拜登上任百日赴國會演說 萬億支出計劃等三個關注焦點

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圖像來源，EPA

美國總統拜登將在上任滿百日的前夕，向國會參眾兩院發表演說。

美東時間周三（4月28日）晚，預計拜登將試圖在演說中說服選民與議員支持他的數萬億美國支出計劃，其中包括撥款4萬億美元用於支持兒童醫保、教育和家庭休假。

這是自1960年代以來，對美國社會福利的最大刀闊斧的改革計劃。

路透社形容，拜登在這場講話中扮演的將是「首席推銷員」的角色。

拜登就任總統3個月以來，主要精力放在抗擊新冠疫情上。美國疫苗接種數量不但達到目標，還比承諾數量翻了一倍。拜登政府的官員任命已經基本完成，頒布了一系列行政命令，接下來的議程將要與國會討價還價，協商進行。

此前，拜登政府已經推動通過2萬億的新冠紓困案，但這一議案在國會沒有得到任何一位共和黨人的支持。

開創一個歷史時刻

拜登的這場演說還將創造一個歷史時刻。這是美國歷史上首次有兩位女性在總統對國會演講時，坐在總統的後面。

副總統賀錦麗（哈里斯，Kamala Harris）和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將在演講時坐在國會演講台的後方，她們都將戴上口罩。

美國總統通常每年會向國會作國情咨文演講，而新總統在上任第一年也會向國會演說，但不稱為國情咨文。

據報道，拜登的國會演講約21分鐘，將提到上月發生的亞特蘭大亞裔按摩院槍擊案，並呼籲停止對亞裔的仇恨敵意。

他將在闡述外交政策的部分，提出如何應對中國和俄羅斯的方案。

在拜登演說之後，反對黨共和黨也將發言，反駁總統的觀點。共和黨的發言代表是南卡羅來納州參議員斯科特（Tim Scott）。斯科特是非裔美國人，他是共和黨內就族裔問題發聲頻繁的政治人物之一，被認為可能參與角逐2024年的總統大選。

力推兩個支出方案

在國會演說中，拜登將首推兩個大刀闊斧的支出方案，「美國就業計劃」和「美國家庭計劃」。

其中，「美國家庭計劃」將為美國3到4歲的兒童提供免費學前教育，還將向美國人提供免費的社區大學教育和家庭帶薪休假。「美國就業計劃」則著力投資公共交通、鐵路、機場、供水管道、道路橋樑、高速網絡等基礎建設。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國許多道路橋樑急需翻新維修

白宮稱，兩項方案會通過向美國富人課稅來融資支付。例如，如果納稅人的投資收入超過100萬美元，稅率將翻倍，提高到39.6%。年收入超過40萬美元，即屬於納稅等級最高水平的家庭，也將面臨更高的收入稅。拜登加投資收入稅的計劃一公布，美國股市上周就出現了一輪拋售潮。

拜登提出的新冠紓困與就業、家庭支出計劃的總預算為6萬億美元，他上周還提出1.5萬億美元的下財年年度預算，比本財年預算增加8%，且施政重點與特朗普政府截然不同。

「倒數第三」的支持率

圖像來源，AFP

拜登就任即將滿100天，美國人滿意他上台以來的表現嗎？

根據路透社與益索普研究機構的民意調查，55%的美國人認可拜登上任後的表現，這是前任總統特朗普從未達到過的支持率。

《華盛頓郵報》與美國廣播公司（ABC）的調查則顯示，美國民眾對拜登的滿意度為52%，有42%的人不認可他的表現。

民意數據顯示美國的政治分裂仍在繼續。拜登上台100天的民意滿意度是美國所有總統中排名倒數第三，不過比特朗普在同一時期的支持率高出約10%。