巴基斯坦豪華酒店發生爆炸 中國大使險些遇襲
巴基斯坦奎達市（Quetta）的一家豪華酒店周三（4月21日）發生炸彈爆炸事件，造成至少四人死亡，11人受傷。
奎達是巴基斯坦西部與阿富汗接壤的俾路支省（Balochistan）首府。有報道稱，中國駐巴基斯坦大使農融被懷疑是這場襲擊的目標。
俾路支省內政部長齊奧拉·蘭戈（Ziaullah Lango）對BBC證實，強烈的爆炸發生在當地五星級的塞雷納酒店（Serena Hotels）的停車場。
當地官員表示，中國駐巴基斯坦大使農融是塞雷納酒店的客人，但爆炸發生時，大使不在酒店。
巴基斯坦塔利班聲稱發動了襲擊，但沒有透露細節。
近幾個月來，該組織和其他激進組織加強了對阿富汗邊境附近部落地區的襲擊。
中國大使當時外出
塞雷納酒店是奎達最著名的酒店，也是當地唯一的五星級酒店，為政府官員和來訪的政要提供住宿。酒店位於奎達安保嚴密的地區，附近坐落著政府機構、議會和法院。
爆炸發生在晚上10點15分左右。有人在社交媒體上分享了爆炸的畫面，顯示酒店停車場發生大火。
爆炸導致停車場燃起熊熊大火，十餘輛周邊的汽車損毀。安全、消防和救援人員迅速趕往酒店，警方封鎖了現場。
「一輛裝滿炸藥的汽車在酒店爆炸了，」巴基斯坦內政部長拉希德·艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmad）對當地媒體ARY新聞台說。他還表示，這是「恐怖主義行為」。
他補充說，「由大使帶領的約四人的中國代表團正在酒店住宿。爆炸發生時，大使正在開會。」
《紐約時報》報道說，一名不願透露姓名的情報官員表示，中國大使當晚參加同巴基斯坦高級軍官的晚宴，當時正在返回酒店途中，爆炸發生時距離酒店只有幾分鐘路程。
一名塔利班發言人向路透社證實，「這是一起自殺式襲擊，我們的自殺式炸彈襲擊者在酒店裏引爆了裝滿炸藥的汽車。」
當地警方表示，遇難者和受傷人員已被轉移到醫院，有四名受傷者在送醫時死亡，六人情況危急。
爆炸中遇難的四人中包括一名酒店前台經理和一名警察。
俾路支省內政部長齊奧拉·蘭戈對記者表示，農融「情緒很好」，他對奎達的訪問將於周四（4月22日）結束。
54歲的農融去年剛剛上任中國駐巴基斯坦大使一職。此前他是一名廣西的地方官員，早期在貿易部門工作，後來擔任貴港市市長。
根據公開報道，在抵達奎達市之前，農融剛到訪了西北邊境的開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa ）並出席兩國的友誼活動。
頻繁襲擊
俾路支省是巴基斯坦最貧窮的省份之一，並長期盤踞著大量武裝組織，包括伊斯蘭極端分子和分裂反叛勢力。
儘管目前尚不能確定此次爆炸是直接針對中國大使，但近年來，該國的一些武裝分子正將目標對凖中國企業和人員。
武裝分子希望該地區能獨立於巴基斯坦，並反對中國在該地區的重大基建項目，認為中國獲得了天然氣和礦產資源「侵犯了當地人的利益」。
2019年，三名槍手突襲了位於瓜達爾港（Gwadar Port）的一座中國建高檔酒店——五星級的明珠大陸酒店（Pearl Continental Hotel）。事件導致至少一人死亡。
分裂組織「俾路支解放軍」宣佈對該襲擊負責。中國駐巴基斯坦大使館譴責這次襲擊。
2018年11月，同一個武裝組織還承認發動了對位於巴基斯坦港口城市卡拉奇（Karachi）的中國總領事館的襲擊。事件導致兩名當地警員與兩名平民喪生，三名襲擊者在交火中被擊斃。
中國和巴基斯坦長期擁有緊密的外交關係。俾路支省擁有中國重視的「一帶一路」關鍵項目瓜達爾港，這裏是連接中國西部和阿拉伯海的兩國經濟走廊的中樞。
此外，佔巴基斯坦國土面積44%的俾路支省天然氣、煤炭等資源豐富。該省與阿富汗、伊朗接壤，並與阿拉伯國家隔海相望，也是巴基斯坦國內的要塞。
俾路支人是巴基斯坦的四大種族之一，有其獨特語言和文化。巴基斯坦建國以來，巴中央政府在與俾路支地方分離勢力進行武裝和政治鬥爭幾乎沒有停息，並且牽涉到複雜的國內、地區和國際矛盾，影響到巴基斯坦與其它國家的關係。