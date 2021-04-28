新冠疫情：印度第二波大爆發為何讓全世界感到揪心

1 小时前

圖像來源，AFP

「我從沒有見過這麼可怕的情況。我無法相信我們在印度首都，」馬爾霍特拉（Jayant Malhotra）告訴BBC，「確診者沒有氧氣，他們像動物一樣死去。」

馬爾霍特拉一直在印度首都德里的一個火葬場幫忙，那裏的醫院正因新冠確診病人的空前激增而陷入困境。

周一（4月26日））印度連續第五天錄得全球單日確診病例的新高。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 印度疫情嚴峻 火葬場不停運作 民眾為至親排隊等氧氣保命

印度正遭遇新一輪疫情之時，中國、美國、西歐大部分地區以及非洲和東南亞部分地區在4月25日之前的兩周內新冠死亡人數下降。

一些國家正解除封鎖，歐盟甚至暗示今年夏天已接種疫苗的美國旅行者可以返回歐盟。

但印度不斷惡化的疫情是否會成為全球的擔憂？

印度的這輪疫情有多嚴重？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 隨著死亡人數的急劇增加，火葬場已經變成了大規模的柴堆聚集地。

今年2月印度每日確診病例大約有1.2萬個，死亡人數維持在幾百人。當時許多印度人滿懷希望地認為該國已躲過這場大流行最嚴重的階段。

但自4月17日以來，印度每天的確診病例已超過20萬例，這遠超過去年9月每天9.3萬例的高峰。

死亡人數也在增加。截至4月25日的一周內，平均每天有2336名印度人死亡，是第一波高峰期時的兩倍。

BBC健康和科學記者詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）說：「印度顯然在掙扎。這種令人心悸的恐懼讓我想起大流行的最初階段，當時新冠病毒還是未知物。即使有完美的醫療護理體系，新冠病毒的影響也可能致命。但當醫院變得不堪重負時，本來可以挽救的生命就會喪命。」

德里的情況特別糟糕，那裏已沒有重症監護室牀位。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 新德里的一些醫院已經不能接受新的新冠感染者。

許多醫院拒絶接收新病人，至少有兩家醫院的病人在氧氣供應耗盡後死去。病人的親屬在社交媒體上呼籲增加入院名額、氧氣和呼吸機供應。

使應對疫情變得更加複雜的是，實驗室也超負荷運轉，測試結果需要三天時間才能出來。同時，火葬場正晝夜不停地工作。類似場景也在印度其他主要城市上演。印度累計已有近1700萬名感染者和19.2萬人死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度目前統計的感染者數據有可能低於實際數據。

但這些數字很可能被低估了。

這個國家的龐大人口基數和後勤問題使得檢測新冠病毒或凖確記錄死亡人數非常困難，也使外界了解印度新冠危機的確切規模比了解歐洲或美國等地的情況要難得多。

情況會變得多糟？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 氧氣短缺導致很多人死亡，他們原本可能獲救。

「可悲的是，在接下來的幾周情況將明顯惡化，」加拉格爾警告說：「一次又一次的教訓是，病例的激增會導致幾周後死亡人數的激增。即使印度能夠在一夜之間阻止病毒的傳播，死亡人數也會繼續成倍增加，因為已經有這麼多人被感染。當然，沒有跡象表明感染趨於平穩。病例是否繼續攀升將取決於封鎖措施和疫苗接種速度。」

應該注意的是，印度的總確診病例和死亡人數不算最多。根據約翰·霍普金斯大學截至周一（4月26日）的數據，美國到目前為止已有3200萬確診病例和57.2萬人死亡。

印度也沒有在每百萬人口的病例或死亡名單上名列前茅。歐洲和拉丁美洲的大部分地區報告的數字要多得多。

但正是印度人口的龐大規模以及確診病例和死亡人數的急劇增加引起了人們的關注。

物理學和生物學教授、傳染病建模專家喬坦·梅農（Gautam Menon）告訴BBC：「我們從未見過這樣的情況，在新確診病例持續急劇增加的背景下，衛生系統目前無法應對當前負荷。」

當衛生系統崩潰時，人們因各種原因死亡的人數要多得多，而新冠統計數據中沒有包括這些死亡。

此外印度的醫療服務提供者在覆蓋其龐大的人口方面也面臨更大挑戰，許多印度人根本沒有機會獲得相關醫療資源。

這對世界其他地區意味著什麼？

新冠大流行是全球性威脅。

從最早期開始，科學家和衛生專家已追蹤到新冠病毒在不同國家間傳播。這由航空旅行和高度全球化的世界經濟推動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全球化導致國境對病毒傳播的遏製作用有限。

到目前為止，國界對傳播的阻礙非常有限，而且實行旅行禁令和無限期關閉邊界是不現實的。

因此在印度發生的疫情肯定會傳播到世界各地，特別是由於印度很可能擁有世界上最大的僑民群體。

加拉格爾補充說：「這場大流行告訴我們，一個國家的問題是所有人的問題。新冠病毒最初在中國武漢發現，現在已無處不在。印度創紀錄的病例數量可能會蔓延到其他國家，這就是為什麼許多國家已實行旅行限制。」

印度變種病毒可怕嗎？

印度的疫情對於全球對抗新冠病毒的鬥爭來說是非常糟糕的消息。

英國劍橋大學臨牀微生物學教授拉維·古普塔（Ravi Gupta）說：「印度的高人口和高密度是這種病毒進行變異實驗的完美孵化器。」

如果允許該病毒有時間在這樣的理想條件下進行變異，它可能會大大延長並增加全球大流行的嚴重性。

加拉格爾補充說：「病毒變異的機會越多，就越有可能找到一種方法甚至感染那些已經接種疫苗的人。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度的人口數量和密度導致它在疫情爆發面前十分脆弱。

來自英國、巴西和南非的病毒新變種已經在這次大流行中在世界各地蔓延，梅農教授警告說，印度也有新變種。

他說：「已知的一些變異與刺突蛋白有關，它使病毒能夠更好地附著在細胞上，同時減少與抗體的粘連。不可能真正對變種病毒的傳播加以控制。目前，B.1.617變體（首次在印度發現）已經在印度以外的一些國家出現。很可能是輸入的。」

梅農教授警告說，病毒將不斷變異，並將進化以逃避先前感染或接種疫苗可能帶來的免疫力。

現在的問題是這可能發生的速度有多快。

「從我們對全球範圍內多種變體的觀察來看，SARS-CoV-2可以通過變異來實現更多傳播。到目前為止，我們認為疫苗應該仍然對這些新的病毒變體有效，但這在未來可能會改變。」

印度和世界其他地區如何阻止本輪病毒傳播？

國際社會正努力幫印度應對嚴重的氧氣供應不足和破壞性的新冠病例激增的情況。

英國已開始運送呼吸機和氧氣濃縮器設備，美國正取消向國外運輸原材料的禁令，這將使印度能夠生產更多的阿斯利康疫苗。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 由於缺乏氧氣，德里的一些醫院裏的病人只能在無奈中死去。

各個國家也在提議派遣醫務人員和個人防護設備來幫忙。

為增加氧氣供應，印度政府已批准在全國建立500多個氧氣生產廠的計劃，但這些都是試圖防止死亡的措施，而不是防止感染。世界需要的是印度大幅提高為其人口接種疫苗和防止病毒傳播的能力。

在大流行發生之初，印度可能有理由抱有希望控制疫情。在疫苗生產方面，印度是強國。

印度安排了一項大規模免疫計劃，它生產了世界60%的疫苗，這裏有多個主要疫苗製造商。

但根據BBC印度記者蘇蒂克·比斯瓦斯（Soutik Biswas）的報道：「針對象SARS-Cov2病毒這樣的烈性病原體的大規模成人疫苗接種計劃正面臨前所未有的挑戰。」

印度的疫苗接種計劃屬世界最大規模。它於1月16日開始，目標是到2021年7月覆蓋2.5億人。到目前為止，據稱只有約1.18億人接種第一劑疫苗。這覆蓋印度不到9%的人口。

最初疫苗接種只限於醫療工作者和一線工作人員，後來已分階段擴大到45歲以上的人。

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為如此龐大的人口進行免疫接種的任務規模之大，以及該國所面臨的後勤和基礎設施問題，使疫苗推廣工作更加複雜。

專家說，為了實現目標，疫苗接種工作需要加快步伐。

比斯瓦斯說：「目前還不清楚該國是否有足夠的疫苗和國家能力來加快推廣速度，並擴大覆蓋至年輕人在內的群體。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度希望在七月前完成2.5億人的疫苗注射。

在如此龐大的人口成功接種疫苗之前，它給整個世界帶來風險。

「新冠疫情問不是一個國家的問題，甚至不是一小群國家的問題。它的影響確實是全球性的，」梅農教授說，「為了世界更大的利益，我們需要在病毒測試、疫苗接種和研究方面進行更多國際合作。」