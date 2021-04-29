美國海軍戰艦「闖入」中國航空母艦「遼寧」號編隊？專家意見兩極

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 遼寧號目前在台灣以南的巴士海峽，進行艦載機飛行訓練。

中國航空母艦「遼寧」號戰鬥群繼續在東海演習之際，有追蹤全球各國軍艦的社交網站帳戶發佈衛星圖片，顯示一艘美國軍艦混在遼寧號戰鬥群之中航行，引發網友熱議。

一個稱為「OSINT-1」的推特帳號周一（4月26日）發佈衛星圖片，顯示遼寧號在東海航行，隨後有「黃岡」號、「成都」號和「太原」號等護衛艦和驅逐艦，最後是補給艦「呼倫湖」號，但主艦群和「呼倫湖」號中間卻穿插了一艘美軍驅逐艦。

事件引起許多網友評論，認為這是解放軍的一個重大失誤。一些軍事專家也形容事件「不尋常」，但同時有意見認為認為雖然這種情況在戰爭期間是一個問題，但現在是和平時期，解放軍艦隊很可能是刻意安排，把戰鬥群拉遠距離，讓美軍插入編隊中，意圖降低威脅感。

這張流傳網絡的圖片，是由「OSINT-1」推特帳號發佈，這個帳號此前也發佈過世界其他地方海軍的動態。但這次引起中文網絡圈子討論，是因為這艘美國軍艦似乎「混進」了遼寧號的戰鬥群中。

澳門軍事專家黃東指這次事件相當不符合邏輯，指一艘大型美國軍艦竟然可以「大搖大擺」闖入遼寧號戰鬥群中，而中方艦隻卻沒有保護行動，形容是「丟臉」。

但台灣媒體引述軍事專家楊於勝指出，外界不應單從一張衛星圖片推測事件的經過。他又認為只要雙方依照海上避免碰撞的規則，又不影響航行安全，各國都可以對他國軍艦伴艦監控。

中國和美國在2014年簽訂《海空相遇安全行為凖則諒解備忘錄》，明確規定雙方軍艦相遇時的行為凖則。這部備忘錄有條文規定，獨自航行的艦隻遇上其他艦艇編隊時，不應穿越編隊。

中國官方《環球時報》評論指出，如果衛片圖片屬實，美國軍艦的行為已經違反這個規定。《環球時報》的文章又認為，「遼寧」號的護航艦艇其實已經組成了阻擋線，美國的軍艦無法進一步接近它。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美南海交鋒：為何南海是兵家必爭之地

頻繁活動

多個國家和地區的軍隊近日在東海和南海都有頻繁活動。台灣日前開展了年度的「漢光」軍事演習，為期八天，是近年最長。

英國早前也證實新入役的大型艦空母艦「伊利沙白女王」號（HMS Queen Elizabeth）戰鬥群將會駛往日本和韓國等作一連串訪問，並與兩國部隊進行聯合演練。法國早前也在亞太地區派駐了兩棲戰艦，而美國就在日本有常駐軍隊。

另外，中國大陸過去一年不斷派出戰機，環繞台灣飛行，其中在今年4月12日一天內派出25架次戰機進入台灣的防空區域，包括戰鬥機和有核武器運載能力的轟炸機。