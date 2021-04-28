印度第二波新冠疫情爆發為何值得全球擔憂

1 小时前

隨著2019年冠狀病毒病（COVID-19）疫情放緩，世界不少地區已開始放鬆禁足管制，但印度卻迎上了第二波新冠疫情爆發。這條視頻告訴你印度的問題為何是個世界的煩惱。