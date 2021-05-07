貧富差距「驅動國際野生動物交易」

24 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印尼警方拯救被非法交易的一隻小長臂猿。

最新研究數據顯示，在1998年至2018年間，226個國家間的野生動物交易量超過4.2億隻。

研究人員說，收入不平等正在為野生動物交易推波助瀾。他們建議高收入國家應該向較貧窮的國家支付資金，以更好地保護野生動物。

國際動植物貿易是全球瀕危物種面臨的最大威脅之一。

一項新研究發現，野生動物大多從低收入國家運送到富裕發達國家和地區。例如，野生青蛙在馬達加斯加被賣到美國，野生魚類從泰國出口到香港。

研究人員認為，目前跨國協議中缺乏社會經濟激勵措施，可能限制了打擊非法貿易的可能性。

野生動植物的跨境貿易受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（英文縮寫Cites）的制約，該公約旨在減少對受威脅野生動植物的需求，推動動物種群數量恢復正常。

領導這項新研究的香港生物學教授廖佳桓（Jia Huan Liew）博士說，在一段時間內，對提供最多野生動物產品的國家設立一定的指標， 如果達到減少這種貿易的指標，應該給予經濟獎勵。

他對BBC新聞表示，在理想情況下，資金應來自富裕國家，因為他們對實現聯合國可持續發展目標作出承諾，也因為他們在全球野生動物市場發揮著「不成比例」的巨大作用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 野生鳥類的非法國際貿易猖獗。

中國因素

研究人員認為，新冠疫情可能導致國際野生動物貿易的下降。原因是一系列因素，包括中國禁止野生動物消費等。

他們說，這應該被視為改變目前國際野生動物貿易狀況的基礎。

2021年是中國加入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）40週年。但中國國內長期以來對野生動物及其製品的貿易監管並不嚴格，包括因為象牙等非法貿易受到國際批評。打擊野生動物交易情況近年才有所改善。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠肺炎：中國取締野生動物交易與扶貧的矛盾

特別是到2020年中國武漢爆發新冠疫情後，中國人大常委會2月24日表決通過了關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定，並且決定自公布之日起施行。

決定具體規定，要全面禁止食用國家保護的有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物以及其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物；全面禁止以食用為目的獵捕、交易、運輸在野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物。

廖佳桓博士說，為了避免回到過去的狀況，應該利用公眾對食用野生動物產品可能帶來的後果的認識有所提高這一機會來減少需求，並使中國對野生動物消費的禁令永久化。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 很多野生動物被當作寵物出售。

國際調查排名

最新這項研究結果發表在《科學進展》雜誌上。它指出，在1998年至2018年間，全球野生動物貿易網絡在財富差距較大的國家之間更為廣泛。

這項研究稱，最大的野生動物產品出口國是印度尼西亞、牙買加和洪都拉斯，而美國是最大的進口國，法國和意大利排名在最大進口國的第二和第三名。

根據Cites條約，成員國必須在本國實施有關貿易限制。但批評人士認為，Cites在應對各國國內立法不足方面的作用有限。