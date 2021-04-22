澳大利亞引新法取消維多利亞州「一帶一路」協議 中國斥是「搬石頭砸自己的腳」

38 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澳大利亞外長佩恩指這份備忘錄與澳洲的外交政策並不一致，決定引用新通過的《外交安排政策法》予以取消。

澳大利亞政府宣佈首次引用《外交安排政策法》（Foreign Arrangements Scheme），取消當地維多利亞州與中國簽署的「一帶一路」計劃的兩份協議，引發中方不滿，也令本身已經緊張的中澳關係再添陰影。

維多利亞洲和中國國家和發展改革委員會在2018和2019年分別簽署備忘錄和框架協議。澳洲當局周三（4月21日）宣佈決定後，當地傳媒引述外長瑪麗絲·佩恩（Marise Payne）指這份備忘錄與澳洲的外交政策並不一致。但中國駐澳洲的大使館形容，澳洲的決定是「又一無理挑釁行徑」，也顯示澳洲毫無誠意改善對華關係。

除了維多利亞州兩份「一帶一路」協議，澳洲當局周三還宣佈取消該省分別在1999年與敘利亞和2004年與伊朗簽署的兩份協議，這兩份協議都與科學研究和教育合作有關。

維多利亞州州長安德魯（Daniel Andrews）當年與中國駐澳洲大使簽署備忘錄後，引起總理莫里森不滿，批評安德魯此舉沒有顧及澳洲國內反對迎合「一帶一路」倡議的意見。

澳洲這部《外交安排政策法》去年12月實施，授權澳洲外長檢視所有州政府和大學等機構與外國政府的協議，如果外長認為這些協議違背澳洲外交政策或損害澳洲的外交關係，可以決定予以取消。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 澳大利亞維多利亞州州長丹尼爾·安德魯斯簽署了"一帶一路"協議，他還敦促澳大利亞其它州政府跟進，但引起總理不滿。

「搬起石頭砸自己的腳」

佩恩在執政自由黨去年提出法案後說，法案並不是針對中國，但外界普遍認為這是針對維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」協議，下一步可能還會加強檢視澳洲各地大學「孔子學院」的運作。

中國駐澳洲大使館透過聲明回應，對澳洲撕毀「一帶一路」備忘錄表示強烈不滿和堅決反對。

聲明指出，「一帶一路」有助中國和維多利亞州深化雙方經貿關係，有利於促進維州經濟發展，增進維州人民福祉。

聲明最後指出，澳方的決定再次表明它對改善中澳關係毫無誠意，勢必對雙邊關係造成進一步損害，也「必將搬起石頭砸自己的腳」。

維多利亞州首先與中國在2018年簽署備忘錄，條文包括推進雙方在多方面的發展，包括在基礎設施、創新、老齡問題和貿易發展等方面的合作。

雙方在2019年再簽署了另一部相關的框架協議，披露了更多細節，包括容許中國公司參加維多利亞州不同的基建工程，也鼓勵這些中國公司在當地建立公司，參加競投不同的工程建設項目。

協議同時也指明雙方會在製造業、生物科技、農業等方面推進合作，但同時訂明這些協議沒有法律約束力。

澳大利亞廣播公司報道，中國和維多利亞省原定去年3月簽署第三份文件，進一步訂明實現計劃的路線圖，但因為新冠肺炎疫情，被迫推遲計劃。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中澳兩國近年發生一連串事情令關係變差。

澳中關係再蒙陰影

澳洲去年就《外交安排政策法》推出立法草案時，引起當地許多政客不滿，除了安德魯外，澳大利亞在2011年與北京政府簽訂協議，讓中國政府和公司更大程度地參與西澳州的經濟活動，由時任西澳州州長巴奈特（Mark McGowan）簽署。

他去年接受澳洲媒體訪問時說，他預期西澳州這個協議也會被檢視，形容該立法草案內容「可怕」，將會進一步影響中澳關係，同時影響西澳的經濟。他指出，外交事務的確是聯邦政府的工作，但州政府在發展經濟上卻有角色。

中澳兩國近年發生一連串事情令關係變差，澳洲多次批評北京政府處理香港示威浪潮、新疆人權議題的手法，又支持世界衛生組織對新冠肺炎疫情進行獨立調查，引起中方不滿。