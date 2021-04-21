乍得總統代比掌權30後「戰死沙場」 北非的中央禍福難料

保羅·梅利（Paul Melly）

英國皇家國際事務研究所非洲項目研究顧問

10 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 伊德里斯·代比死前不久仍在四出拉票，尋求第六度當選乍得總統。

非洲乍得（Chad）總統伊德里斯·代比（Idriss Déby Itno）可謂生為軍人，死為軍魂。藏身利比亞的反叛武裝橫掃撒哈拉沙漠，代比親自指揮政府軍反擊，結果負傷而亡。

代比辭世的方式延續了他從入讀軍校開始的職業生涯，在法國軍事學院（École de Guerre）深造的經歷加快了他的事業發展。

後來，他在1990年策動叛亂，推翻了獨裁者侯賽因·哈布雷（Hissène Habré），自此以強人鐵腕治國。

乍得名義上是個擁有多黨制的民主國家，但實權由中央緊握於手。掌權30年來，代比從未容忍任何反對聲音。

他多次與反叛力量正面對決，有時甚至得到盟友法國的軍事介入。法國在乍得首都恩賈梅納（N'Djamena）設有主要軍事基地。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 代比（左）於1990年領導武裝叛亂推翻哈布雷，從此掌權。

2008年2月，代比與死亡插身而過。當時叛軍圍攻總統府（人民宮），兵臨閘前。

這樣的叛變時而死灰復燃，通常是源自代比所屬的部族扎格哈瓦（Zaghawa）內訌。族內反叛分子在利比亞南部建立了根據地，那是的黎波里（Tripoli）政府鞭長莫及之地。

這次叛軍進一步往南攻，推進至乍得湖（Lake Chad）以北的卡奈姆大區（Kanem），距離首都才幾百公里。

政府軍宣稱大獲全勝，卻失去了他們圖騰般的總司令。

政治巨人

代比之死留下了一個縫隙甚寬的問號。這位人物無疑備受爭議，甚至是殘暴，但長期以來他是非洲中西部的政治巨頭，權傾一時。

這本來似乎要持續下去——本月舉行的總統選舉中，代比大獲全勝完全在預計當中，而他最終得到了79.3%的選票。一些反對黨派抵制選舉，好幾位挑戰代比的候選人直接被排除在選票外。

現在，代比37歲的兒子馬漢馬內（Mahamat Idriss Déby Itno）將領導軍方自行宣佈成立的軍事過渡委員會，且已封鎖乍得邊境，並暫停憲法實施。迄今為止，馬漢馬內·伊德里斯·代比是總統衛隊的指揮官。

可是，沒有了創建政權的那位無可比擬的人物，乍得陳舊的強人政體能否自我維持下去？

反對派知名人物薩利赫·凱布佐博（Saleh Kebzabo）公開呼籲對話，商討重新舉行大選的路線圖。但新領導層是否預備考慮作有意義的參與，仍充滿疑問。代比的扎格哈瓦部族內部政治角力又是一個考慮因素。

此外，乍得承受著深層次的政治、社會與發展壓力，這顯然都未得到解決，都被代比的強硬統治壓了下來。

代比之死也給地區層面留下不少大問題。他把自己塑造成區內最主要的軍事角色，曾出兵支援尼日利亞（Nigeria）打擊伊斯蘭武裝博科聖地（Boko Haram）。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 時任乍得總統代比（左二）去年在薩赫勒五國集團（G5 Sahel）峰會上與法國總統馬克龍（右二）等領袖討論地區安全形勢。

素以驍勇善戰聞名的乍得政府軍與尼日利亞、喀麥隆（Cameroon）和尼日爾（Niger）軍方均有合作，有時候還會採取跨境行動打擊武裝分子。

然而，乍得的介入雖然有帶來某些效果，但整個地區仍然弱不禁風，容易在持續暴力中成為獵物。地方百姓在持續衝突中飽受摧殘。

另一方面，乍得的軍事影響力深入西非，讓代比在薩赫勒五國集團（G5 Sahel）當中得以擔當主要安保力量。

他調派部隊加入聯合國在馬里（Mali）的維持和平任務，承擔了好些艱巨的沙漠營地任務，也有派兵支援馬里、貝基納法索（Burkina Faso）與尼日爾高度不穩的「三國邊境地帶」。

在明在暗，代比在南面鄰國——中非共和國（Central African Republic）——的影響力，也是源遠流長。

展望未來，前景甚不明朗。

代比兒子領導的軍事政權會否尋求讓強人模式持續下去？這軍事政權會否尋求與扎格哈瓦部落各派系討價還價？新領導層會否尋求擴大其政治基礎，開放對話，共謀出路？

當代比在1990年奪權時，非洲不存在對軍事政變是否正當的共同立場，可是時代變了。

非洲整體的需求

代比驟然離世，將無可避免地意味著非洲聯盟（African Union）與其他撒哈拉以南國家（sub-Saharan states）只能允許新過渡軍事政權稍事喘息，謀劃未來路向。

然而，在2021年的非洲，這過渡政權最終得規劃出重返憲政的路線圖，但同時又要對多黨制政治稍作限制。

從地區層面講，外界將注視乍得政府軍能否維持代比生前答應承擔的各種安保任務。新政府將意識到這些軍事派遣對其鄰國以及法國的重要性。

再者，圍堵博科聖地的抗爭也將直接影響到乍得自身的領土與經濟利益安全。