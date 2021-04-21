歐洲足球和歐洲超級聯賽：英超六強集體退出，「拯救足球」項目成「史上最差公關戰役」

56 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 切爾西（Chelsea，車路士）球迷在倫敦斯坦福橋球場外抗議俱樂部參與歐洲超級聯賽。

在12家歐洲足球豪門俱樂部宣佈歐洲超級聯賽（European Super League）計劃引發強烈反響之後，原本參與計劃的六家英超俱樂部全部宣佈退出。

切爾西（Chelsea，車路士）率先放出消息即將凖備退出，之後曼城（Manchester City）是第一家正式宣佈退出的英格蘭足球俱樂部。

另外四家英超球會阿森納（Arsenal，兵工廠/阿仙奴）、利物浦（Liverpool）、曼聯（Manchester United）和熱刺（Tottenham Hotspur）隨後亦宣佈退出。

歐超聯表示，將會對項目重新考慮，以「最合適的步驟」重新規劃超級聯賽方案。

英超各隊先後有何表態？

曼城俱樂部表示，他們已經正式啟動從歐超聯退出的步驟。

利物浦表示，俱樂部收到了「來自內部和外部各方關鍵利益相關者」的信息，決定不再繼續參與歐洲超級聯賽的創辦進程。

曼聯則表示，他們認真聽取了來自球迷、英國政府及其他關鍵利益相關者的反應之後決定退出。

被指積極參與歐超聯組建計劃的曼聯俱樂部執行副主席艾德·伍德沃德（Ed Woodward）則宣佈在今年末離職。

阿森納俱樂部則以公開信的方式向球隊的球迷致歉，表示俱樂部「犯了錯誤」，在聽取球迷以及「更廣大足球社群」的意見之後決定退出。

熱刺俱樂部主席丹尼爾·萊維（Daniel Levy）則表示，俱樂部對於歐超聯計劃所帶來的「焦慮和不快」表示遺憾。

切爾西則確認，他們已經啟動退出計劃的正式程序。

歐洲足球管理機構歐足聯（UEFA）主席亞歷山大·塞弗林（Aleksander Ceferin，施法連）對於英超各隊逆轉立場表示歡迎：「它們現在重回集體了，而我們知道它們無論是對我們的賽事還是整個歐洲足球項目都能夠有很多的貢獻。」

「現在重要的是我們要向前走，重建這項運動在這件事之前的團結，一起前進。」

歐洲超級聯賽發表聲明稱：「鑒於目前狀況，我們將重新考慮以最合適的步驟重新規則本項目，並一直銘記我們的目標是在擴大整個足球社群聯合補償的同時為球迷提供最佳體驗。」

英格蘭六家俱樂部與西班牙的馬德里競技（Atletico Madrid，馬德里體育會）、巴塞羅那（Barcelona）和皇家馬德里（Real Madrid），以及意大利的AC米蘭、國際米蘭和尤文圖斯（Juventus）等12家俱樂部在周日宣佈成立一項新的脫離歐足聯體系的歐洲賽事。

此舉立即引發歐洲各國球迷、各大足球管理機構以及英國政府部長和官員的紛紛遣責。

倫敦、利物浦、曼徹斯特等城市均有球迷到球隊主場外抗議。

德國和法國的足球俱樂部並沒有參與歐超聯的計劃，拜仁慕尼黑在周二發表聲明，聲稱不會參加歐洲超級聯賽。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在周二的英超比賽開始前，切爾西球隊傳奇人物彼得·切赫（Petr Cech）走到抗議的球迷中間，請求他們散去。

沒有參與計劃的14家英超俱樂部則通過英超聯發表聯合聲明，反對歐洲超級聯賽的計劃。

六家原本參與計劃的英超俱樂部則有多名著名球員表示不贊同這項脫離現有體制的賽事。

利物浦隊長喬丹·亨德森（Jordan Henderson，佐敦·軒達臣）曾召集英超20隊的隊長進行緊急會議，商討球員的立場。

他之後通過社交媒體表示，球隊的「共同立場」是不希望歐洲超級聯賽創辦。

「我們不喜歡，我們不想它發生，」這一信息隨後被很多利物浦球員轉發。

在曼城確認退出之後，球隊主力球員之一、英格蘭國腳斯特林（Raheem Sterling，史度寧）發帖說：「好的，再見。」

曼聯球員布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes，般奴·費南迪斯）此前也表態反對歐超聯。

歐足聯在周一宣佈推出現行歐洲聯賽冠軍杯（UEFA Champions League）的改革計劃，並警告參加歐洲超級聯賽計劃的球員將被禁止參與歐洲杯和世界杯。

擔任歐超聯主席的皇家馬德里俱樂部主席弗諾倫蒂諾·佩雷斯（Florentino Perez）表示，歐超聯的創辦是旨在「拯救足球」，因為「很多低質量的比賽」令年輕人對足球「不再感興趣」。

這些俱樂部為何要「另立門戶」？

創辦歐洲超級聯賽的設想在過去就已經被提出過，但是直到今年才以這種令各界震驚的方式忽然宣佈。

金錢是背後的一大因素。歐超聯宣佈創辦的官方聲明稱，新賽事將會令整項運動有更佳的營利分配模式，「將會通過長期的承諾給歐洲足球提供大得多的經濟增長和支持。」

去年10月曾有過相關的討論，當時還有摩根大通銀行（JP Morgan）的參與。在討論中，這項新的賽事將會涉及46億英鎊的營利。

新冠疫情的持續似乎加速了這一計劃的出台。過去一年，足球俱樂部的營利受到沉重打擊——賽程被打亂，並且沒有辦法讓觀眾進場觀看。各大頂尖俱樂部還有很多超級球星百萬英鎊級別的薪水要支付。

歐超聯的聲明指，全球疫情已經「加速了現有歐洲足球經濟模式的不穩定性」。

但是計劃宣佈後引發的一致反對令情況迅速翻轉，有批評者表示，疫情是大資本財團以傷害足球運動的方式加速推動壟斷資本模式的借口。

「史上最差的公關戰役」

英超六家俱樂部退出後，參與計劃的西班牙和意大利俱樂部均未表態；但至少在英國，輿論形勢已經非常一面倒。

歐洲超級聯賽的計劃是皇家馬德里主席佩雷斯力推，他聲稱這一計劃是在「拯救足球」。

西班牙足球記者吉列姆·巴拉格（Guillem Balague）接受BBC第五電台訪問時表示：「這是弗諾倫蒂諾·佩雷斯的想法，他說服了（參與計劃的）所有人。」

巴拉格表示，佩雷斯現在應該感到失望。

「他先是在社交媒體上感受到這股情緒風暴，然後是倫敦的街頭。有這麼多的壓力在周圍，現在感覺這項大計不會實現了。」

「我認為佩雷斯力推的是要作更大的改變。他們不僅是急需要錢——他們確實需要——他們對於形勢的分析是頗為凖確的，有很多數據的支持。」

「年輕人很少看全90分鐘的比賽。從電視版權和足球營銷上面來的錢越來越少，這必須改變。只是他們用的方法錯了。佩雷斯忘了和球員、球迷、其他俱樂部的所有人談。這是史上最差的公關戰役。」

英超六大俱樂部要「乞求原諒」

在英格蘭足球界，不少知名前球員和球評人都對英超六大俱樂部在這當中的角色表示批評。

前利物浦球員傑米·卡拉格（Jamie Carragher，加歷查）和前曼聯隊長加裏·內維爾（Gary Neville，加利·利維爾）均批評自己前東家俱樂部的老闆。

「我昨晚就說，只要一家走，它們就會全走。現在這一切結束了，」卡拉格在天空體育（Sky Sports）節目上說。

他表示，對利物浦老闆的做法感到「厭煩」，「對於這些老闆來說，是什麼都沒有了。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 曼聯副主席伍德沃德自2013年起擔任曼聯高層。

「我看不到這些老闆能怎樣做下去。我看不到他們作為老闆的未來，而且我認為他們留下來越久，就會令事情越糟糕。」

內維爾表示：「它結束了，完了。他們現在會召集公關和宣傳團隊苦苦掙扎，讓這件事盡可能顯得好看一些。」

前利物浦球員沃爾諾克（Stephen Warnock，禾諾克）向BBC體育部表示，各隊老闆現在「必須要非常、非常小心了」。

「可以預期，他們回到球場的時候會受到猛烈反擊——這也應該，因為你們和球迷過不去。你們沒有諮詢他們，就以為某件事是他們想要的。」

「你現在看到了球迷的力量。不要忘記，足球員也是球迷。他們知道作為一個球迷是什麼感覺，明白球員、球迷和俱樂部之間的聯繫——所以我很高興，這件事開始分崩離析。」

阿森納、曼聯和利物浦目前均由美國資本持有。沃爾諾克表示，這些俱樂部主席需要凖備好道歉和「乞求原諒」。

「『我們道歉——我們乞求你們的原諒』，因為這是他們必須做的，」沃爾諾克說，「如果有些俱樂部因為現在面臨的壓力而要變賣出去，我不會意外。」

「一些美國老闆再去現場看比賽的時間不會很長了。他們大可以迴避，在大西洋對岸，這對他們來說沒什麼大不了。」