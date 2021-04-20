歐洲足球與歐超聯：政府發聲、球迷抗議，英國各界全力阻擊「分離派」

55 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 周一，球迷在曼聯主場老特拉福德（Old Trafford，奧脫福）球場外抗議歐洲超級聯賽的提案。

英國政府表示，將會採取「任何所需手段」阻止從歐足聯（UEFA）分離的歐洲超級聯賽創辦。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，英國各政府部長和官員將會致力於確保涉及六家英格蘭足球俱樂部的歐超聯不會實際創辦。

劍橋公爵威廉王子（The Duke of Cambridge）亦表示，他和所有球迷一樣，擔心歐超聯方案「對我們所愛的運動所可能造成的損害」。

周一（4月19日），英格蘭多個城市有球迷抗議，反對自己支持的俱樂部參加歐洲超級聯賽。

約翰遜在《太陽報》（The Sun）撰文稱，他對於歐超聯在英國全國可能造成的影響感到「震驚」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周一（4月19日），英格蘭多個城市有球迷抗議，反對自己支持的俱樂部參加歐洲超級聯賽（圖為球迷在英國利茲主場艾蘭路路球場外舉起抗議標語）。

他向球迷直接傳達這樣一條訊息：「這是你們的運動——而你們可以放心，我將會竭盡一切所能，來直接給這個可笑的計劃一張紅牌。」

不過，皇家馬德里俱樂部主席接受西班牙電視節目訪問時表示：「我們做這件事是為了在這個關鍵的時刻拯救足球。」

皇馬主席弗洛倫蒂諾·佩雷斯（Florentino Perez）同時兼任歐洲超級聯賽的主席。他表示，創辦新的歐洲聯賽，一部分是因為足球運動令「年輕人已經不再感興趣」。

這是歐超聯的震撼消息宣佈以來，佩雷斯第一次接受訪問。他說：「觀眾在減少，版權在縮減，必須做點事情了。我們全都被害慘了。電視必須改變，讓我們能夠適應狀況。」

包括皇家馬德里在內的歐超聯創始俱樂部目前有12家，另有三家尚未宣佈加入。根據提案的賽制，這些創始俱樂部是永久性的，不會因為成績好壞而改變其歐超聯的參賽資格。

阿森納（Arsenal，阿仙奴）、切爾西（Chelsea，車路士）、利物浦（Liverpool）、曼城（Manchester City）、曼聯（Manchester United）和托特納姆熱刺（Tottenham Hotspur）等六家英超俱樂部也已經宣佈加入這一聯賽。

它們將會加入AC米蘭、馬德里競技（Atletico Madrid，馬德里體育會）、巴塞羅那（Barcelona）、國際米蘭（Inter Milan）、尤文圖斯（Juventus，祖雲達斯）等歐洲豪門俱樂部的行列。

賽事聲稱將會有20支球隊參加，15個創始俱樂部之外的5個名額將由歐洲其他俱樂部爭奪。

提案稱比賽將會在周中進行，與現有的歐洲聯賽冠軍杯（Champions League，歐冠聯）打對台。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 球迷焚燒利物浦球衣。

「向所有熱愛足球的人臉上吐口水」

對於歐超聯的提案，歐洲足球管理機構歐洲足聯（UEFA）的主席亞歷山大·塞弗林（Aleksander Ceferin，施法連）形容是一個「可恥、自私自利」的計劃，是在「向所有熱愛足球的人臉上吐口水」。

他警告，參與歐洲超級聯賽的俱樂部所有球員將會「被禁止參加世界杯和歐洲杯」。

歐足聯同時在周一通過了對歐洲聯賽冠軍杯的改革計劃，將現有的32支參賽隊增加至36隊，並對第一階段比賽的賽制進行擴充，讓所有參賽隊都會與10支實力各異的對手球隊對陣。

新賽制將令球隊的比賽場次有所增加，但是同樣備受爭議，因為新增的參賽隊資格部分取決於近年的歐冠聯參賽成績而不是上一個賽季的國內聯賽排名——這令上賽季未出線歐冠聯的球隊，更有可能在聯賽排名高於傳統豪門球隊的情況下仍然不能參加歐冠聯。

這項計劃原定於一個月前宣佈，但由於多家俱樂部反對而延後。

周一歐足聯宣佈，改革賽制將從2024年開始實施，至少推行10年。

自2016年起擔任歐足聯主席的塞弗林監督了改革計劃的議案，但同時強調他對於「另立門戶」的歐超聯感到不齒。

「我們所有人都團結一致反對這個無稽的項目，」他說。

他形容這是一個「機關算盡的計劃，完全與足球應有的樣子背道而馳」，聲稱不能允許它實施。

「那些可能參加這項封閉聯賽的球隊球員，會被禁止參加世界杯和歐洲杯。我們敦促每一個人與我們站在一起，我們會竭盡一切所能確保這個計劃永遠不會實現。」

「這個方案是在向所有熱愛足球的人臉上吐口水。我們不會允許他們將足球從我們手上搶走。」

英國官員發言反對

針對歐超聯的反對聲音正在逐漸形成聲勢。英格蘭足球總會（Football Association）主席威廉王子（Prince William）在推特（Twitter）上發帖表示：「現在比以往任何時候，我們都更有必須保護整個足球社群——從最高級別到草根——以及競賽的價值和其核心的公平性。」

英國電視台天空體育（Sky Sports）表示：「我們並沒有涉及任何有關另立歐洲超級聯賽的討論。」

該公司還稱：「我們完全聚焦於支持我們在英國和歐洲的長期足球伙伴，已經向球迷提供了世界最好的足球賽事的最優現場實況。」

英國文化大臣奧利弗·道登（Oliver Dowden，杜永敦）在一份給英國下議院的聲明中，批評所謂的英超「六大」俱樂部「違反這項運動的核心精神」。

他表示，這些俱樂部的擁有者「應該記住，他們只是這些俱樂部暫時的保管人，忘記球迷，將後果自負」。

道登表示，他已經與歐洲足聯和英足總有過談話，雙方均反對12家俱樂部的做法，並表示：「如果他們不能的話，我們將會採取行動。」

他向議員們說：「我們會將一切擺上枱面，阻止這件事情的發生。」

「我們正在審視每一個選項，從管理改革到競賽規則再到允許足球比賽進行的機制等。」

「我們將會覆核政府為支持這些俱樂部比賽而做的一切，我們會用一切所需的手段來保護我們這項國球運動。」

道登表示，一項由球迷主導的覆核調查，原本要在疫情全球大流行結束之後進行，現在由於歐洲超級聯賽，也已經被提前了。

它將會由前體育大臣特蕾茜·克勞奇（Tracey Crouch，孔芮忻）領導，考慮球迷如何能夠在監督足球運動的事務上有更多的發言權。

調查將會審視男足和女足的財政、管理以及是否應該成立獨立的足球管理監督機構等。

視頻：英國首相約翰遜：歐洲超級聯賽「對足球不利」。（英文）

較早前，首相約翰遜表示，英國政府將會「考慮我們能做的一切，與各足球管理機構一起確保這個（計劃）不會以它現在提案的方式實施」。

唐寧街表示，各政府部門官員正在研究「一系列選項」，包括建立德國模式的俱樂部球迷所有制，以及收回新冠疫情援助貸款等。

不過，工黨敦促各部長採取更多行動。影子內閣文化大臣喬·史蒂文斯（Jo Stevens）表示：「政府是時候離開替補席，真正走上場去顯示一些領導力了，因為我們需要改革足球。」

她還表示：「現在並不是議會有阻力在阻止政府採取行動去解決問題。」

圖像加註文字， 在周一利茲聯（Leeds United，列斯聯）主場對利物浦的英超聯賽之前，有約700名球迷聚集在利茲主場艾蘭路（Elland Road）球場外，抗議歐超聯的議案。

球迷與球評人一致反對

球迷和球評人均對歐洲超級聯賽的方案表示排斥，稱這將是一項不公平的賽事，將很多球隊擋在歐洲頂尖足球賽事之外。

BBC「比賽日」（Match of the Day）欄目主持人、前英格蘭國腳加裏·萊因克爾（Gary Lineker，連尼加）表示，這是「一個令人非常憂心的時間」，並表示如果歐超聯按提案進行比賽，將會對國內比賽造成「巨大的後果」。

「它將會摧毀一直以來對於地方足球俱樂部、社區和球隊非常重要的（聯賽和升降級的）金字塔體系，而且它將令競爭性瓦解。」

據民調公司YouGov對1730名球迷進行的問卷調查，68%的足球迷強烈反對創辦歐超聯，而有14%支持。

在周一利茲聯（Leeds United，列斯聯）主場對利物浦的英超聯賽之前，有約700名球迷聚集在利茲主場艾蘭路（Elland Road）球場外，抗議歐超聯的議案。

有人焚燒一件利物浦球迷，還有一架飛機在球場上空飛過，展示一條反對歐超聯的標語。

在球場內，利茲聯球員身穿T恤，衣服上是歐洲聯賽冠軍杯（UEFA Champions League）標誌下印著「Earn it（去爭取得來）」以及「Football is for the fans（足球是屬於球迷的）」的T恤。一邊球門後面的橫幅也寫著同樣訊息。

12家創始俱樂部在宣佈啟動歐超聯計劃的時候表示，全球疫情已經「加速了現存歐洲足球經濟模式的不穩定性」。

這些創始俱樂部表示，現有的體系無法解決「為整個足球金字塔提供更高質量的比賽和額外財政的需要」。

BBC體育部主編丹·羅恩（Dan Roan）表示，這些領頭的豪門老闆堅稱，歐超聯將會帶來更多的金錢收入，不僅是對參與的俱樂部而言，而且是對整個「足球大家庭」來說。

羅恩表示，他們看起來「非常有信心」，自己有穩固的法律基礎來阻擋來自歐足聯等機構對它們施以懲罰的威脅。

較早前，曼聯在其上市的紐約證券交易所，交易日鐘聲響起的幾分鐘股份就開始上揚。開市15分鐘後，股價已經上漲8.5%。

與此同時，尤文圖斯在周一的股份亦上升了超過14%。

不過，利物浦隊的主教練尤爾根·克洛普（Jurgen Klopp）已經表示，他仍然反對歐超聯的提議——儘管他所在的俱樂部已經同意參與。