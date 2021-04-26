澳洲防長警告不要低估與中國衝突的可能

21 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳洲和新西蘭在周日舉辦了年度的澳紐軍團日的紀念活動，達頓當天接受電視台訪問。

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）指出，中國大陸近年對「統一台灣」的慾望越來越明顯，警告外界不應低估澳洲與中國就台灣問題發生衝突的可能性。

達頓在周日（4月25日）一個電視訪問又指出，中國近年不斷把亞太地區不同據點「軍事化」，隨著澳洲軍人撤出阿富汗，澳洲軍隊必須把集中力放回自身的地區。

但他強調，沒有人希望見到中國大陸與台灣，或任何其他地區發生衝突，又說澳洲會與自己的伙伴和盟友合作。

澳洲傳媒認為，中國雖然是澳洲的最大貿易伙伴，而雙方近年關係變差，澳洲官員仍然針對中國作出批評，顯示澳方不會妥協。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澳洲和新西蘭在周日舉辦了年度的澳紐軍團日活動，這個日子最初是為了紀念兩國在第一次世界大戰中陣亡的士兵。

澳洲和新西蘭在周日舉辦了年度的澳紐軍團日（ANZAC Day）的紀念活動，達頓當天接受電視台訪問的時候，向現役的澳洲和其他盟國軍人致謝，又指澳洲必須了解到自身所處的地區「正在改變」，尤其是中國近年的活動。

「中國把我們所處地區不同據點軍事化，我們需要處理這個情況，也正是我們會集中注意的問題。」

達頓又提到澳洲與中國公司簽訂的一些協議「可能不符合國家利益」，當局應該覆核它們是否合適。

他特別提及位於澳洲北部的達爾文港（Port of Darwin），當地州政府2015年以約5億澳元，向一家中國擁有的公司出租使用權，期限是99年，但這個港口與美軍駐當地一個基地和一個軍民兩用機場都十分接近，計劃當時引起關注。

除了達頓，澳洲前總理阿博特（Tony Abbott）上星期在奧克蘭一個研討會上也提到台灣問題，指世界需要正視中國對民主的威脅。

「北京政府收復台灣的決心，是確實存在的，至少要在2049年中共奪權100週年前完成，必要時會使用武力。」

中國和澳洲近年關係因為一連串事件惡化。澳洲早前要求國際社會就新冠肺炎疫情作獨立調查，又多次批評北京政府處理香港和新疆問題的手法，令中國政府反應激烈。