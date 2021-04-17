美日聯合聲明首提台灣問題及香港新疆人權擔憂，北京斥兩國搞「小圈子」

51 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 日本首相菅義偉周五與美國總統拜登舉行會談。

日本首相菅義偉訪問美國，周五（16日）與總統拜登舉行會談，是拜登上台以來，首次接待訪美的外國領袖。

兩人會後發表聯合聲明，承諾加強合作應對中國，批評中國的行為「有違規則為本的國際秩序，包括經濟和其他形式的脅迫」，兩國確認維持區域和平穩定的「威懾力」的重要性。

兩國領導人罕有地在聯合聲明共同發表對台海局勢的關注，這是1969年以來首次在聯合聲明中加入與台灣直接相關的內容，另外，兩國又關注香港和新疆人權問題，以及東海、南海局勢。

台灣方面表示，對美日聯合聲明52年來首次提及台灣表示歡迎和感謝，並會與美、日和其他理念相近的國家緊密合作，共同維護印太區域的和平穩定與繁榮。

北京則批評該聲明完全超出正常發展雙邊關係範疇，損害第三方利益，對此表達強烈不滿和堅決反對。

圖像來源，Reuters

美日聲明觸及近乎所有涉華爭議

美國和日本在聯合聲明中表示，與中國坦承交流具重要性，再次表達了向中國直接表達擔憂的意願以及在一些有共同利益的議題上需要和中國合作，但聲明中也運用了嚴厲的措辭，在多個議題上批評北京包括中國在南海「非法主權主張及活動」。

兩國在聲明中強調「台灣海峽和平穩定的重要性，敦促和平解決兩岸問題」。這是兩國領袖自1969年以來，首次共同就台海局勢表達關注，日本和北京關係正常化後，東京政府在台灣問題上一直保持謹慎，以避免得罪中國。中共解放軍近期多次在台灣防空區域出現，數量之多和頻密程度引發外界關注。

兩國領袖又表示「深切關注」中國當局對新疆和香港的人權問題，另外亦反對有任何單方面在東海改變現狀的嘗試。

日美首腦再次確認尖閣諸島（中國稱釣魚島）是規定美國防衛義務的《日美安全保障條約》第五條適用對象，聲明中指：「我們反對任何單方面行動，尋求削弱日本對尖閣諸島的管治」。

美國和日本兩國亦承諾會分別投資25億美元及20億美元在5G或更先進的網絡技術，增強數字競爭力，亦會加強投資在人工智能及半導體供應等等。 兩國強調，會繼續透過雙邊、七國集團及世貿的合作，應對不公平貿易措施，例如侵犯知識產權、強迫科技轉移或扭曲市場的補貼等等，這些陳述似乎都是劍指中國。

在疫情問題上，兩國重申支持透明和獨立的評估和分析，在不受干預下去調查新冠起源問題，並尋求改革世界衛生組織，確保世衛不會受到不正當影響。

「我們將共同合作，證明民主國家在21世紀仍能競爭及獲勝，」拜登在記者會上表示：「我們承諾合作應對中國帶來的挑戰，議題包括東海、南海、朝鮮等，確保未來印太地區自由開放。」

「民主、自由、人權、法治，是聯繫我們同盟的普世價值，」菅義偉表示：「我們對中國影響太平洋及世界地區和平繁榮有深切討論，我們同意，反對任何以武力或脅迫改變東海、南海的現狀，以及威嚇區內的成員。」

日本過去由於擔心得罪中國而甚少在人權問題上嚴辭批評中國，亦努力在兩大國之間取得平衡。至今，日本政府並沒有如美國為首的西方國家對中國實施嚴厲批評和制裁，有日本議員提倡日本也應該跟隨美國、加拿大、英國、歐盟般制裁中國。

菅義偉在另一場訪美活動表示，日本在香港、新疆等人權問題上，會堅定發聲，並與國際社會合作，尋求實質行動：「日本在處理中國引起的多個議題的基本政策，是堅定地提出應該提出的主張，並強烈要求中國採取特定行動，同時，我們必須與中國建立穩定、具建設性的關係，並與美國及理念相近的國家，保持緊密合作。」

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中國大陸與台灣的回應

中國駐美大使館表示，對美日聯合聲明的言論表達強烈不滿和堅決反對，批評聲明完全超出正常發展雙邊關係範疇，損害第三方利益，損害地區國家相互理解和信任，以及亞太和平穩定。

中方形容兩國是企圖在亞太地區搞分裂，搞針對別國搞「小圈子」，以損人的目的出發，勢必以害己的結果告終。

中方聲明重申，台灣、香港、涉疆問題是中國內政，而東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，問題關乎中國根本利益不容干涉。

台灣總統府和外交部對美日聯合聲明半個多世紀來首次提及台灣表達歡迎和感謝。台灣總統府發言人表示，台海和平穩定已經從兩岸關係的範疇提升至印太區域，甚至成為全球焦點，期望北京當局對台海及區域間的安全做出正面貢獻。