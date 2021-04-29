台灣晶片：全球供應鏈危機下 龍頭企業台積電受全球熱捧

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 被譽為台灣「半導體教父」的台積電創始人張忠謀

2020年台灣晶片龍頭企業台積電宣佈在美國亞利桑那州設廠，本周傳出歐盟也有意投下巨資邀請台積電（TSMC）以及韓國三星赴歐設廠，同時間台積電在中國南京宣佈擴廠。全球晶片荒之後，台灣代表性的科技公司台積電在全球的布局及擴張成為了新一輪關注焦點。

新冠肺炎大流行自去年肆虐全球。自去年底，許多製造企業希望從停工的困境中復蘇，力圖回到疫情前的生產水平。但全球許多大廠在在復工後發現晶片（芯片 ）嚴重短缺，影響復工。所謂的全球「晶片荒」再次突顯晶片的重要性。

全球晶片業現狀

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台積電已成為全球市值最高的半導體製造商 。

美國半導體工業協會（SIA）本月剛公布的研究報告指出，目前全球半導體供應鏈基於區域專業化，中國和東亞佔全球產能約 75%，而10奈米以下的高階晶片製造產能則全部掌握在台灣與韓國公司手中。

該協會同時向美方釋出警訊稱，晶片產業過度集中在地震頻繁以及政治風險高的東亞地區，並非好事。今年4月20日，美商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在參議院表態稱，美國欠缺半導體生產能力，供應鏈幾乎被掌握，對國家安全和經濟安全造成風險。

台積電在中國大陸

圖像來源，TSMC 圖像加註文字， 台積電發展出晶圓專業代工模式

台積電在中國大陸的舉動，在美中科技戰的背景下，格外引發關注。

目前台積電在中國南京設有大廠，但受台灣法令約束，僅以生產12奈米（納米）及16奈米晶片為主，但仍是中國大陸制程技術最先進的晶圓廠。

本周一（4月26日），台積電傳出要在南京加碼投資的消息。據台灣媒體報導，台積電預計核准資本預算28.87億美元，擴產該公司在南京廠的產能，預估將擴增月產能達4萬片14奈米晶片。

中國科技產業分析師項立剛發文強烈抨擊，並要求北京禁止此投資案。

項立剛文章批評稱，台積電在南京推動的是14奈米以下的晶片制程，「但卻配合美國政府，不協助大陸取得14奈米以下制程晶片，積極把先進制程移轉至美國，讓大陸企業無法取得先進制程晶片」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台積電傳出要在南京加碼投資，擴大生產的消息也引起兩岸熱議。

他又抨擊台積電在南京擴廠，能迴避在台灣缺水缺電的隱憂，同時「配合美國」。

中國國台辦發言人馬曉光，在記者會上僅簡單回應稱稱「會依法辦事，依法依規來處理」。

台積電目前與中國大陸的半導體產業關係緊密。

近十多年來，中國半導體廠商不斷以高薪挖角台積電高階工程師，希望加速半導體在中國大陸的發展。譬如，去年從武漢宏芯離職，被挖角進入中國半導體領頭羊中芯國際擔任副董事長的蔣尚義，以及因為後者加入，一度宣佈離開中芯的梁孟松，兩人都是台灣背景，並都曾擔任台積電創辦人張忠謀的左右手。

歐盟盛情邀請

圖像來源，Qualcomm

除了中國大陸之外，在半導體產業方面落後於亞洲及美國的歐盟，也在遭遇晶片荒之後盛情邀請台積電，美國英特爾和韓國三星前往歐盟設廠。

路透社透露，歐盟本周五（30日）將與台積電，美國英特爾及韓國三星討論是否至歐盟設廠。歐盟負責工業與服務業的執委布烈東（Thierry Breton）解釋，目前歐洲汽車工業深受晶片荒之苦，有必要強化半導體產業鏈。

但目前為止台積電據此沒有任何回應，態度低調。

台灣經濟部長王美花，周二（27）在台立法院回應此消息也僅表示，台積電是否赴歐設廠取決於該公司自身的商業戰略與全球布局。王美花又告訴台媒，台積電仍會以台灣作為先進制程的主要基地，她本人「近2周都沒有與歐盟官員談到此事」。

位於台北的智庫「台灣經濟研究院」研究員劉佩真則向中央社稱，根據歐盟市場規模大小，她判斷台積電受邀至歐盟設立「車用半導體研發中心」的可能性比設廠高。台工研院研究員楊瑞臨亦解釋，台積電的歐盟客戶比重僅6%，「無論就貼近市場、服務客戶等考量，歐盟市場並無經濟規模。」

美日加強半導體產業

台灣與美日外交關係緊密，台積電也分別在美日兩國有新布局。

2021年2月，台積電宣佈，在日本的邀請下，已同意在日本科技重鎮筑波市，設立半導體研發中心。

2020年五月，在前總統特朗普（川普）邀請下，台積電宣佈在美國美國亞利桑那州興建 5 奈米晶片廠，並在2021年初動工。台積電確認，凖備派遣 300 名員工遷至美國，並規劃招募 300 名以上的高階工程師。

這也是台積電 20 年來首次在美國興建工廠。