南海爭議：英國新航母首次遠航，將訪問亞洲半年並作聯合演練

58 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 這是伊利沙白女王號2017年正式開始服役後，首次大型駐外行動。

英國駐日本大使館證實，英國新入役的大型艦空母艦伊利沙白女王號（HMS Queen Elizabeth）戰鬥群將會駛往日本和韓國等作一連串訪問，並與兩國部隊進行聯合演練。

大使館周一（4月26日）的聲明透露，除了伊利沙白女王號，整個戰鬥群還包括另外六艘戰艦，隨行還有一艘潛艇。美國和荷蘭會各自派出一艘戰艦隨行。

聲明又引述英國國防大臣華萊仕（Ben Wallace，又譯華禮士）說，這個戰鬥群還會訪問印度和新加坡等，整個訪問航程需時約28星期。華萊仕形容，任務將會彰顯英國的影響力，並強調英國決心解決今後地區安全問題的挑戰。。

這是伊利沙白女王號2017年正式開始服役後，首次大型駐外行動，英國軍方沒有公布這個戰鬥群的具體航線，但分析留意到它訪問新加坡和韓國等地時，無可避免將會接近南海和東海等局勢緊張的地區。

「打腫臉充胖子」

除了英國，法國目前也有一艘兩棲戰艦駐守在亞太地區，美國在日本派駐了兩艘航空母艦。

中國大陸過去一年不斷派出戰機，環繞台灣飛行，其中在今年4月12日一天內派出25架次戰機進入台灣的防空區域，包括戰鬥機和有核武器運載能力的轟炸機。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）早前接受美國媒體訪問時重申，美國對於台灣有法律義務，並表示華盛頓將會「確保台灣有能力自衛」。

路透社的資料顯示，美國目前在日本部署了不同船艦、戰機和數萬官兵，是美國本土以外駐扎美軍人數的地區。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國海軍經常進入南海有爭議海域進行「自由航行」。中國指美國主張的航行自由是「橫行」自由。

中國官方早前已經多次批評英國計劃派遣艦母到亞洲地區的計劃，官方媒體《環球時報》更引述專家形容，英方的行動是「向美國表忠心、打腫臉充胖子」。

中國的遼寧號航空母艦目前也在台灣以南的巴士海峽，進行艦載機飛行訓練。早前更一度與美國的驅逐艦馬斯廷號並排而行，美軍發佈了一張馬斯廷號艦長蹺著腳觀察遼寧號的照片，引起外界關注。

不可低估中國

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新西蘭外交部長馬胡塔近日講話引起印太地區議論，新中關係也引發國際媒體關注和審視。

多個西方國家官員近日先後發表言論，警告外界不可以低估來自中國的「威脅」。

其中，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）周日（4月25日）指出，中國大陸近年對「統一台灣」的慾望越來越明顯，警告外界不應低估澳洲與中國就台灣問題發生衝突的可能性。

美國情報機構也在總統拜登上任後首份評估報告中，把中國列在威脅名單的首位，之後才是俄羅斯、伊朗和朝鮮。報告指中國在全球範圍內擴大自身影響力的同時，將削弱美國影響力，破壞美國及其盟友的關係。

但與英國、美國、澳洲和加拿大同為「五眼聯盟」成員的新西蘭近日重申對中國的「友好政策」，該國外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）指對這個聯盟擴大職權範圍的做法感到不安，言論隨即獲得中國政府讚賞。