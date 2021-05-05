新冠疫情下印度總理莫迪在關鍵地方選舉中落敗

43 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 激烈批評莫迪抗疫不力的班納吉領導的印度草根國大黨贏得西孟加拉邦選舉。

在新冠疫情嚴峻形勢下，印度總理莫迪領導的人民黨未能贏得關鍵的西孟加拉邦的地方選舉。

西孟加拉邦是印度最重要的邦之一，在印度政治、經濟、文化和外交中都很有影響，人口9千多萬。

因此，莫迪領導的印度人民黨在競選期間將西孟加拉邦作為內政的主要目標，但被莫迪激烈的批評者瑪瑪塔·班納吉領導的印度草根國大黨（Trinamool Congress ）繼續控制。

班納吉一直強烈批評莫迪把注意力集中在選舉上，而不是處理新冠疫情。

與此同時，比鄰中國的阿薩姆邦、南部的泰米爾納德邦和喀拉拉邦，以及普杜切裏地區也舉行了選舉。

雖然莫迪的人民黨在2021年競選中花了大力氣，但該黨在東北部的阿薩姆邦繼續掌權外，在印度其他地方未能取得重大進展。

印度每天的病例已經連續10天超過30萬例。醫院牀位和醫用氧氣的極度短缺，許多印度人在社交媒體上絶望地請求尋求幫助。

2021年以來的政黨競選集會和投票被指責為疫情激增的原因之一。

莫迪和他的內政部長親自去西孟加拉邦的競選活動發表了數十次演講，並被指把注意力集中在競選上，而非疫情控制上。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 印度疫情失控仍照辦選舉，莫迪失利民眾不滿其抗疫不力

西孟加拉邦選舉結果

由該邦首席部長瑪瑪塔·班納吉領導的草根國大黨在294個席位的議會中贏得了200多個席位。

這次選舉結果使班納吉女士第3次成為西孟加拉邦的領導人。她也是印度唯一的女首席部長。

在慶祝選舉勝利時，班納吉女士說西孟加拉邦已經用這次選舉拯救了印度，而應對新冠疫情將是她的首要任務。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 班納吉自2011年以來已經三次當選西孟加拉邦邦首席部長，在政壇有「大姐大」的名稱。她在各種不利的情況下一舉贏得第三次連任。

但由於班納吉女士在南迪格拉姆選區的席位輸給了一名她的前助手、叛黨投向莫迪人民黨的參選者，這使得班納吉女士的勝利的光彩略顯暗淡。她表示將在法庭上對這個選區結果提出質疑，但可能不得不舉行第二輪選舉，才能繼續擔任首席部長。

西孟加拉邦擁有9千萬人口，其首府加爾各答市是選舉觀察家特別關注的城市。這也莫迪的印度教民族主義的印度人民黨從未領導過的少數幾個邦之一。

儘管這次選舉失敗，但印度人民黨仍在該邦贏得近80個席位，成為主要反對黨。而在 2016 年的投票中，該黨只贏得了3個席位。

為何西孟加拉邦選舉至關重要

BBC新聞部在德里的記者吉塔潘迪分析說，雖然印度五個邦都舉行了議會選舉，但這次選戰的關鍵戰場是在西孟加拉邦。

印度人民黨為了這次選舉西孟加拉邦發動了所有力量，莫迪一再親臨當地領導競選活動。

為了進一步增強他對孟加拉邦選民的吸引力，他特地把鬍子留長，而莫迪的支持者把莫迪形容為在西孟加拉邦受民眾崇敬的的偶像、諾貝爾獎得主詩人和哲學家拉賓德拉納特·泰戈爾。

但到頭來，竹籃打水一場空。

當致命的第二波新冠病毒席捲印度之際，全印度成千上萬人乞求醫院病牀和氧氣瓶時，莫迪頻繁地訪問西孟加拉邦，在大型集會上親自發表講話，這被指責是他作為總理重大失責之舉。

借此，班納吉對凖莫迪龐大的選舉組織，她自己黨內最後時刻動搖叛變者和基本不利於她的印度媒體進行了關鍵性的反擊，贏得了第三屆連任。

圖像來源，Reuters

選舉結果公布後，莫迪通過一條推文向班納吉表示祝賀，但同時聲稱他的人民黨也在該邦取得了重要勝利，顯著增加了在邦議會中的席位。

但當地的一些選民不能接受這個結果。當地警方說，選舉結果公布後當地的人民黨支持者和草根國大黨支持者爆發暴力衝突，導致至少17人死亡。

印度全國最大反對黨國大黨領袖拉胡爾·甘地祝賀班納吉女士大敗人民黨，儘管他的國大黨在西孟加拉邦也失去了大量席位。

西孟加拉邦的選舉投票在一個月內分了八個階段進行。選舉委員會因拒絶減少階段數目和使競選活動虛擬化而面臨大量批評。批評人士指責該委員會由莫迪的人民黨控制。

除了東北部的西孟加拉邦和阿薩姆邦外，南部泰米爾納德邦和喀拉拉邦、南印度聯盟普杜切裏地區以及北部北方邦部分地區和南部泰蘭加納邦也進行了地方議會選舉。

在泰米爾納德邦，主要的地區反對黨民主力量黨掌權。左翼聯盟在喀拉拉邦保留了權力，而印度人民黨領導的聯盟沒有贏得任何席位。

除了新冠疫情對這次地方選舉的影響之外，一些分析人士認為，這一結果也顯示了莫迪的印度人民黨在穆斯林人口眾多的各邦的局限性。