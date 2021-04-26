趙婷成為奧斯卡史上首位華人女性最佳導演

51 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 華人導演趙婷（Chloe Zhao）奪得2021年奧斯卡電影像獎（The Academy Awards）最佳導演獎，成為首位獲此殊榮的亞裔女性。

華人導演趙婷（Chloe Zhao）奪得2021年奧斯卡電影像獎（The Academy Awards）最佳導演獎，成為首位獲此殊榮的亞裔女性。

她憑《遊牧人生》（Nomadland，《浪跡天地》/《無依之地》）在2021年頒獎季接連創造歷史——此前她已經獲得本年度金球獎最佳導演。

她同時也是奧斯卡史上第一個華人女性和第二個女性最佳導演。

奧斯卡歷來首次有兩名女性導演獲最佳導演提名——另一位是《花漾女子》（Promising Young Woman）導演埃默拉爾德·芬內爾（Emerald Fennell，艾美露·芬奈爾）。

在她們之前的92年裏，總共只有5位女性曾獲提名奧斯卡最佳導演提名，並只有一人最終得獎，是2010年憑《拆彈部隊》的凱瑟琳·畢格羅（Kathryn Bigelow）。

趙婷在致辭時同中英文分別誦讀了中國《三字經》當中的一句話：「人之初，性本善。」她表示自己直到今天仍然相信這一點。

「這是給有信念和勇氣堅持自己內心的善，並且無論在如何艱難的時候仍然堅守著彼此善心的每一個人。」

這是華裔女性第一次奪得奧斯卡獎項，並且也有華語電影《少年的你》入圍最佳國際電影提名。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 趙婷創下電影金球獎歷史。

趙婷是誰

趙婷出生於中國北京，中學時代赴英國倫敦入讀寄宿學校，之後旅居美國，先後取得政治學學士和紐約大學電影學士學位。

她的父親是北京首都鋼鐵公司前總經理趙玉吉，繼母是中國著名演員宋丹丹。