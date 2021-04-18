美中發表聯合聲明：承諾合作應對氣候危機

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中美雙方已同意合作應對氣候變化

中國氣候變化事務特使解振華和美國總統氣候問題特使約翰·克里在會談後發表的聯合聲明中說，「中美致力於相互合作並與其他國家一道解決氣候危機，按其嚴峻性、緊迫性所要求加以應對。」

聲明強調，雙方的合作「既包括強化各自行動，也包括在聯合國氣候變化框架公約和巴黎協定等多邊進程中開展合作」。

周日公布的聯合聲明證實，美中雙方都同意採取進一步的具體行動以減少排放。

美國總統拜登本周將舉行虛擬氣候峰會，拜登已經邀請全球40個國家的領導人參與從4月22日地球日開始的為期兩天的會議，希望敦促主要經濟體在今年11月1至12日在英國格拉斯哥舉行聯合國氣候公約第26次締約方大會（COP26）之前，為應對氣候變化作出更多努力。

圖像來源，Weibo, Chinese Ministry of Ecology and Environment 圖像加註文字， 中國生態環境部官方微博發佈了中國氣候變化事務特使解振華（右）與美國總統氣候問題特使約翰·克里的合影照片。

新華社引述美中聯合聲明說：「走向未來，中美兩國堅持攜手並與其他各方一道加強巴黎協定的實施。雙方回顧巴黎協定第二條的目的在於將全球平均氣溫上升控制在低於2攝氏度之內，並努力限制在1.5攝氏度之內。」

聲明還說，「雙方承諾繼續作出努力，包括在巴黎協定框架下21世紀20年代採取提高力度的強化行動，以使上述溫升限制目標可以實現」。

兩國還同意採取適當行動，支持發展中國家從高碳化石能源向綠色、低碳和可再生能源轉型。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國氣候特使約翰·克里在峰會之前正訪問世界各國。

美國前國務卿克里是拜登政府首位訪華的官員，這表明儘管美中在許多方面關係緊張，但仍希望能共同應對全球挑戰。目前尚不清楚美國總統氣候問題特使克里的訪問將在多大程度上促進美中在氣候問題上的合作。

當克里還在上海時，中國外交部副部長樂玉成暗示，中國不太可能在拜登總統下周召集的虛擬氣候峰會上做出任何新的承諾。

中國國家主席習近平上周五（4月16日）在與德國總理默克爾和法國總統馬克龍舉行的中法德領導人視頻峰會上再次表示，「中國將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和」。

樂玉成上周五在北京接受美聯社採訪時說：「對於一個擁有14億人口的大國來說，實現這些目標並不容易。」他說，「一些國家要求中國在氣候變化方面做更多的事情。恐怕這不是很現實。」

針對習近平主席是否會加入峰會的問題，樂玉成說，「中方正在積極研究此事。」而美中聯合聲明稱，「兩國均期待4月22-23日美國主辦的領導人氣候峰會」。

據新華社報道，習近平在中法德領導人視頻峰會上還強調，氣候變化「不應該成為地緣政治的籌碼、攻擊他國的靶子、貿易壁壘的借口」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 燃煤發電站依然是中國能源生產的重要組成部分。

環保團體綠色和平組織的高級氣候顧問李碩對雙方的聯合聲明持積極看法。李碩對路透社說：「它發出了非常明確的信息，即在這個特定問題上（中國和美國）將合作。在上海舉行會議之前，這不是我們可以假設的信息。」

在前往上海之前，克里對美國有線電視新聞網表示，中國的合作對應對氣候危機「至關重要」。他說，「是的，在某些關鍵問題上，我們與中國有很大分歧。但是，氣候問題必須獨立存在。」