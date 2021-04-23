氣候變化：全球氣候峰會召開 美國「大膽」承諾與中國相對「沉默」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 4月22日全球氣候峰會。

由美國總統拜登召集的全球視像氣候峰會於22日召開，40多個國家的領導人受到邀請出席峰會。

美國在峰會上宣佈了雄心勃勃的目標，日本、加拿大、英國等也紛紛承諾大幅削減碳排放。但中國和印度兩個排放大國，以及俄羅斯，沒有做出新的減排承諾。

本次氣候峰會被認為是美國重新取得全球領導力的重要時機，在峰會召開之前，拜登的團隊呼籲在氣候變化問題上行動遲緩的國家提高雄心。外界關注與美國陷入緊張關係的中國將如何行動。

美國制定「大膽目標」

美國總統拜登在氣候峰會上表示，美國承諾到2030年將碳排放量在2005年的基礎上減少50-52%。

拜登在開幕致辭中說：「科學家告訴我們，這是決定性的十年——這是我們必須做出決定以避免氣候危機最糟糕後果的十年。」

這一目標是之前承諾的兩倍。這對許多科學家和活動人士來說是一個驚喜。

美國環境保護協會（Environmental Defense Fund）的納撒尼爾·基奧恩（Nathaniel Keohane）形容拜登宣佈了一個「大膽的目標」，他說，「這滿足了應對氣候危機所需要的和緊迫性。」

基奧恩還說，「這符合科學認為的、讓世界走上更安全氣候道路所必需的目標，並使美國躋身於氣候雄心方面的世界領導人前列。」

但新的承諾也意味著，美國人的生活方式將發生重大改變。煤炭將會從電力組合中消失，耗油量大的汽車和卡車將必須使用電力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國總統拜登是此次峰會的召集者。

中國：在原有承諾基礎上減少煤炭

中國和印度兩個世界上最大的碳排放國並沒有做出更大的承諾。

中國國家主席習近平重申去年9月份的承諾，即中國將力爭於2030年前實現二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和，即二氧化碳淨零排放。

習近平還在氣候峰會上表示，中國將在2026-2030年期間逐步減少煤炭消費，將其作為減少溫室氣體排放的一部分努力。「中國將嚴控煤電項目，」他通過視頻表示。

「『十四五』時期嚴控煤炭消費增長、『十五五』時期逐步減少。」習說。 「十四五」是指2021年至2025年，「十五五」指2026年至2030年。

這意味著，中國計劃在2025年將煤炭消費達到頂峰，此後開始下降。

這一目標符合環保組織的預期，但與國際期望仍有距離。

綠色和平（Greenpeace）駐北京全球政策顧問李碩此前對BBC中文表示，減少煤炭消費符合中國目前的經濟條件，且能令中國更好地兌現去年做出的國際承諾。

目前中國的煤炭消費處在世界最高位，且是全球批准新煤炭項目的少數主要經濟體之一。

中國力爭在2030年前實現「碳峰值」和2060年實現「碳中和」的承諾意味著，在政策上實現結構性改變，但尚未實施。《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家發展和改革委員會正起草一份氣候路線圖。

中國國家能源局在本次氣候峰會開始前發佈《2021年能源工作指導意見》，稱今年將把煤炭消費在總能源結構中的比重從目前的57%降至56%以下，同時將電力消費從27%提高到28%。。

該指導意見稱，為了實現這一目標，今年風能和光伏發電量將佔全國電力消費的11%左右。

圖像來源，STR 圖像加註文字， 中國國家主席習近平接受邀請出席峰會。

其他國家的舉動

除美國以外，加拿大、日本的等國家都做出更大幅度減排的新承諾。

日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）將該國的減排目標從2013年的26%提高到46%，並表示，日本將「繼續努力爭取更高的減排目標」，即50%。拜登政府向日本施加了強大壓力，要求其宣佈減排50%。

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）將其國家的減排目標從2005年的30%提高到40%-45%。

韓國總統文在寅（Moon Jae-in）宣佈停止為海外燃煤電廠提供公共資金。

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澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）頂住了外界要求其設定雄心計劃的壓力。他在本次全球氣候峰會上重申，澳大利亞正走上淨零排放的道路，但沒有設定具體的時間表。

澳大利亞此前承諾，到2030年，將在2005年的水平上減少26%-28%的碳排放。

莫里森在峰會上表示：「我們的目標是，通過使行業得以發展和轉型的技術盡快實現這一目標，並不是要消除這些行業和它們所支持、創造的就業和生計的稅收。」