印度新冠疫情： 三天內近百萬人確診，醫療系統瀕臨崩潰邊緣

50 分钟前

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印度新增新冠病例持續破紀錄，醫療體系正面對巨大壓力，病牀和氣氧供應也非常緊張。周六（4月24日），印度公布有超過34萬宗確診個案，連續第三天刷新世界紀錄，24小時內死亡人數為2624人，同樣再次破紀錄，累計全國有18.9萬人死亡。

家屬們為病危的家人求救，許多患者等待數小時仍然未能獲得治療。火葬場正在對葬禮集體火化作出安排。

世界衛生組織總幹事譚德塞表示，全球很多人死於新冠肺炎，是因為他們沒有打疫苗、接受檢測和治療：「印度情況沉痛地提醒我們病毒可以如此肆虐。」

報導指，印度正在從德國空運氧氣過來，英國首相約翰遜表示，正找方法協助印度，可能會提供呼吸機等醫療設備。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 每日確診破紀錄，印度如何走到這一步？

氧氣危機

德里的甘加拉姆爵士醫院（Sir Ganga Ram hospital）的顧問哥吉亞醫生（Atul Gogia）對BBC表示，由於患者激增，急診室裏沒有牀位。

他說：「我們沒有那麼多的氧氣供應。提供氧氣供應的地方早已人滿為患。患者要自己帶氧氣瓶進入，但未必有氧氣。我們都想幫助他們，但牀位不足，甚至也沒有氧氣可以提供給他們。」

「我們所有的電話線路都用滿了。人們一直在撥打求助熱線。醫院外面也很混亂：有救護車停泊，病人想下車，但問題是沒有牀位了。」

「我們試圖動員起來，嘗試盡快讓病情穩定的患者出院，以便提高流轉率，但是目前情況仍然很困難。」

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「每天都收到求救電話」

BBC印度在線記者比斯沃斯（Soutik Biswas）

在過去的幾天裏，每天早上，我一直被電話聲吵醒，人們急切地尋求幫助。

人們為染病的親朋好友尋求病牀，救命藥物，氧氣和血漿。通常，經過一段時間的沉默後，從這些人那裏傳來他們照顧的「患者」死亡的消息。我的推特時間軸，猶如是印度的新冠戰況記錄，國家似乎要潰不成軍了。

所有拯救生命的必需品供不應求，或是只能在黑市上找到。大家對病毒的恐懼，就好像它隨時出現在你家門口。過去一周，我居住的封閉式住宅那三座大樓，都好像成了收客區域，整座高樓大廈被圍封，因為實在太多人確診。

日與夜也充滿了無助、焦慮和恐懼，不斷傳來無情的壞消息。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在孟買，在治療新冠患者的醫院重症監護室發生火災，至少有13名患者死亡。

印度最高法院稱此為「國家緊急狀態」，一名印度有名的病毒學家形容，這是超出了「緊急」的情況，而是「這該死的系統徹底崩潰」。在德里和孟買等熱點地區，活下來本身已是特權。

印度受災最嚴重的馬哈拉施特拉邦面臨氧氣短缺的問題。在首府孟買，在治療新冠患者的醫院重症監護室發生火災，至少有13名患者死亡。

兩天前，在該邦另一處，24名新冠患者因為呼吸機洩漏影響氧氣供應而死亡。

周五早上，在德里附近設有10家私立醫院的馬斯醫護（Max Healthcare）發佈了 緊急求助消息，稱兩間醫院剩餘藥品供應不足一個小時。短缺問題後來得到解決。

另外古吉拉特邦，北方邦和哈里亞納邦也面臨嚴重短缺。印度空軍正向該國不同地區運送氧氣罐和補給品。

為什麼印度的病例如此之高？

印度爆發第二波新冠疫情，主要原因是當局放寬衛生規定，以及口罩令執行不力。

成千上萬的人參加了印度大壺節，約10天前，大批印度人到恆河沐浴。此時，印度出現了新的病毒株，包括一種「雙重突變株」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 成千上萬的人參加了印度大壺節，約10天前，大批印度人到恆河沐浴。

寶萊塢作曲家拉夫特（Shravan Rathod）在舉行大壺節的城市歸家後不久就確診，之後被證實已離世。

印度國家疾病控制中心主任蘇吉特·庫馬爾·辛格（Sujeet Kumar Singh）對當地媒體說，印度除了受到「雙重突變株」影響外，旁遮普邦最主要變異病毒是英國株。

他補充說，英國的病毒株在馬哈拉施特拉邦和德里市也特別普遍。

印度東部城市加爾各答的重症監護專家辛哈（Saswati Sinha）說，急診室和病房已滿員。

她對BBC表示：「我們不斷收到患者及其親朋好友和鄰居的直接電話， 懇求我們接收這些患者。但不幸的是，我們盡力了，但情況仍然如此，我們沒有能力去接受大量患者。」

「在重症監護室工作了20年，我從未見過這種情況。」

印度總理莫迪周五會見了受災最嚴重的州的首席部長和制氧商。

他要求各州合作制止囤積行為和黑市交易，並說政府還在考慮將工業氧氣進一步轉換，以便用作醫療救治來緩解危機。

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醫用氧氣是如何製成的？

醫用氧氣的製成要先經過一個分離過程，把它從其他氣體分隔開，之後氧氣經提純和深度冷卻，以液體形式儲存，比氣體佔空間更少。

壓縮氧氣之後會被填充於供應醫院的保溫存罐，或個別病人的小型氧氣罐。