美國喬治·佛洛伊德案：涉事白人警官被判謀殺及過失殺人罪成

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圖像來源，Reuters

美國前警官肖萬（Derek Chauvin）在周四被判三項謀殺及過失殺人罪成立。他將面臨最高40年監禁的刑罰。

去年5月，肖萬在明尼蘇達州明尼阿波利斯逮捕非裔男子喬治·佛洛依德，期間他用膝蓋壓住佛洛依德頸部超過9分鐘，致其死亡。該案是美國近年來最受關注的刑事案件，引發美國國內對警察執法偏見的反思，以及全球範圍內反對種族歧視的抗議。

肖萬被判二級與三級謀殺罪和二級過失殺人罪，法庭審判已進行三周。控辯雙方多日舉證之後，12名陪審員用了不到24小時就達成了一致意見，認定三項罪名成立。

陪審團由一名非裔女性、兩名多族裔女性、三名白人男性、三名非裔男性與六名白人女性組成。

圖像來源，Handout 圖像加註文字， 佛洛伊德（George Floyd）和他的小女兒。

在法官宣佈陪審團裁定時，戴著口罩的肖萬沒有表現出明顯的情緒波動，露出的眼睛來回移動。他隨後被獄警銬上手銬帶走。他將在數周之後被判刑。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 法庭宣判時的情景（英文視頻）

在佛洛依德遇害處聚集、等待審判結果的人們歡呼慶祝，現場放滿了紀唸佛洛依德的鮮花。

美國總統拜登與副總統賀錦麗在法庭宣判後致電佛洛依德的家屬，表示祝賀。「至少現在正義得以伸張，」拜登說，「這將會是應對真實存在的系統性種族歧視的第一步。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 人群在得知宣判結果後歡呼慶祝

去年5月，46歲的非裔男子喬治·佛洛依德因涉嫌使用假鈔被捕時死亡。當時擔任警察職務的肖萬將膝蓋壓住佛洛依德的頸部超過9分鐘，過程中佛洛依德曾說：「我不能呼吸」。他隨後死亡。記錄案發過程的視頻流傳甚廣，觸發全球範圍內反對種族歧視的「黑人的命也是命」抗議。

肖萬今年45歲，擔任警官約19年。他是明尼蘇達州首位因黑人平民死亡而被控刑事罪的白人警察。涉案的其他三名警官將在今年8月受審。本案宣判前，該州歷史中只有一名非裔警員因執法時殺害平民而被判有罪。

這項審判被視為對美國警察系統及其執法偏見的一項公投。

此前美國國內爆發大規模示威，要求正視執法機關內根深蒂固的種族歧視問題。2019年，非裔美國人佔美國人口的不到14％，但在警察造成的1000多起致命槍擊事件中佔了23％以上。

法庭審判的過程中，控方認為肖萬直接導致了佛洛依德之死，其壓制佛洛依德的姿勢導致他缺氧、心臟停跳。控方證人包括多名明尼阿波利斯市警察，他們作證稱肖萬的做法並不合理，而且違反警局的規定。

肖萬的辯護律師則稱，佛洛依德的死亡背後有多種原因，包括他的身體情況、毒品使用史，以及案發現場的汽車尾氣中的一氧化碳。辯方認為肖萬是一個盡責「應對壓力與混亂情況」的警官。