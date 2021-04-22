印度新冠疫情：第二波來勢兇猛背後可能的原因

10 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在印度人口最多的北方邦，一名新冠病亡者的屍體將被火化。

4月22日數字顯示，印度過去24小時內新增病例314，835例，創下新冠疫情爆發以來印度國內和全世界單日確診最高紀錄。

同日，印度新冠死亡增加2104例，這也是印度單日新增死亡最高值。

迄今印度新冠病例總計逼近1600萬，僅次於美國。

近期，印度單日新增病例數不斷連創新高，從2021年2月中旬平均每天萬例以上，猛增到4月中旬每天新增超過20萬、30萬，死亡人數也連日激增。

包括首都新德里在內的等大多地方政府已經被迫重新實施防疫封鎖。

印度疫情猛烈反彈可能有哪些原因呢？

「放鬆警惕」為疫情添柴

2021年初，印度新冠疫情曾經好轉，單日新增病例數一度降至1萬例以下。相比2020年9月中旬平均每天超過9萬的高峰期，感染率穩步下降。截至2月中旬，印度平均單日新增11000例，七日平均死亡不足100例。

2020年底，印度央行官員宣佈，印度已經扭轉了疫情曲線。形勢似乎一片大好。

BBC駐印度記者比斯瓦斯說，病毒已經被擊潰的狂喜從去年年底開始逐步升級。政客、決策人、部分媒體都認為，印度真的已經擺脫危險。

作為疫苗的生產大國，從1月份開始，與英國合作並同時自主研發新冠疫苗的印度開始向數十個國家承諾並實際交送疫苗。比斯瓦斯說，這被看作疫苗外交，受到一些國際讚譽。印度媒體將總理莫迪被捧為「疫苗大師」。

隨著當局和民眾放鬆警惕，各種宗教活動和政治選舉紛紛舉行，高層官員、宗教領袖紛紛出席大規模人員聚集活動，很多人都不採取包括戴口罩、保持距離等基本防護措施。

伴隨著新增病例的下降，接種疫苗的人也有所減少，導致普及疫苗接種速度放緩。

比斯瓦斯說，公眾放鬆警惕也為印度的第二波疫情「添柴」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 每日感染人數激增，印度多地醫院無法應付，幾近崩潰。新德里很多病牀同時有兩名病人使用。

缺醫少藥導致死亡猛增

作為總人口近14億的國家，印度社會中下層一直存在著缺醫少藥的問題。新冠疫情使這個問題更加嚴重。

印度政府早已於2月份在這波疫情複燃之初就下令：禁止其境內生產的抗病毒藥物及其活性成分出口。

此次第二波疫情中，感染人數突然猛增，連續一周每日感染20萬人以上。在印度人口最多的北方邦，包括該邦首席部長等數十名政府高官和數百名醫生、護士及其他衛生工作者都被感染。

印度多地醫療系統無法應付，幾近崩潰。

許多城市都報告醫院牀位短缺、氧氣供應不足，這一點在社交媒體平台上絶望的求助呼聲中也很明顯。全國各地都有令人不安的報道稱，有人在沒有得到及時治療的情況下死亡。

「我們沒有從第一波疫情中吸取任何教訓。據報道，一些城市在第一波疫情中就已經沒有牀位了，應當要為第二波疫情做好充分凖備。」印度公共衛生專家班（Anant Bhan）說。

印度因為新冠疫情的總死亡人數超過了18萬人。但也有專家認為，實際數字高於官方統計。

第二波疫情中，一名退休法官告訴BBC記者，他和妻子都感染新冠病毒後，他播打政府新冠熱線電話至少50次，都沒有任何人給他們送藥或收治他們，他的妻子死亡後也沒有人立即來收屍，於是他被迫上社交媒體求救。

當地媒體計算勒克瑙和瓦拉納西的火葬場焚燒屍體數後，也對政府公布的較低的新冠死亡人數提出質疑。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印度很多地方新冠病亡者的屍體就由親屬在住家附近火化。

疫苗接種任重道遠

疫苗接種方面。到4月下旬，人口超過10億的印度僅接種大約1.3億劑疫苗，遠遠不足以形成群體免疫的要求。而且，先期接種僅限於醫護工作者、一線人員、45歲以上等優先群體。

雖然印度3月下旬已暫緩新冠疫苗出口，但到4月中旬，印度媒體報道數個邦疫苗短缺，數百家接種中心關閉，在繼續開放的接種點內疫苗存量也只夠打一兩天。

印度政府4月19日表示，從5月1日起，所有18歲以上的成年人都將接受新冠疫苗接種。但是，目前的擔憂是，已經存在的疫苗供應缺口或許會使普及接種速度進一步放緩。

此外，科學家已經警告，接種不代表就可以防止感染，也不代表感染後就不傳染給別人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雖然印度3月下旬暫緩新冠疫苗出口，但疫苗短缺嚴重，至少數百家接種中心暫時關閉。圖為孟買一中心因疫苗短缺暫時關門。

病毒變異或許雪上加霜

印度這一波的新冠病毒已經不僅再是2020年疫情爆發之初的病毒，已經出現變異和再次變異。

印度3月25日宣佈，從不同邦收集的樣本中檢測到一種新冠病毒「雙突變」變種。

病毒學家賈米爾（Shahid Jameel）解釋，病毒刺突蛋白關鍵區域的雙重突變可能使病毒更具傳染性。他說，病毒的變異是確診病例激增的唯一「合理解釋」。

賈米爾還說，印度篩查病毒變異動作「比較晚」，截至到去年12月，僅對5000樣本作基因測序，「沒有一致行動」。

他還說，1月間，印度採取行動、協調各實驗室加快速度，2月開始運作，但「不幸的是，第二波已經開始了」。

大流行中，測序很重要，因為這可以讓科學家監視病毒的變化。