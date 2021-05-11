印度新冠疫情：南亞鄰國病例攀升、疫苗接種等三個問題

57 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 尼泊爾2021年4月份以來感染率急劇上升。

在印度新冠疫情大幅反彈之際，幾個南亞鄰國的感染水平也大幅上升。

世界衛生組織11日表示，將印度新冠變異病毒中的一種B.1.617列為全球需要「特別關注」的變異株（VOC）。

此前，英國、南非和巴西變異毒株也都被世界衛生組織定性為需要特別關注的變異毒株。

變異毒株從「需要注意」（VOI）升級到「特別關注」（VOC）需要有證據顯示滿足以下幾個條件中的至少一個：更易傳播、病症更重、降低抗體作用、降低藥物或疫苗的有效性。

世界衛生組織說，初步研究顯示，印度的這株變異病毒傳播性更強，有必要進一步研究；目前這個變種已經蔓延到30多個國家及地區。

印度每日新增感染仍然高達約36萬例，每日死亡3千多例。

南亞有近世界1/4的人口，儘管許多國家和地區推出了旅行和其他限制性防疫措施，但感染率也在上升，並同樣存在醫療資源嚴重緊缺等問題，引發防疫專家對當地疫情繼續蔓延以及對全球抗疫前景可能帶來影響的擔憂。

南亞疫情現狀如何？

根據紅十字會引用政府官方的數據，尼泊爾的情況尤其令人關注，4月份以來感染率急劇上升。超過40%的新冠檢測結果呈陽性。

尼泊爾與印度有約1880公里的陸地邊界，許多人經常因為商業、旅遊和家庭原因穿越兩國邊境。

據報道，尼泊爾前國王賈南德拉在訪問印度後檢測呈陽性，不過目前還不清楚他在哪裏感染了病毒。

尼泊爾當局在5月1日關閉了20多個印度/尼泊爾邊境過境點，疫情嚴重的首都加德滿都地區4月底開始實施為期兩周局部防疫封鎖。

孟加拉的病例從3月初開始上升， 4月5日開始在全國範圍內實施防疫封鎖。現在封鎖期限已延長至5月16日。

從4月26日起，孟加拉國與印度的陸地邊界也關閉了兩個星期，但仍有一些人獲准過境。不過，自封鎖與印度陸地邊界後，孟加拉國的病例顯著減少。

在巴基斯坦，病例和死亡人數也急劇上升。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 巴基斯坦對來自印度、阿富汗和伊朗的旅行者都實行了邊境限制。

巴基斯坦雖然目前沒有實施全國性的封鎖，但一些省級當局實行了限制和強制戴口罩，巴基斯坦軍隊也正在一些地區提供幫助。

巴基斯坦對來自印度、阿富汗和伊朗的旅行者都實行了邊境限制。

自4月中旬以來，斯里蘭卡的病例數量也突然激增，一些地區關閉學校，限制宗教集會，並禁止往返印度的旅行。

斯里蘭卡免疫學家5月初發表報告說，其收到的樣本中已檢測出印度報告的變異病毒B.1.617。

為什麼南亞病例激增？

人們擔心，印度的變異病毒可能是導致鄰國病例不斷增加的原因之一。

衛生專家仍在繼續研究印度變異毒株之一是否可能更容易傳播。但也有另外一種可能，新的感染或許與其他地方的變異病毒有關，比如英國。

尼泊爾將兩個月前收集的15個樣本送往香港一個世衛組織認證的實驗室，該實驗室在其中9個樣本中發現了英國變異，1個樣本中發現了印度變異。

在巴基斯坦，4月份的基因組測序發現，大多數樣本中都存在英國變異。南部信德省的衛生當局也查明了南非和巴西的變異的存在。

在孟加拉國也發現了南非的變異病毒。

不過，需要指出的是，南亞地區的基因組測序極其有限，因此沒有足夠的數據來證明這些新變種是否可能正在推動感染。

就新冠病毒的整體傳播而言，南亞地區檢測水平普遍低於或僅達到世界衛生組織建議的每例新確診病例需要10至30例檢測的水平。

有限的檢測和相對較高的陽性數字重新反覆意味著真正的感染程度並沒有能通過檢測反映出來。

醫生、衛生專家和其他人都也指出，隨著疫情時間延長，公眾對新冠安全措施的遵守意識下滑，政治領導人們發出的信息並不一致。

南亞的疫苗接種進展怎麼樣？

圖像加註文字， 南亞地區各國目前從新冠檢測率到疫苗接種率都遠遠不足。

疫苗接種率低是一個主要問題。南亞數國人口眾多，疫苗短缺是普及接種面臨的最大困難。

在世界人口最多的國家中，南亞的印度、巴基斯坦和孟加拉國均位於前10名之內。

南亞地區各國從2021年1月份開始接種新冠疫苗，但疫苗短缺，接種率遠遠沒有普及到足以對疫情帶來真正影響的地步。

南亞各國中，除了印度有大規模疫苗生產能力（印度目前也難以自足），其它國家根本沒有生產能力。

根據2021年5月上旬數據顯示，尼泊爾每百人接種僅約7.2劑，孟加拉國約5.4劑，斯里蘭卡約4.8劑，巴基斯坦僅約1劑，阿富汗約0.6劑。

同期，在英國每百人已接種76劑，美國75劑，歐盟為37，中國每百人接種超過20劑。

印度曾向鄰國捐贈過一些本國生產的疫苗，但後來國內疫情嚴重後暫停。

全球疫苗分享計劃Covax遇到供貨問題，交貨延遲。

尼泊爾和斯里蘭卡一度曾被迫停止疫苗接種，直到收到中國捐贈的國藥疫苗。