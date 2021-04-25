香港老婦被騙案揭示疫情下國際電信詐騙冰山一角

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港富有的老婦被電信詐騙損失2.5億港元。此案是香港歷史上金額最高的詐騙案。

一名香港富有的老婦遭電信詐騙損失2.5億港元，揭示出新冠疫情下國際電信詐騙高發的冰山一角。

詐騙罪犯通常假冒官員、警察、銀行或郵政快遞工作人員，通過電話或以罪犯設立的虛假網站鏈接，獲得當事人及親友個人隱私信息，包括出生年月日、個人證件號、銀行卡號、賬戶號碼等，詐騙錢款。

電信詐騙涉及資金巨大。僅來自中國的數據顯示，中國公安部稱，2020年以來，中國公安機關共破獲電信網絡詐騙案件為群眾直接避免經濟損失1200億元。

英國警方稱，自從2020年3月1日以來，收到6000多起與疫情有關的欺詐和網絡犯罪案件報案，共計有3450萬英鎊被盜。

統計調查還發現，很多電信詐騙受害者因為種種原因並沒有向警方報案。

香港老婦被騙2.5億港元

近日爆出的一起電信詐騙案例引起許多人的關注。

住在香港最富有的山項地區的一名90歲老婦人被冒充中國官員的騙子騙走2.5億港元（約合2300萬英鎊，或3200萬美元）。

香港警方表示，2020年8月，這名老婦人收到自稱是內地公安的來電。罪犯假扮內地公安人員，告訴老婦正在調查一宗刑事案件，她的身份在內地被盜並被使用。

由於對方能說出她的姓名、身份證號碼及電話號碼等個人資料，所以她深信不疑。

數日後，一名自稱公安的男性罪犯上門，給了老婦一部手機及電話卡用於方便聯絡，然後她在2020年8月至2021年1月間向指定的銀行賬戶存款匯11筆，協助所謂調查。

這位老婦住在香港最富裕的山頂街區，家裏有幾位傭工和外籍司機。一名傭工很早起疑並提醒老婦的女兒注意有關不尋常的活動，但女兒沒有認真追查，讓騙子又多次得手。一直到2021年3月，老婦的女兒在律師陪同下報案，整個事件才被揭露出來。

到目前為止，調查人員逮捕了一名19歲男子，該男子現已獲得保釋。

警方就上述案件指出，2020年以來，香港電話騙案有明顯上升趨勢。

圖像來源，Getty Images

疫情之下電信詐騙高發

國際刑警組織稱，在新冠疫情期間，電信詐騙案件增多。此類活動在 2020年4月至5月和 2021年1月之間達到頂峰，這兩次都處於疫情高峰的封鎖時期。

倫敦金融城警方公布的統計數也字顯示，新冠疫情發生後英國電信詐騙增多，特別是在2020年4月至5月以及2021年1月期間達到頂峰。

而這兩段時間都是英國政府規定的防疫居家封鎖時期。

其中一種解釋是，疫情封鎖期間，很多人轉為居家辦公，不論是工作還是日常事務，很多都移到線上，與他人接觸也少，信息容易變得相對封閉，讓詐騙犯有更多可乘之機。

2021年4月以來，中國駐英國、法國、德國、荷蘭、盧森堡等歐洲國家的中國使領館紛紛在其官網上提醒中國公民警惕電信詐騙，因為有不少人遭遇假冒使領館名義進行的電信詐騙。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 很多人都收到過電信詐騙電話，但老人相對容易上當。

電信詐騙的跨國跨境特點

電信詐騙通常有跨國跨境的特點，針對警方一般打擊犯罪以各地區為破案主導的傳統模式，使警方難以追捕；罪犯也利用不同地區和國家的法律不一致的現實逃避抓捕、或者在被抓捕之後拖延甚至阻撓司法審判。

詐騙者常選擇從國際地點行動的一個原因是，這樣做會使破案法律程序複雜化。

即使是警方可以通過複雜的線路追蹤回電，國際法和引渡程序也會延長破案、審案時間。

另外，現代科技使詐騙者更容易偽裝他們的電話號碼。這些欺騙工具使用簡單、免費，可以更改接受電話者的呼叫顯示。

圖像加註文字， 英國警方發現的電信詐騙者使用有數張芯片卡的設備，可以同時發送大批詐騙信息。

詐騙常用手法

犯罪份子電信詐騙、要求當事人匯出錢款的通常手法包括：