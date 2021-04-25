美國總統拜登宣佈百年前亞美尼亞大屠殺為種族滅絶 土耳其憤怒回應

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登宣佈百年前亞美尼亞大屠殺為種族滅絶後，亞美尼亞僑民在土耳其大使館前集會。

美國總統喬·拜登（Joe Biden）4月24日正式發表聲明，以「種族滅絶」形容1915年亞美尼亞大屠殺。

這場屠殺發生於今日土耳其的前身、奧斯曼帝國（Ottoman Empire）衰落之時。

拜登是首位宣佈其為「種族滅絶」的美國總統。這一問題高度敏感，土耳其承認暴行存在，但拒絶承認「種族滅絶」。

土耳其外交部長查武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）在周六表示，土耳其「全面拒絶接受」美國的決定。

「我們不會從其他人那裏學習我們的歷史」，他在推特上表示。

土耳其外交部之後表示，已經傳召美國大使，以表示土耳其政府的「強烈反應」。

土耳其是美國的北約盟友。在此之前，由於擔心破壞兩國關係，美國政府從未在正式聲明中使用「種族滅絶」字眼來形容這場大屠殺。

1915年發生了什麼？

在第一次世界大戰一場慘敗於俄國人的作戰之後，奧斯曼土耳其人指責信仰基督教的亞美尼亞人背叛他們，開始將他們大規模驅逐到敘利亞沙漠和其他地區。成千上萬名亞美尼亞人或是被屠殺，或是死於饑餓或其他疾病。

這些暴行被眾多當時目擊這一切的記者、傳教士及外交官記錄了下來。

圍繞亞美尼亞人的死亡人數一直存在爭議。亞美尼亞人稱，當時有150萬人死亡。土耳其方面預計死亡人數總數接近30萬。國際種族滅絶罪研究學者協會（IAGS）認為，死亡人數總數「超過100萬」。

儘管土耳其官員承認當時存在暴行，但他們認為，沒有試圖摧毀基督徒亞美尼亞人的系統性行為。土耳其當局表示，許多穆斯林土耳其人同樣在一戰的動蕩中死亡。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 4月24日，一場紀念大屠殺發生106週年的儀式在亞美尼亞首都埃里溫舉行。

拜登說了什麼？

拜登聲明發表於亞美尼亞紀念大屠殺伊始之際，聲明中稱：「我們銘記那些在奧斯曼時代亞美尼亞大屠殺中死去的人，並再次承諾我們將防止這種暴行再次發生。」

「通過銘記我們還會對一切形式的仇恨的腐蝕性影響時刻保持警惕。」

拜登稱，他的動機並非「要歸罪於誰，而是為了確保過去發生的事情不會重演」。

美國眾議院2019年曾一致表決認定亞美尼亞大屠殺為種族滅絶。拜登此前曾對這一舉動表示歡迎。

一名拜登政府官員向記者表示，拜登正式使用這一定性是因為此屆政府聚焦人權問題。

1981年，時任美國總統里根（Rodald Reagan）曾在與此有關的一次聲明中提到「亞美尼亞種族滅絶」，但其他美國總統自此之後都避免使用這一用詞。

拜登前任、美國總統特朗普（Donald Trump）的政府曾表示，不認為這場屠殺為種族滅絶。特朗普稱其是「20世紀最惡劣的大規模暴行之一」。

亞美尼亞與土耳其的反應

亞美尼亞總理帕希尼楊（Nikol Pashinyan）表示，拜登的發言是對死者「記憶的致敬」，他在推特上表示，「美國再一次顯示了其在保護人權和普世價值上堅定不移的承諾」。

但土耳其外交部對此表示憤怒。他們在一份聲明中稱，他們「最強烈地拒絶承認並譴責這一聲明」，稱拜登的聲明是「在激進的亞美尼亞圈子及反土耳其群體壓力之下作出的」。

土耳其外交部警告稱，這一舉動將會「打開一個很深的傷口，破壞我們的雙邊信任及友誼」。

美土關係

拜登聲明在很大程度上是象徵性的舉動，沒有其他制裁措施。而這一聲明帶來的最重大的後果可能是美土兩國關係的進一步惡化。

作為緩和這一後果的舉措，一名高級拜登政府官員向記者表示，華盛頓繼續視土耳其為重要的北約盟友，鼓勵亞美尼亞與土耳其尋求和解。

在這之前，安卡拉與華盛頓之間的關係已經因一系列問題日益緊張。去年，美國因土耳其購買俄羅斯S-400防空系統而對土實施制裁。此外，雙方還在敘利亞政策、人權問題、及圍繞土耳其國營銀行Halkbank的一場官司等問題上存在分歧。

「在關係已經混亂的情況下，已經沒有任何事情可以阻止拜登前進了，」智庫機構希臘歐洲和外交政策基金會（The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy）的尼古拉斯·丹佛斯（Nicholas Danforth）向路透社表示。「安卡拉在美國政府內已經不剩任何盟友可以為此幫他們游說，而華盛頓也不再擔心是否會激怒土耳其了」。

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan ）與特朗普建立了緊密聯繫，但自拜登上台以來，華盛頓對土耳其的人權問題不斷發聲，同時還堅決要求安卡拉放棄俄羅斯的防空系統。

路透社報道稱，拜登將告知埃爾多安自己聲明決定的通話計劃一直推遲到4月23日，這被視作是對土耳其的一種冷待。