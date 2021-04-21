新冠疫情：讓全球拉響新一輪警報的印度目前情況到底有多嚴重

29 分钟前

圖像來源，Sumit Kumar 圖像加註文字， 由於病例激增，印度人經常需要等很長時間才能讓去世的親人火化。

在苦苦等待了兩天之後，印度58歲的德維（Rajeshwari Devi）於上周日去世。

德維需要的是在醫院得到不間斷的供氧、一輛救護車和一張病牀，她一直等著，喘息著，但救援來時已經太晚了。4月16日血氧飽和度下降後，她被送往普通醫院急診室。CT掃描顯示，她感染了慢性肺炎。

但沒有新冠病毒檢測報告，醫院拒絶收治她。她在印度北部地區羅伯特甘吉的急診室得到大約36個小時的供氧。那裏的工作人員告訴她的家人，氧氣快用完了，她需要被轉移到一家更大的醫院，但無法提供救護車，也沒有承諾給她一張病牀。

絶望的家人自己用車把她送到醫院，在一名政客介入後，得到了一張牀位。在車裏她沒有吸氧，在被送進醫院的前幾分鐘去世了。

德維的兒子說，如果治療及時，他的母親本有機會活下來。

隨著第二波新冠疫情肆虐，印度各地傳來了許多這樣讓人心碎的故事。數據顯示，儘管印度的死亡率仍然相對較低，但在一些邦，這波疫情的傳染性更強，死亡率更高。

隨著病例激增，該國的醫療系統瀕臨崩潰。病毒學家稱這裏發現了新的變種病毒。與此同時，包括香港在內的亞洲地區發現大量來自印度的新冠確診病例，英國宣佈將印度列入紅色國家名單。

每日確診超過27萬

印度第二波病例數呈指數增長。

去年6月18日，印度記錄了1.1萬例病例，在接下來的60天裏，平均每天新增3.5萬例病例。

今年2月10日第二波疫情開始時，印度確診了1.1萬例病例——在接下來的50天裏，平均每天約有2.2萬例。但在之後的10天裏，病例急劇上升，日均病例數達到近9萬例。

而最近數日，印度一直報告超過15萬例病例。本周一（4月19日），印度全國報告了273810例病例，這是自疫情開始以來最多的單日紀錄。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 每日新增確診15萬，印度如何走到這一步？

專家表示，這種快速增長表明，第二波疫情在印度全國傳播得更快。印度喀拉拉邦新冠病毒特別工作組成員法薩胡丁（A Fathahudeen）表示，這一激增並不完全出乎意料，今年1月每日感染人數從去年9月份峰值逾9萬人降至不足2萬人，印度隨後放鬆了警惕。

大型宗教集會、大多數公共場所重新開放以及擁擠的選舉集會被認為是造成病例數上升的原因。法薩胡丁表示，2月份曾出現過警示，但「我們沒有統一行動」。

病牀短缺

許多印度城市都報告醫院牀位短缺，這一點在社交媒體平台上絶望的求助呼聲中也很明顯。全國各地都有令人不安的報道稱，有人在沒有得到及時治療的情況下死亡。

數個邦政府表示，他們正在建造新的設施，但專家表示，這很難跟上感染人數上升的速度。

德里、孟買和艾哈邁達巴德這樣受影響嚴重的城市幾乎沒有醫院牀位。其他城市的情況也差不多，比如勒克瑙、博帕爾、加爾各答、阿拉哈巴德和蘇拉特。

「我們沒有從第一波疫情中吸取任何教訓。據報道，一些城市在第一波疫情中就已經沒有牀位了，應當要為第二波疫情做好充分凖備。」公共衛生專家班（Anant Bhan）說。

圖像來源，Sumit Kumar 圖像加註文字， 印度火葬場日夜不停地運轉

他還表示，在氧氣和基本藥物的供應上，各州和聯邦政府之間似乎缺乏協調，「我們需要統一作出反應，各邦之間應共享資源。」

在重症監護室的病牀方面，情況更加糟糕。有幾個城市的重症監護病房只剩下幾十張牀位，他們現在正瘋狂地試圖使用酒店和體育館來增加牀位。

變種病毒兇猛

印度3月25日宣佈，從不同邦收集的樣本中檢測到一種新冠病毒「雙突變」變種。

病毒學家賈米爾（Shahid Jameel）解釋，病毒刺突蛋白關鍵區域的雙重突變可能使病毒更具傳染性。

他說，病毒的變異是確診病例激增的唯一「合理解釋」。英國衛生官員正在調查雙突變是否更容易傳播並能避開疫苗影響。

圖像來源，PA Media

香港英國嚴陣以待

隨著印度新冠病毒疫情惡化，英國政府收縮入境管制。自周五（4月23日）起，過去10天內到訪過印度來的大多數旅客將被拒絶入境英國。

持有英國或愛爾蘭護照的人，或擁有英國居留權的人可以進入英國，但必須在政府批准的酒店內隔離十天。

英國前首席科學顧問沃爾伯特（Mark Walport）對BBC表示，英國政府的決定有點太晚了。他認為，新變種更有傳染性，政府有充分理由將其拒於英國之外。

該國衛生部門稱，英國已經發現了超過100例印度發現的變種病毒。

香港從本周二（4月20日）起禁止印度、巴基斯坦和菲律賓三國來港的民航客機著陸，為期14日。香港政府將這三國列為極高風險地區。