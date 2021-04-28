絲綢之路上土庫曼斯坦的國寶：阿拉拜犬

58 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿拉拜犬是土庫曼斯坦的國寶級動物。

中亞國家土庫曼斯坦專門為其國寶中亞牧羊犬設立一個全國性節日。這是一種什麼樣特殊的狗？

阿拉拜犬是一種中亞牧羊犬，別稱有阿拉拜咬狼犬、土庫曼牧羊犬等，是土庫曼斯坦的國寶級動物。

土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫為鼓勵將其作為國家遺產的象徵進行崇拜，專門將每年4月的最後一個周日設定為土庫曼阿拉拜犬節，作為全國性的一個新節日。

土庫曼斯坦人將純種阿拉拜犬同阿哈爾捷金馬（汗血寶馬）視為大自然的恩賜、國寶級動物。

現在這個國寶也承擔著土庫曼斯坦重要的內政和外交角色。

歷史傳統

土庫曼斯坦是前蘇聯加盟共和國之一。俄國和前蘇聯的科學家早在18世紀就對阿拉拜犬進行過長期的研究，稱之已經有數千年的歷史。

這種狗身體高大，強壯，性格威猛，對主人忠誠，善於放牧管理牛羊。

它們是世界上體形最大的一種狗，體重約達80公斤。

前蘇聯曾將阿拉拜犬引入軍隊用作軍犬，但因為混血雜交反而使得純種阿拉拜主要仍在土庫曼斯坦。

由於成年阿拉拜體形巨大，活潑好動，一般城市居民無法滿足其生活空間要求，所以純種阿拉拜多生活在土庫曼斯坦的牧區。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2021年4月，土庫曼斯坦舉辦了首屆土庫曼阿拉拜犬節，首都阿什哈巴德市舉行了隆重盛大的慶祝。

專門節日

2021年4月，土庫曼斯坦舉辦了首屆土庫曼阿拉拜犬節。政府各部委、州政府和首都阿什哈巴德市舉行了隆重盛大的慶祝。別爾德穆哈梅多夫總統親自出席。

當天的活動包括一場阿拉拜犬表演比賽，根據外觀和敏捷性來評判名次。

總統的兒子、副總理謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫親自將最高勇氣獎項頒發給該國邊防部門的一隻狗。

土庫曼斯坦官方媒體報道，他還出席了首都阿什哈巴德阿拉拜犬繁殖新綜合中心揭幕儀式。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿拉拜犬是一種中亞牧羊犬。

內政經濟

阿拉拜犬的勇敢、無畏、強壯、守衛家園和忠誠受到土庫曼民族的崇尚，它成為民族自豪感的一個標誌。

自2007年執政以來，別爾德穆哈梅多夫總統一直在努力提高對阿拉拜犬的認可。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 別爾德穆哈梅多夫總統專門為首都樹立的一座高達6米的鍍金阿拉拜犬雕像揭幕。

2019年，他寫了一本有關阿拉拜犬的專著。2020年11月，他又專門為首都樹立的一座高達6米的鍍金阿拉拜犬雕像揭幕。

雕像基座上的顯示屏講述阿拉拜犬的故事。

別爾德穆哈梅多夫總統也多次談到他熱愛該國的汗血寶馬。這種馬以身型優美、耐力持久著稱。

2015年，土庫曼斯坦也樹立起一座總統騎馬的金色雕像。

圖像來源，Getty Images

蘇聯時期，土庫曼斯坦經濟長期以來一直是蘇聯的原料供應地，以種植業和畜牧業為主。目前則是以石油和天然氣作為國民經濟的支柱產業。

對阿拉拜犬的崇尚有繼續發展畜牧業的作用，發展改進該國有特色的養犬業，更有提高土庫曼國際知名度和旅遊業的目的。

外交作用

土庫曼斯坦奉行全方位外交政策，它是聯合國承認的永久中立國。阿拉拜犬發揮了特殊的外交作用。

別爾德穆哈梅多夫偶爾會送給外國領導人一匹馬或一隻小狗。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2017年，別爾德穆哈梅多夫送給俄羅斯總統普京的一條阿拉拜犬小狗，作為普京生日禮物。

2017年，別爾德穆哈梅多夫送給俄羅斯總統普京一條阿拉拜犬小狗，作為普京的生日禮物。

但他提著小狗的後頸的視頻照片傳開後，受到一些愛狗人士的批評。

2017年9月亞洲室內與武道運動會在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德舉行，土庫曼斯坦將白色阿拉拜犬選為為吉祥物。