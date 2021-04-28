美國宣佈放寬中國留學生入境限制 疫情導致中國生源大降

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 來自中國、巴西、伊朗及南非的一些人群將不再受美國旅行禁令限制。

美國政府4月27日表示，將於今年秋季放寬對中國等國家的國際學生入境限制。

美國國務院在其網站上表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）於周一決定，對新冠疫情導致的地區旅行限制提供幾項國家利益豁免（National Interest Exceptions）。

其中指出，來自中國、巴西、伊朗及南非的一些人群將不再受旅行禁令限制，其中包括學生、特定學者、記者及提供關鍵基礎設施支持的個人。在持有正當簽證的情況下，這些人將可以入境美國。

對於經濟收入受疫情影響顯著的美國高校來說，這是一個利好消息。至於是否能吸引更多美國最大生源國——中國的留學生赴美就讀，效果仍有待觀察。

中國留學生數量下降

來自中國的留學生佔美國留學生總數近三分之一。過去一年間，中國學生在美留學人數下降明顯。

美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement）今年3月19日發佈的《2020學年留學人員統計報告》顯示，在美中國留學生數量在2020年度為38.25萬人，比2019年減少9萬多人，同比減少19.38%。

受新冠疫情影響，美國自2020年1月起對中國等國家實施入境限制。在去年美國疫情嚴重期間，許多中國留學生不得不在回國上網課及留在美國之間作出抉擇。

同時，面對外國學生的簽證服務也在疫情期間受到干擾，導致許多學生的簽證申請無法獲批或嚴重推遲。

如今限制放寬後，計劃自8月1日或更晚時間開始或繼續其學術課程的學生，可以憑借有效學生簽證最早可在開學前30天抵達美國。

所有入境人員需要根據美國當局要求提供陰性新冠檢測證明。一些高校還要求學生在復課前完成新冠疫苗接種。

多重因素

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 來自中國的留學生佔美國留學生總數近三分之一。

除新冠疫情外，還有其他因素對中國學生赴美意願帶來影響。

在中美競爭框架下，美國政府對中國留學生在美國高校的學術範圍不斷加以限制。美國前總統特朗普（Donald Trump）去年下令，禁止與中國軍方有關的學生或學者持留學生或訪問學者簽證進入美國，另有多名美國高校學者因未上報與中國的合作或聯繫而被調查。

去年以來，針對亞裔群體的歧視與攻擊事件在美國多發，也使得一些學生望而卻步。

根據中國新東方前途出國等機構聯合發佈的《2020中國留學白皮書》，2020年中國留學生出國目的地發生顯著變化，英國首次超越美國，成為中國留學生的首選。

其調查顯示，願意前往英國的受訪者佔42%，其次為美國（37%），澳大利亞與加拿大分別佔比16%。

而來自美國的一份統計顯示，在疫情得到控制後，2021年國際學生前往美國留學的意願顯著上升，唯獨來自中國的學生群體是個例外。

美國「通用申請」（Common Application）項目今年1月公布的數據顯示，在2021年國際學生申請數量「激增」的形勢下，來自中國的申請數量卻下降明顯。

其統計結果顯示，來自中國的申請數量下降了18%，但來自印度、加拿大、巴基斯坦、英國及巴西等國家的申請數量均出現20%以上的增長。

「通用申請」提供大學申請表格服務，被美國和國際上近900所高等教育機構使用。

美國高校經濟受影響

圖像來源，Reuters

受疫情旅行及簽證限制影響，2020年在美國的國際學生數量下滑明顯，使得許多高校收入受創。

國際教育協會（Institute of International Education）於2020年11月公布的一份調查結果顯示，2019年秋季至2020年秋季期間，美國高校的國際學生總數下降了16%，新註冊的國際學生數量下降了43%。

根據美國國際教育工作者協會（NAFSA）統計，2019-20年度，共有超過100萬國際學生在美國高校就讀，這給美國經濟帶來了387億美元的收入。該機構還發現，2020年秋季入學的國際學生數量下降將會給美國高校帶來30億美元的經濟損失。

另有多項調查結果顯示，在赴美留學生數量下降的同時，許多國際學生計劃轉向英國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等英語國家就讀。

本月，紐約大學、哥倫比亞大學、康奈爾大學等17所大學主席聯合上書，呼籲美國政府盡快採取措施，為留學生辦理簽證並放寬旅行禁令，以便讓他們可以在今年秋季返校。

今年3月，美國政府已經對來自歐盟國家和英國的國際學生放寬旅行禁令。