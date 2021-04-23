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奧斯卡：示威紀錄片《不割席》入圍，香港不播頒獎儀式
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奧斯卡：示威紀錄片《不割席》入圍，香港不播頒獎儀式
1 小时前
紀錄片《不割席》的挪威導演安德斯•漢默（Anders Hammer）說，「香港所承受的一切，慢慢地影響著我的拍攝對象，這是整個紀錄片創作過程中最讓人感到痛苦的。」
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