古巴共產黨：迪亞斯-卡內爾成為首位非卡斯特羅家族的古共領導人

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 迪亞斯-卡內爾（左）將接替勞爾·卡斯特羅（右）擔任古巴共產黨中央委員會第一書記。

古巴共產黨宣佈米格爾·迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）將接替勞爾·卡斯特羅（勞爾·卡斯楚，Raúl Castro）出任該黨的中央委員會第一書記。

60歲的迪亞斯-卡內爾比勞爾·卡斯特羅年輕近30歲。

迪亞斯-卡內爾在2018年接替卡斯特羅出任古巴總統，外界普遍認為他將擔任可能更具影響力的黨魁一職。

這是1959年古巴革命以來，古巴首次由卡斯特羅家族以外的人統治。

不過，迪亞斯-卡內爾被視為忠於卡斯特羅家族和古巴的現有經濟模式。

上周，當迪亞斯-卡內爾尚未被正式任命時，卡斯特羅在講話中表示，他將把領導權移交給「充滿激情和反帝國主義精神」的年輕一代。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 年輕時的勞爾·卡斯特羅

此前，在古共為期四天的八大的第一天，勞爾·卡斯特羅宣佈他將從第一書記的關鍵職位上卸任。

這位89歲的老將2011年接替兄長菲德爾·卡斯特羅（Fidel Castro）至今一直擔任古共第一書記。

延續感

BBC駐古巴記者威爾·格蘭特（Will Grant）

迪亞斯-卡內爾是接替勞爾·卡斯特羅的一個合乎邏輯的選擇。

迪亞斯-卡內爾總統已表現出自己忠於古巴的卡斯特羅式國家社會主義。作為古巴總統，他只按照前任的意願，允許非常有限的私營部門擴張。

政治上，不可能有任何突然的變化。很明顯，卡斯特羅認為迪亞斯-卡內爾是一個可靠人選。

勞爾·卡斯特羅想讓自己在古巴革命中的最後一個官方角色有一種延續感，把火炬傳遞給一位有著同樣價值觀的年輕領導人。

然而，鑒於暗淡的經濟前景，迪亞斯-卡內爾很可能在不久的將來，不得不進一步放開中央控制的經濟。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 菲德爾和勞爾兄弟已統治古巴近60年。

卡斯特羅時代結束

菲德爾和勞爾的父親是一位富裕的甘蔗農場主。勞爾於1931年6月3日出生，在首都哈瓦那的一所耶穌會學校接受教育，隨後在哈瓦那大學學習經濟學。

1953年，他幫助哥哥菲德爾策劃並執行了一次對古巴聖地亞哥蒙卡達（Moncada）軍營的失敗襲擊，企圖推翻軍事獨裁領導人富爾亨西奧·巴蒂斯塔（Fulgencio Batista）將軍。

他因參與襲擊被判處13年監禁，但1955年獲得特赦，流亡墨西哥。

在那裏，他與阿根廷革命家切·格瓦拉（"Che" Guevara）成為朋友，並介紹他認識了菲德爾·卡斯特羅。

1956年12月，勞爾作為其兄弟菲德爾的游擊隊組織「七二六運動」成員，乘坐「格拉瑪」（Granma）號返回古巴。

他們在馬埃斯特臘山脈進行游擊戰，巴蒂斯塔政權被推翻。隨後，菲德爾和勞爾兄弟一直統治古巴，其中勞爾負責古巴革命武裝力量。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這張1959年的照片顯示勞爾·卡斯特羅（左一）和其他革命者，包括切·格瓦拉（左三）。

無論是主持閲兵式，還是在農村為古巴人讀書，人們最常看到的都是身著橄欖綠軍裝的他。

菲德爾2006年病倒，兩年後他正式將總統職位移交給他的弟弟勞爾。

勞爾主政古巴後，意識形態從菲德爾時期的激進變得更務實，經濟政策也逐漸向市場和私營部門放寬，儘管政府對私營經濟仍有非常嚴格的限制。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2016年，時任美國總統奧巴馬對古巴展開歷史性訪問。

在勞爾擔任古巴總統期間，古巴與「宿敵」美國關係解凍。2016年，美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）飛抵哈瓦那，這是88年來首次有美國總統來訪。當時，奧巴馬和勞爾還一起觀看棒球比賽。

菲德爾在2016年11月25日去世，勞爾負責將其骨灰安葬於古巴聖地亞哥的聖伊菲熱尼亞公墓（Santa Ifigenia）中。

迪亞斯-卡內爾是誰?

儘管迪亞斯-卡內爾是在古巴革命後出生的，但他被視為古巴革命最堅定的捍衛者之一，也是卡斯特羅家族的親密盟友。

20多歲時，他作為共青團成員，在聖塔克拉拉（Santa Clara）開始了自己的政治生涯。切·格瓦拉就被埋葬在這裏。

他一路晉升，2009年出任高等教育部長。

2013年，他成為權力強大的國務委員會副主席。五年後的2018年，他以99.83%的得票率被古巴國民議會選舉為古巴總統，這一過程完全由執政的共產黨監督。

在迪亞斯-卡內爾的領導下，古巴與朝鮮、中國、俄羅斯、玻利維亞和委內瑞拉保持著良好的關係。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 迪亞斯-卡內爾被視為忠於卡斯特羅家族和古巴的現有經濟模式。

他誓言要保護古巴的主權和卡斯特羅的理想，但他面對的卻是一個深陷數十年來最嚴重經濟危機的國家。

去年，由於新冠疫情和美國前總統特朗普（Donald Trump）實施的更嚴厲制裁，古巴經濟萎縮了11%。

迪亞斯-卡內爾對喬·拜登（Joe Biden）當選美國總統表示歡迎，並表示他相信，在新總統的領導下，「尊重彼此分歧的建設性雙邊關係」是可能的。

在上周五向古巴共產黨發表的最後一次講話中，勞爾也表達了類似觀點。他表示，古巴「願意與美國進行相互尊重的對話，建立一種新的關係」。