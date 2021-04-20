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新冠疫情：醫院不堪重負外界生活如常，印度如何成為全球最嚴重疫區
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新冠疫情：醫院不堪重負外界生活如常，印度如何成為全球最嚴重疫區
26 分钟前
夜店、商場、健身房，甚至人潮洶湧的節日集會，幾個月前印度一切如常，並不像處於疫情之中。但現在這個國家不得不付出代價，每日迎接超過15萬例新增確診。
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