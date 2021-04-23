印度新冠疫情：單日確診超33萬，變種病毒B1617的六大問題

1 小时前

圖像來源，Getty Images

印度首都德里至少兩家醫院的氧氣供應告急，多個邦的醫院服務出現危機。很多人在等待輸氧的過程中死去，德里的醫院裏重症監護病房牀位已經滿員。

印度正處於第二波新冠疫情的漩渦中。約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，本周四（4月22日）該國錄得33萬2921人確診，前一日（4月21號）確診31萬4835人。印度確診新冠總數已超過1600萬。

全球科學家正加緊研究在印度發現的一種新冠變種病毒。目前尚不知道其傳播力如何，以及該變種病毒是否正是造成印度第二波致命疫情的原因。

印度變種病毒是什麼？

新冠病毒在傳播過程中一直在變異，病毒因此生成不同版本和變體。

大多數變異並不重要，有的變異甚至可能使病毒的危險性降低。但其他變異可能使病毒更具傳染性，讓人類更難通過接種疫苗實現免疫。

目前被官方稱為B1617的印度變異病毒是在2020年10月首次被發現。

印度變種病毒的傳播力如何？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 印度居民等待病毒測試。

印度各地的樣本檢測不夠廣泛，無法確定該變體的傳播範圍或速度。

2021年1至3月期間，在印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）收集的361份新冠病毒樣本中，有220份檢測到這種變種病毒。

與此同時，根據GISAID全球數據庫，在至少21個國家發現其蹤跡。

國際旅行者似乎已將該變體帶到英國，自2月22日以來，英國已發現103個印度變種病例。

大多數來自印度的旅行者現在已被禁止前往英國。

英格蘭公共衛生局已將印度變種病毒列為幾個 「正在調查的變種」之一，但迄今為止並不認為它嚴重到足以被列為「令人擔憂的病毒變種」。

它是否更具傳染性或更危險？

科學家們還不能確定這種變體是否更具傳染性或對疫苗有抵抗力。

美國路易斯安那州立大學的病毒學家卡米爾（Dr Jeremy Kamil）博士說，印度變種病毒的一個突變與在南非和巴西發現的變種病毒突變相似。

而且這種突變可能有助於病毒逃避免疫系統中的抗體，這些抗體可以根據先前感染或疫苗的經驗來對抗新冠病毒。

目前看來更令人擔憂的是在英國發現的一種變體，該變體在英國佔主導地位，並已擴散到50多個國家。

卡米爾博士說：「我懷疑印度的變異病毒不一定比英國的變異病毒更具感染性。我們絶不能恐慌。」

為什麼對它知之甚少？

科學家們表示，與印度變種病毒相關的數據不完整，被分享的樣本量非常少。印度國內只有298例，全世界僅656例。相比之下，英國變種病毒的樣本超過38.4萬個。

圖像來源，Getty Images

它是否造成印度第二波疫情？

自4月15日以來，印度每天報告約20萬例新冠病例，這遠超過去年每天9.3萬例的峰值。

死亡人數也一直在上升。

英國劍橋大學臨牀微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）說：「印度人口眾多和高密度是這種病毒進行變異實驗的完美孵化器。」

然而，印度的第二波疫情更可能是由大型集會以及缺乏預防措施（如戴口罩或保持社交距離）造成的。

英國研究機構維康桑格研究所（Wellcome Sanger Institute）的巴雷特（Dr Jeffrey Barrett）博士說，這種關聯也可能存在，但仍缺乏證據。

他指出，印度的病毒變種自去年年底就已出現。「如果它在印度造成這一波疫情，它花了幾個月的時間才走到這一步，這將表明它的傳播性可能比英國的肯特B117變體傳播力要低。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 每日新增確診15萬，印度如何走到這一步？

疫苗仍然有效嗎？

科學家們相信在預防嚴重疾病方面，現有疫苗仍然有效。

根據古普塔教授和他的研究人員在《自然》雜誌上發表的一篇論文，一些病毒變種將不可避免地逃脫目前的疫苗。因此研發人員將需要改變疫苗設計以使其更加有效。

然而，現在可用的疫苗仍有可能減緩傳播。卡米爾博士說：「對於大多數人來說，這些疫苗可能意味著幾乎沒有疾病和確診入院並伴有死亡風險之間的區別。」