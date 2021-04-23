中美關係：美參院委員會通過《2021年戰略競爭法案》，美國將從哪幾個方面「抗衡中國」

53 分钟前

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美國一參議院委員會在當地時間周三（4月21日）以高票數表決通過，將」2021年戰略競爭法案「遞交參議院審議。

美國參議院外交關係委員會（Senate Foreign Relations Committee）以21票贊成、1票反對，將這項在全球大規模抗衡中國的法案推向參議院，之後會由100名參議員表決。

這是美國第一份跨黨派共同制訂對華戰略方針的重大法案，動員多種外交、經濟和戰略工具抗衡中國，被認為是美國兩黨在對華政策上一致走向加強對抗的里程碑式法案。

周三表決遞送國會的法案對4月較早提出的草案進行了數十項修改。路透社形容，法案體現了在「深度分裂」的美國國會當中，兩黨在對華強硬路線上「罕見一致的情緒」。

與此同時，部分參眾兩院議員還另外提出了一項「無盡前沿法案」（Endless Frontier Act），在科技領域對抗中國。

該法案尚需要在參眾兩院審議和表決，並需要經過多個步驟才能實施，但路透社指，兩項法案均得到民主、共和黨的強力支持，極有可能最終在國會通過成為法律。

相關法案得到了拜登政府的支持。美國總統在上月曾表示，中國想要成為世界第一大國的目標「不會在我的任內發生」。

中國外交部在周四（4月22日）對法案表示強烈批評，指其「嚴重歪曲事實、顛倒黑白，大肆鼓吹美國開展全面對華戰略競爭，粗暴干涉中國內政」。

中國外交部發言人汪文斌在記者會上發問：「難道美國發展的目的就是為了在競爭中打敗中國嗎？」

有關法案將從哪幾個方面「抗衡中國」呢？

「在每一個維度上」抗衡中國

該法案的戰略競爭措施是由美國參議院外交委員會主席、民主黨議員鮑勃·孟南德斯（Bob Menendez）以及共和黨議員吉姆·裏施（Jim Risch）共同起草，後者表示法案是「真正的兩黨共識」。

它同時也體現了拜登在上任後提出的主張。美國總統在上月曾表示，中國的「總體目標」是要成為全世界「最富有」和「最強大」的國家。

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拜登表示，他本人並不批評這個目標，但是重申「這不會在我的任內發生，因為美國將會繼續發展壯大」。

較早前的2月，美國參議院的民主黨多數派領袖查克·舒默（Chuck Scumer）宣佈，要以「快速通道」的方式通過一系列抗衡中國的立法，「戰略競爭法案」和「無盡前沿法案」正是這一波立法行動的一部分。

在周三，孟南德斯表示，戰略競爭法案「讓我們的國家終於可以在權力、政治、外交、經濟、創新、軍事甚至文化等每一個維度上去面對中國的挑戰」。

「對中國就是戰略競爭——這不是因為我們希望這樣或者有意製造的，而因為北京過去和現在所作的選擇，」孟南德斯說。

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他表示今天的中國在全方位地挑戰美國和國際社會，在全球管治當中代表著一種「令人深深困擾的模式」。

吉姆·裏施則在「戰略競爭法案」的審議會上表示：「我們今天所面對的外交政策問題，甚至可能是整個21世紀的問題，就是中國，中國，中國……我將此法案說得再重要，都不為過。」

在美國看來，中美兩大經濟體在越來越多的領域成為「戰略競爭對手」，而這兩項法案是加強美國國力以對抗北京所必須採取的行動。

去年5月，皮尤研究中心（Pew Research）的一次調查顯示，每10個美國人當中有9個認為中國是競爭對手或者敵人，而不是合作伙伴。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美中阿拉斯加會談火藥味十足：雙方官員相互強硬指責

人權與民主

這個超過280頁的草案包括多項對華競爭措施，其中包括推動宣揚人道主義和民主價值，比如就新疆維吾爾族穆斯林所受的對待實施制裁，以及支持香港民主進程。

法案的草案顯示，美國將會對被指在新疆和香港侵犯人權的中國官員實施新的制裁。

議員們在法案中要求撥出1000萬美元的專項款，用以在香港「宣傳民主」。

多名議員以北京對待新疆維吾爾人的政策作為美國進一步採取強硬路線的理由。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）沒有改變特朗普政府聲稱中國在新疆實施「種族滅絶」的說法，但是相關的字眼並沒有出現在草案中。

台灣與印太事務

新法案中體現了美國對於加強與台灣關係比過去看得更重要。

法案強調，為美國實現其在印太地區的政治目標所需的軍事投入應該成為更首要的事務。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 台灣正尋求美國愈來愈多的政治和軍事支持。

法案支持大幅增加在這一地區與安全事務有關的經費，並加強與台灣之間的聯繫，以及進一步限制北京在南中國海等區域的軍事行動和領土主張。

台灣媒體在周四直接將美國的法案稱為「抗中法案」，是旨在「反制北京對台灣與區域的野心」。

台灣外交部發言人歐江安在周四表示，對於這一法案表示「誠摯歡迎與感謝」。

他評論說，美國的戰略競爭法案納入了多項「友台法案」，包括加強台美在語言及專業領域交流合作的「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act），以及要求不得限制台灣政府代表或軍人在執行公務時展示主權旗幟和徽章的「2021年承諾再保證法案」（Reassurance On Commitments Act of 2021, ROC Act）等。

不過，此前參議員提出的要將美國駐台辦事處負責人從「處長」改為「代表」的議案則沒有被納入最後的草案中。

科技競爭

與此同時，美國部分參眾兩院議員還另外提出了一項「無盡前沿法案」（Endless Frontier Act），要求在五年內撥出1000億美元的科技領域研究經費，以及100億美元用於在全國創建新的科技中心。

針對北京的「中國製造2025」計劃，法案要求美國動用更多資金和資源，在核心科技領域上阻止北京佔據領先地位。

具體做法包括讓美國減少對中國供應鏈的依賴，加強美國半導體實力，以及在科研領域增加研究經費等。

此前迅速發展成為世界前列科技企業的中國公司華為（Huawei）在2019年被美國列入貿易黑名單以來，一直受制於美國的制裁令，其5G網絡技術的全球發展項目受到沉重打擊。

法案認為，中國已經「接近成為科技領導者」，並指中國成為科技和製造業超級大國和對「中國特色」發展模式的宣傳是以侵犯人權和挑戰長久以來的國際經濟秩序為代價。

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法案提到的一些重要具體手段包括：

幫助美國企業開拓多元供應鏈

全面或部分收購5G移動網絡等基建設施

商討雙邊或多邊數字交易協議

此外，有關於知識產權保護的措施是法案的一個重點，包括在實施法案一年內制定侵權企業名單。

另一方面，法案還提出，美國將與台灣、日本等「五眼聯盟」成員商討數字貿易和網絡安全協議。

法案提出的其他措施還有哪些？

要求美國官員抵制2022年北京冬奧會，但不要求運動員抵制

對非洲和拉丁美洲給予更多援助，以抗衡中國在這些地區的影響力，包括抗衡「疫苗外交」

以更有力的發展投資銀行應對中國的國家開發銀行