大戰略威脅，彰顯中美關係似乎進入了以競爭與對抗為主旨的時代。

圖像來源，TPG

氣候外交是新「乒乓外交」嗎？

氣候變化如今是兩國可以合作的為數不多的領域之一。氣候變化能成為緩和中美緊張關係的新「乒乓外交」嗎？

哥倫比亞大學全球能源政策中心的研究員、前美國能源官員戴維·桑德羅（David B. Sandalow）此前受訪時表示，美中若能在氣候變化上合作，可為兩國與世界帶來巨大的利好。

「即使是在冷戰的高峰期，美國和蘇聯都就公共衛生與軍備控制問題展開合作。」

克里與拜登政府官員多次表示，美國不以氣候問題和中國做交易。在爭取氣候合作的同時，美國不會停止就人權問題等批評中國。

不過分析人士指，克里此行強調氣候問題本身的重要性，兩國某種程度上試圖將氣候變化與爭鋒相對的政治議題作出某種切割，但這一策略能發揮的作用有限。

美國北卡羅來納大學教堂山分校的氣候科學家徐安琪（Angel Hsu）預期，克里此行將會感受到阻力。她認為，中方不打算把氣候變化議題與兩國更廣泛的交往徹底分開。

「我認為美國必須與中國把這些議題都攤開來講，重新建立雙方之間的信任，嘗試找到一個有建設性的對話機制，」徐安琪對BBC表示。

美國華府智庫史汀生研究中心中國計劃主任孫韻（Sun Yun）則認為，由於中方在其他方面讓步的空間較小，北京寄望於以氣候變化來緩和中美關係。「因此氣候變化問題被賦予了諸多政治意義，」她對BBC說。

圖像來源，Jonas Gratzer

中國政府早前宣佈減排目標，二氧化碳排放將在2030年達到峰值，在2060年實現「碳中和」。

孫韻指出，在這一減排目標基礎上，中國作出其他承諾的機會甚微。「重大突破在近期內是不可能的。讓中國盡快減少排放不符合中國經濟和能源的現狀。」

美中就氣候問題過招

美中是全球兩個最大的碳排放國家，其氣候議程對全球應對這一問題有重大的影響力。但兩國曾互相批評對方在這一議題上的作為。

近日美方官員批評，中國還沒走上一條讓全世界實現《巴黎協定》目標的道路。中國外交部發言人趙立堅16日回擊稱，美國回歸協定不是「王者歸來」，而是「跳課學生返校」。

美國的拜登政府強調重視氣候變化議題，並力求在這個領域亦重回世界領導的地位。拜登將在下周四、五（22、23日）主持數十國領導人參加的線上氣候峰會，並已向中國國家主席習近平提出邀請。

中方仍未對是否參會表態，但習近平16日出席了中德法的視頻氣候峰會。