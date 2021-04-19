澳大利亞與新西蘭正式全面開放旅行氣泡

35 分钟前

圖像加註文字， 在奧克蘭機場互相擁抱的人

在周一（4月19日）的奧克蘭機場，到處都是含淚團聚的人們。一年多以來的第一次，澳大利亞居民終於可以自由地來到新西蘭。

人們等待多時的澳大利亞與新西蘭之間的旅行氣泡終於啟動，旅客入境時不再需要隔離。

數以千計的旅客預訂了周一兩國間的航班。

兩國均控制住了新冠病毒疫情的爆發勢頭，並很大程度上通過嚴格的限制措施將感染率保持在低位。

澳大利亞各機場在周一擠滿了興奮的乘客，他們凖備登上飛往新西蘭各地的航班，一些人在天亮前已登機。

「我之前沒有意識到今天我將會有多激動，」在悉尼機場，旅客道恩·特拉特（Dawn Tratt）向BBC表示。

很多人都為即將見到摯愛親人而激動，但是對一些人來說，這是個有點傷感的情景。

「我哥哥上星期四去世了，我們當時去不了，但是今天給了我們一個機會回家不用隔離，所以很好，能夠回去將他安葬，」身在悉尼的約翰·帕拉拉吉（John Palalagi）說。

圖像加註文字， 約翰·帕拉拉吉在周一前往奧克蘭。

尼拉利（Nirali Johal)說，自己正要去見快兩年未謀面的伴侶。

「昨晚我簡直睡不著，太激動了，」她說，「我們太高興了，這已經發生了，我們能回到正常生活了。」

她說自己盼望著能去咖啡店，放鬆身心，能像平常一樣面對面交流。「靠Zoom維繫的關係應該結束了。」

澳大利亞與新西蘭在去年3月關閉了邊境，並對回國的國民採取強制隔離的措施。

自去年10月以來，新西蘭旅客被允許進入澳大利亞大部分州份而無需隔離。但這項措施因為零星爆發的疫情而有所反覆。

根據澳新旅行氣泡的相關規定，乘客在出發前必須在澳大利亞或者新西蘭逗留滿14天。其他規則還包括，出行者沒有還在等待結果的新冠病毒檢測，也不能有任何新冠病毒症狀。

「興奮得睡不著」

——BBC駐澳大利亞記者莎伊瑪·卡利爾（Shaimaa Khalil）分析

悉尼機場的國際航站樓出發大廳一大早就非常忙碌。登機手續辦理櫃台前大排長龍。很多父母都要費力安撫嬰兒。為了要趕上澳大利亞新西蘭旅行氣泡第一天從悉尼飛往奧克蘭的第一個航班，這些小孩要跟著一大早醒來。

一些乘客告訴我，他們在當地時間凌晨兩點就在外面守候了，當時機場甚至還沒開門。其他人說，他們興奮得睡不著。這個捷星航空（Jetstar）的航班完全滿員。

因為新冠疫情而度過艱難的一年之後，這對航空公司來說是重要的一天，也讓旅遊業鬆了一口氣。但是說真的，這一刻是一年多以來，第一次朋友、家人與摯愛團聚的時刻。

道恩·特拉特在悉尼航班起飛之前跟我說話時，聲音都有點發抖了。她的表親身體抱恙，而這對她一家來說是個艱難時刻，她很高興自己能夠去到家人身邊。

「能夠在澳大利亞和新西蘭這裏這樣出行，我們很幸運。再次登上飛機的感覺很奇怪，」她含著眼淚，微笑著說。

圖像加註文字， 一個家庭在悉尼機場等候前往新西蘭的航班。

提振經濟

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）和新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在一份聯合聲明中表示，預計這個旅行氣泡將會給兩國經濟帶來提振作用。

「再次與澳大利亞開通無隔離的旅行，真的很令人興奮。無論是回國的家人、朋友還是度假，新西蘭都歡迎你們，願你們愉快，」阿德恩說。

圖像加註文字， 捷星航空公司在奧克蘭的空服人員。

新西蘭的國際旅遊業有40%要依賴澳大利亞客人，這在新西蘭的經濟中佔了27億新西蘭元（14億英鎊/19億美元）。

另一方面，在2019年前往澳大利亞的新西蘭旅客有130萬人次，為澳大利亞經濟注入了26億澳元（14.6億英鎊/20億美元）。

澳洲航空（Qantas）、捷星航空和新西蘭航空（Air New Zealand）都將開通往返兩國的航線。

不過，兩國領導人亦警告說，由於無隔離旅行存在著風險，這個旅行氣泡將會受到「持續審視」。

圖像加註文字， 在悉尼機場凖備登機前往新西蘭的旅客。

兩國此前還曾提出過與新加坡、台灣以及幾個太平洋島國等低風險地區分別建立旅行氣泡的想法。

兩國對新冠疫情的處理均受到了讚賞。嚴格的邊境控制和迅速的封鎖措施使得感染率較低。澳大利亞共錄得910例死亡，新西蘭則只有26例。