美國撤軍阿富汗：未來反恐作戰凸顯巴基斯坦重要性

21 分钟前

圖像來源，Reuters

雖然美國宣佈將從阿富汗撤軍，但有分析說，撤軍可能只會令軍事行動進入了新階段，而且未來會進一步凸顯巴基斯坦的重要性。

拜登政府宣佈美國在9月11日以前從阿富汗全面撤軍。許多分析認為，美國撤軍後，目前的阿富汗政府很難繼續生存下去。

現在在阿富汗，政府力量主要控制城市和大型城鎮，但是塔利班在廣大的鄉村地區更加活躍、而且逐步推進「農村包圍城市」。

英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）的地面戰爭研究員尼克·雷諾茲（Nick Reynolds）在評論文章中說，目前塔利班控制著阿富汗的大部分地區，喀布爾政府僅控制阿富汗32%的地區。

他認為，在美國和北約從阿富汗撤軍後，繼續向喀布爾提供物質支持並不能保證其長期生存。

雷諾茲說，塔利班最近已經能切斷阿富汗政府軍沿該國主要公路的部隊調動，喀布爾政府賴以生存的一個關鍵是北約的空中支持。但北約撤軍後，沒有北約人員的地面協調，空中支持能力的有效性也會受到影響。

倫敦戰略問題研究所 (IISS)的安全專家賴恩（John Raine）也認為，阿富汗的問題是，那裏的局勢可能繼續惡化，令阿富汗政府即使在美國的幫助下也無法應對。

戰爭的新階段

分析指，如果美國和北約撤軍後阿富汗的局勢繼續惡化，美國和其他國家不久可能就會面對來自阿富汗更多的恐怖主義威脅，因此，撤軍可能並不意味著軍事行動的完全停止。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據認為無人機打擊行動仍然會成為未來對阿富汗的軍事行動的手段之一

此外，美國和北約從阿富汗撤軍，並不意味著來自阿富汗的恐怖威脅已經、或者即將消失。

白宮在宣佈撤軍決定時也只是說，美國認定，目前來自阿富汗、對美國的威脅「無需在阿富汗有常駐軍隊、不用繼續和塔利班處於戰爭狀態就可以應對」。

雷諾茲說，一旦美國和北約撤軍，塔利班會加力逐步從對手那裏取得更大控制，同時，塔利班的性質並沒有改變，它仍然還會是一個保守的政教合一的組織。

雷諾茲認為，不能認真對待塔利班現在的聲明，即表示要防止基地組織進入阿富汗活動。一旦塔利班在阿富汗掌權，基地組織和其他組織會重新在那裏建立行動基地。

巴基斯坦的重要性

當初美國和北約發動阿富汗戰爭，目的是為了壓制或清除在阿富汗的恐怖組織活動。如果未來威脅仍然存在，那麼在從阿富汗撤走地面部隊的情況下西方將如何遏制那裏的恐怖主義的？

BBC安全事務記者加德納說，駐阿富汗的美軍特種部隊一直在利用位於阿富汗東部的秘密基地發動對恐怖分子的攻擊。現在基地組織和伊斯蘭國樂見那裏在美軍撤走後被關閉。

雷諾茲認為，在從阿富汗撤軍以後，未來可以繼續沿用20年來的越境打擊模式，即從巴基斯坦的部落地區組織軍事行動，控制恐怖主義和其他武裝。這就需要加強同巴基斯坦軍方合作，使用無人機進行搜索和攻擊。

無人機攻擊和特種部隊襲擊行動都需要基地。比較而言，巴基斯坦成了最明顯的選擇，至少從地理位置上來看。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分析說巴基斯坦在同北約合作打擊恐怖主義的同時也允許一些恐怖組織繼續生存，利用他們做代理人

巴基斯坦雖然不是北約成員國，北約在巴基斯坦也沒有基地，但巴基斯坦一直是美國反恐戰爭中的重要盟友，為美國發動的戰爭提供幫助和後勤支持，包括提供空中通道以及情報合作等。

雷諾茲說，巴基斯坦是同英國保持機構和軍隊關係最密切的非北約成員國，兩國國際反恐合作的歷史也最悠久。

巴基斯坦的問題

美軍曾經在阿富汗的北部鄰國烏茲別克斯坦使用過蘇聯時期留下的軍事基地，但2005年在美國同烏茲別克斯坦關係惡化後，美軍從那裏撤走。

美國海軍第五艦隊在巴林有大型基地，英軍在巴林和安曼都有軍事基地。加德納說，從那裏運兵去阿富汗要穿越巴基斯坦領空，而且距離阿富汗一千多英里。

雖然巴基斯坦的地理位置理想，而且同英美有悠久的合作歷史，但西方國家懷疑巴基斯坦的情報機構同激進的伊斯蘭組織保持著聯繫。

加德納的報道說，2011年美國中情局進行突襲本拉登的時候，美國沒有通知巴基斯坦，擔心消息被洩露給本拉登。