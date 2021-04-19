普京反對者納瓦爾尼獄中傳病危 美國及其盟國警告俄方或面臨「後果」

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿列克謝·納瓦爾尼於今年2月被判入獄。

美國政府警告俄羅斯當局，如果俄羅斯反對派人士阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）在獄中去世，俄羅斯將因此面臨「後果」。

英國、法國、德國及歐盟也已對納瓦爾尼的待遇表示關切。

納瓦爾尼的醫生表示，如果納瓦爾尼得不到針對急性背痛及腿部麻木問題的緊急治療，他「將在接下來幾天內死亡」。

俄羅斯駐英國大使表示，納瓦爾尼是在吸引關注，且他「將不會被允許死在獄中」。

今年44歲的納瓦爾尼是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的主要批評者，他今年2月因早前的挪用公款罪名入獄，他聲稱這些罪名背後有政治動機。

納瓦爾尼於3月31日起開始絶食，抗議無法見到他自己的醫療團隊。他的醫生們表示，最近納瓦爾尼驗血結果顯示，他可能出現腎衰竭，且或隨時陷入心臟驟停狀態。

4月18日，許多國家加入國際示威行列，對納瓦爾尼在獄中的待遇表示抗議。納瓦爾尼如今被關押在俄羅斯波克羅夫（Pokrov），這個小鎮位於俄羅斯東部100公里處。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 人權活動人士稱，納瓦爾尼被囚禁的地方以條件嚴酷著稱。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）向CNN表示，如果納瓦爾尼去世，將會因此產生「後果」，俄羅斯將「被國際社會追責」。美國總統拜登也（Joe Biden）表示，納瓦爾尼的醫療待遇「完全不公平，且完全不妥」。

自去年納瓦爾尼遭化學戰劑諾維喬克（Novichock）下毒險些喪命以來，美國與俄羅斯陷入外交爭端。

納瓦爾尼聲稱，對他的攻擊是普京下令進行的。俄羅斯總統府克林姆林宮對這種說法予以否認。但美國情報官員的結論認為，下毒事件背後是俄羅斯政府指使，拜登政府因此對俄羅斯多位高級官員進行制裁。

作為反擊措施，俄羅斯上周宣佈，驅逐10名美國外交官，並將8名高級美國官員列入黑名單，禁止他們入境。

歐盟領導人將於周一就納瓦爾尼的情況進行討論。歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）表示，歐盟表示「深度關切」，呼籲俄羅斯監獄管理當局立即對納瓦爾尼的醫療團隊開放。

英國外交部發表聲明表示：「納瓦爾尼必須立即得到接受獨立醫療護理的機會。我們再次呼籲，要求他從被政治動機驅使的囚禁中立即得到釋放。」

納瓦尼之女達麗雅·納瓦爾那娃（Daria Navalnaya）在推特上寫道，「讓一名醫生見我父親」。納瓦爾那娃今年20歲，目前在美國加利福尼亞州學習。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 納瓦爾尼的私人醫生、盟友瓦西里耶娃4月6日在他的監獄外被逮捕。

美聯社（AP）報道稱，納瓦爾尼的夫人尤利婭（Yulia）表示，他自絶食以來體重已經減輕9公斤。

納瓦爾尼在俄羅斯的支持者計劃在周三（4月21日）舉行全國範圍的示威。他們表示，「在有些情況下你需要迅速作出動作，否則將會發生無法彌補的損失」。

上周五（4月16日），4名醫生致信監獄官，要求獲得許可立即見到納瓦爾尼，他們稱他的的鉀含量已經到達「臨界水平」。

亞歷山大·伯魯潘（Alexander Polupan）醫生曾在納瓦爾尼去年中毒後對他進行過治療。伯魯潘稱，他的驗血結果「絶對表明」他需要緊急醫療護理，不然他會「在接下來幾天內死亡」。

4月18日，他的私人醫生瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）在推特上表示，她同其他三位醫生為進入監獄「站著乞求了兩個小時」，但他們的請求最終被拒絶。瓦西里耶娃此前曾因在納瓦爾尼監獄外示威被逮捕。

與此同時，還有超過70名知名作家、藝術家及學者簽署一封聯名信，呼籲普京確保納瓦爾尼接受充分醫療護理。

這份聯名信發表於英國《經濟學人》（The Economist）雜誌及法國《世界報》（Le Monde），聯名人包括好萊塢演員裘德·洛（Jude Law）、拉爾夫·費因斯（Ralph Fiennes）、本尼迪克特·康伯巴奇（Benedict Cumberbatch），《哈利·波特》叢書作者J·K·羅琳（J. K. Rowling）及導演肯·伯恩斯（Ken Burns）。

在上周與BBC主持人安德魯·馬爾（Andrew Marr）的採訪中，俄羅斯駐英國大使凱林（Andrei Kelin）表示，納瓦爾尼沒有身陷危險。