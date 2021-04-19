歐洲足球：十二大頂尖俱樂部「另立門戶」或引發世界足壇動蕩

55 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐洲聯賽冠軍杯是頂尖球隊與球星雲集的賽事。圖為巴塞羅那的萊昂內爾·梅西（Lionel Messi）在與皇家馬德里的比賽中。

十二家歐洲頂級聯賽俱樂部宣佈同意加入一項名為「歐洲超級聯賽」（European Super League，簡稱ESL）的新賽事，或將引發一場世界足壇動蕩。

由於這項新賽事提案和已有70多年歷史的歐洲聯賽冠軍杯（UEFA Champions League，前稱「European Cup」）有衝突，諸俱樂部的這一舉動可能將動搖英格蘭、西班牙、意大利等多個歐洲足球傳統強國的職業聯賽制度根基，並可能延伸至世界杯、歐洲杯等國際賽事。

消息在周日（4月18日）宣佈之後，歐洲足聯（UEFA）、國際足聯（FIFA）等國際足球管理機構均表態反對並遣責這一賽事方案。

12家俱樂部當中包括英超「六大」俱樂部阿森納（Arsenal，阿仙奴）、切爾西（Chelsea，車路士）、利物浦（Liverpool）、曼城（Manchester City）、曼聯（Manchester United）和托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）等；它們將會加入AC米蘭、馬德里競技（Atletico Madrid，馬德里體育會）、巴塞羅那（Barcelona）、國際米蘭（Inter Milan）、尤文圖斯（Juventus，祖雲達斯）和皇家馬德里（Real Madrid）等歐洲大俱樂部的行列。

英超聯（The Premier League）以及英國首相約翰遜（Boris Johnson）均對相關方案表示遣責。

約翰遜表示，有關方案將會「對足球非常有害」。

原則上新的賽事不會取代像英超、西甲等各國國內聯賽，但是參與的俱樂部可能面臨被歐洲足聯逐出其國內職業賽事的威脅。

什麼是歐洲超級聯賽？

這是一個過去曾被提出過的方案，但是直至現在，才有團體正式宣佈實施。

歐超聯的聲明稱，參與創辦的俱樂部同意，開設一項「新的周中賽事」，而各隊仍將繼續「參加各自的國內聯賽」。

聲明指，新賽事的首個賽季將會「在可行的時間內盡早開始」，並預計「有另外三家俱樂部」將會加入這項脫離現有秩序的賽事。

歐超聯還聲稱，有計劃在男足的比賽開始之後，盡快創辦女足的賽事。

世界足球管理機構國際足聯過去曾表示，將不會承認這一項賽事，並指任何參賽的球員將可能被剝奪參加世界杯（FIFA World Cup）的資格。

周日的消息公布後，國際足聯就相關的賽事表達了「不批准」，並呼籲「參與這場激烈議論的各方進行冷靜、有建設性和平等的對話，造福此項運動」。

在聲明中，歐超聯稱：「接下來，參與創辦的俱樂部期待與歐足聯和國際足聯進行討論，以伙伴關係合作，為新的聯賽和整個足球運動達成最好的結果。」

這些歐洲大俱樂部為什麼要這樣做？

金錢似乎是一大因素。歐超聯表示，新賽事將會令整項運動有更佳的營利分配模式。

去年10月曾有過相關的討論，當時還有摩根大通銀行（JP Morgan）的參與。在討論中，這項新的賽事將會涉及46億英鎊的營利，並將取代歐洲聯賽冠軍杯。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 利物浦與曼聯是英格蘭足球歷史上最成功的兩家俱樂部

足球俱樂部的營利受到了新冠疫情全球大流行的沉重打擊——賽程被打亂，並且沒有辦法讓觀眾進場觀看。各大頂尖俱樂部還有很多超級球星百萬英鎊級別的薪水要支付。

歐洲足聯曾希望，原定於周一出台、將歐洲聯賽冠軍杯改制為36隊的改革計劃會阻擋歐洲超級聯賽的組建，但是參與歐超聯的12家俱樂部認為歐足聯的改革方案力度不夠。

它們表示，全球疫情已經「加速了現有歐洲足球經濟模式的不穩定性」。

聲明還表示，新的年度歐洲賽事「將會通過長期的承諾給歐洲足球提供大得多的經濟增長和支持。」

歐超聯表示，新賽事的「無上限聯合補償（uncapped solidarity payment）」將會隨著聯賽的營利而上升，將比現有歐洲賽事所能給予的收益高得多，並預計在賽事早期的整體金額「超過100億歐洲」。

各國聯賽怎麼辦？

英超、意甲等歐洲頂級聯賽在全球有大量的電視觀眾，而這部分收益有可能會因歐洲超級聯賽的成立而消弱。

歐洲足聯在周日重申，參賽的球員將會被禁止參加任何其他國內、歐洲或者世界級別的比賽，並有可能被禁止代表各自的國家隊。

但是這些俱樂部由於持續的疫情，而無法忽略新賽事所承諾的經濟收益。

歐超聯組織方表示，參與創辦的俱樂部將會各獲得35億歐元，「來支持它們的基礎設施投資計劃以及抵銷新冠疫情的影響」。

尤文圖斯俱樂部主席兼歐超聯副主席安德雷亞·阿涅利（Andrea Agnelli）表示，12家俱樂部已經「在這個關鍵時刻走到一起，令歐洲賽事能夠改革，讓我們所愛的這項運動在長遠的未來能夠有可持續的基礎」。

英超、西甲和意甲的大俱樂部參與了這一計劃，而法國和德國的俱樂部至目前為止仍然未決定加入。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 尤文圖斯和AC米蘭均同意參加歐超聯。

新賽事如何運作？

歐洲超級聯賽將有20家俱樂部參賽——15家參與創辦的俱樂部，加五支每個賽季獲得參賽資格的球隊。

歐超聯強調，這些球隊將會在周中參加歐超聯，同時繼續參加各自的國內聯賽。

在提案中，20去歐超聯球隊將會分成兩組，每組10隊，以主客場制進行雙循環比賽。

每組的前三名進入四分之一決賽，每組的第四和第五名則進行兩回合的淘汰賽，爭奪餘下的兩個名額。

之後，出線的八隊將進行與歐冠聯一樣的兩回合淘汰賽制，最後於5月在一個中立場地舉行決賽。

外界有什麼反應？

基本上，歐洲超級聯賽的方案受到了所有不參與計劃的團體和個人一致遣責。

英國首相約翰遜表示，有關計劃將會「對足球非常有害」，而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則對法國俱樂部拒絶參與表示歡迎。

歐洲足聯與英格蘭足總、英超聯、西班牙足協、西甲聯盟和意大利足協及意甲聯盟發表聯合聲明，稱將會「團結一致」用「一切可能的措施」阻止這項另立門戶的賽事。

歐洲足球俱樂部協會（ECA）表示「強烈反對」歐超聯，英國球迷協會（Football Supporters' Association）表示，有關計劃「完全是受犬儒的貪婪所驅動」。

一些退役的職業球員亦對計劃表示批評。前利物浦及熱刺球員丹尼·默菲（Danny Murphy，梅菲）向BBC體育部表示，有關的計劃「沒有靈魂」；前曼聯隊長加裏·內維爾（Gary Neville，加利·利維爾）則向天空體育（Sky Sports）表示，他對計劃感到「十分噁心」；另一名前曼聯球員裏奧·費迪南德（Rio Ferdinand，裏奧·費甸南）則表示，相關提案最大的受害者是球迷。

六家參與計劃的英格蘭俱樂部球迷會均一致對相關決定表示遣責。其中切爾西球迷會指，球隊的這一舉動「不可原諒」，稱全世界的球迷受到了「終極的背叛」。

分析

BBC體育部記者西蒙·斯東（Simon Stone）

如果過去對於這12家俱樂部自立門戶辦賽事的意圖還有懷疑的話，這次它們各自在自己的媒體平台發佈的聲明解答了一切。

而未解答的問題卻仍然很多。

最主要的一點，在歐足聯、有關的各國聯賽和足協強力阻攔之下，它們如何切實執行它們的計劃？

而除此之外，組成15家創辦者俱樂部的另外三家俱樂部是誰？拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和巴黎聖日耳曼（Paris St-Germain，巴黎聖日耳門）最終會加入嗎？還有另外的五個參賽隊如何確定？