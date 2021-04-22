巴基斯坦豪華酒店發生爆炸 中國大使險些遇襲

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 爆炸發生在晚上10點15分左右。

巴基斯坦奎達市（Quetta）的一家豪華酒店周三（4月21日）發生炸彈爆炸事件，造成至少四人死亡，11人受傷。

奎達是巴基斯坦西部與阿富汗接壤的俾路支省（Balochistan）首府。有報道稱，中國駐巴基斯坦大使農融被懷疑是這場襲擊的目標。

俾路支省內政部長齊奧拉·蘭戈（Ziaullah Lango）對BBC證實，強烈的爆炸發生在當地五星級的塞雷納酒店（Serena Hotels）的停車場。

當地官員表示，中國駐巴基斯坦大使農融是塞雷納酒店的客人，但爆炸發生時，大使不在酒店。

巴基斯坦塔利班聲稱發動了襲擊，但沒有透露細節。

近幾個月來，該組織和其他激進組織加強了對阿富汗邊境附近部落地區的襲擊。

中國大使當時外出

塞雷納酒店是奎達最著名的酒店，也是當地唯一的五星級酒店，為政府官員和來訪的政要提供住宿。酒店位於奎達安保嚴密的地區，附近坐落著政府機構、議會和法院。

爆炸發生在晚上10點15分左右。有人在社交媒體上分享了爆炸的畫面，顯示酒店停車場發生大火。

爆炸導致停車場燃起熊熊大火，十餘輛周邊的汽車損毀。安全、消防和救援人員迅速趕往酒店，警方封鎖了現場。

「一輛裝滿炸藥的汽車在酒店爆炸了，」巴基斯坦內政部長拉希德·艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmad）對當地媒體ARY新聞台說。他還表示，這是「恐怖主義行為」。

他補充說，「由大使帶領的約四人的中國代表團正在酒店住宿。爆炸發生時，大使正在開會。」

《紐約時報》報道說，一名不願透露姓名的情報官員表示，中國大使當晚參加同巴基斯坦高級軍官的晚宴，當時正在返回酒店途中，爆炸發生時距離酒店只有幾分鐘路程。

一名塔利班發言人向路透社證實，「這是一起自殺式襲擊，我們的自殺式炸彈襲擊者在酒店裏引爆了裝滿炸藥的汽車。」

當地警方表示，遇難者和受傷人員已被轉移到醫院，有四名受傷者在送醫時死亡，六人情況危急。

圖像來源，Reuters

爆炸中遇難的四人中包括一名酒店前台經理和一名警察。

俾路支省內政部長齊奧拉·蘭戈對記者表示，農融「情緒很好」，他對奎達的訪問將於周四（4月22日）結束。

54歲的農融去年剛剛上任中國駐巴基斯坦大使一職。此前他是一名廣西的地方官員，早期在貿易部門工作，後來擔任貴港市市長。

根據公開報道，在抵達奎達市之前，農融剛到訪了西北邊境的開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa ）並出席兩國的友誼活動。

圖像來源，Getty Images

頻繁襲擊

俾路支省是巴基斯坦最貧窮的省份之一，並長期盤踞著大量武裝組織，包括伊斯蘭極端分子和分裂反叛勢力。

儘管目前尚不能確定此次爆炸是直接針對中國大使，但近年來，該國的一些武裝分子正將目標對凖中國企業和人員。

武裝分子希望該地區能獨立於巴基斯坦，並反對中國在該地區的重大基建項目，認為中國獲得了天然氣和礦產資源「侵犯了當地人的利益」。

2019年，三名槍手突襲了位於瓜達爾港（Gwadar Port）的一座中國建高檔酒店——五星級的明珠大陸酒店（Pearl Continental Hotel）。事件導致至少一人死亡。

分裂組織「俾路支解放軍」宣佈對該襲擊負責。中國駐巴基斯坦大使館譴責這次襲擊。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2018年，巴基斯坦武裝警察趕到卡拉奇中國領館處理襲擊事件。

2018年11月，同一個武裝組織還承認發動了對位於巴基斯坦港口城市卡拉奇（Karachi）的中國總領事館的襲擊。事件導致兩名當地警員與兩名平民喪生，三名襲擊者在交火中被擊斃。

中國和巴基斯坦長期擁有緊密的外交關係。俾路支省擁有中國重視的「一帶一路」關鍵項目瓜達爾港，這裏是連接中國西部和阿拉伯海的兩國經濟走廊的中樞。

此外，佔巴基斯坦國土面積44%的俾路支省天然氣、煤炭等資源豐富。該省與阿富汗、伊朗接壤，並與阿拉伯國家隔海相望，也是巴基斯坦國內的要塞。