歐洲足球與歐超聯:政府發聲、球迷抗議,英國各界全力阻擊「分離派」

55 分钟前

劍橋公爵威廉王子(The Duke of Cambridge)亦表示,他和所有球迷一樣,擔心歐超聯方案「對我們所愛的運動所可能造成的損害」。

「向所有熱愛足球的人臉上吐口水」

英國官員發言反對

球迷與球評人一致反對

BBC「比賽日」(Match of the Day)欄目主持人、前英格蘭國腳加裏·萊因克爾(Gary Lineker,連尼加)表示,這是「一個令人非常憂心的時間」,並表示如果歐超聯按提案進行比賽,將會對國內比賽造成「巨大的後果」。

在球場內,利茲聯球員身穿T恤,衣服上是歐洲聯賽冠軍杯(UEFA Champions League)標誌下印著「Earn it(去爭取得來)」以及「Football is for the fans(足球是屬於球迷的)」的T恤。一邊球門後面的橫幅也寫著同樣訊息。