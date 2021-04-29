拜登提名台灣裔科學家徐若冰擔任美國防部副部長

22 分钟前

圖像來源，U.S. Chamber of Commerce 圖像加註文字， 徐若冰

4月27日，美國總統拜登宣佈提名台裔科學家徐若冰（Heidi Shyu）為國防部副部長，負責研究與工程事務，著重下一代高超音速武器研發。

該職位位列國防部長和國防部常務副部長之後，是美國國防部負責研發的最高職位。如果該提名在參議院通過，徐若冰將成為亞裔在美國國防部任職的最高級別的文職官員。

今年67歲的徐若冰出生在台北，10歲時移民美國。她在奧巴馬總統執政期間曾是美國軍隊的頭號武器買家，據報主導多個美軍重點科研項目。多家台灣媒體讚譽她是「F-35戰機雷達之母」。

長期在美軍供職

徐若冰在軍隊領域的履歷豐富。2012年至2016年，她曾擔任美國陸軍採購、後勤和技術助理部長。

在此之前，2010年，她是美國大型國防合約商雷神公司（Raytheon）太空與機載系統的技術戰略副總裁，負責管理該公司的電磁系統實驗室，並擔任F-35聯合攻擊戰鬥機集成雷達/電子戰傳感器的主管。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 徐若冰曾擔任F-35聯合攻擊戰鬥機集成雷達/電子戰傳感器的主管。

她還負責雷神公司的無人機業務，擔任過多個高級領導職位，包括公司技術與研究副總裁、無人偵察系統副總裁等。

近年來，她擔任過美國太空空間技術公司Aerospace、風投公司Levitate等企業的董事會成員，目前是Heidi Shyu Inc.的首席執行官，為十多家公司提供諮詢服務。

如果提名通過，徐若冰將與另一位美國國防部副部長長凱瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）、陸軍部長提名人選克里斯汀·沃姆斯（Christine Wormuth）和五角大樓成本評估部門主任提名人選蘇珊娜·布魯姆（Susanna Blume）一起成為拜登五角大樓的女性高層。

台灣媒體廣泛關注

徐若冰的提名引發台灣媒體廣泛關注。目前正值美國與中國關係緊張，台灣事務是牽引未來美中關係走向的核心，其中美國對台軍售是一個重要觀察點。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣軍隊演習

台灣《聯合報》引述一名台灣政府高層官員稱，徐若冰在五角大樓任職期間，曾掌管台美空軍軍售案，「相當熟悉情況並友善」。

台灣立法院外交國防委員會召委趙天麟對台灣媒體稱，徐若冰是非常重要的象徵，「代表隊女性、亞裔、台裔的尊重」，並且是「對台灣在某種程度上更大力道的支持。」

趙天麟說，「未來在軍事合作上，相信徐若冰一定可以提供很多台灣角度的需要，在拜登的內閣裏、或放在討論桌上討論。這樣的人事發佈，某種程度上是對台灣很大的鼓舞，也對台灣之光、台灣人在美國奮鬥立下一個更好的里程碑。」

徐若冰受到台灣媒體關注，還與她的家學有密切關係。

徐若冰的已故祖父是台灣前空軍副總司令徐康良中將。徐康良出生在中國浙江，二戰期間是中國軍隊的轟炸機飛行員，1949年後隨國民黨遷到台灣。

徐康良在1957年5月出任台灣軍方聯合作戰研究會副主委執行官，1963年底擔任台灣總統府戰略顧問。

工程師專業背景

徐若冰擁有扎實的工程師專業背景。她曾是美國空軍科學顧問委員會的主席和美國國家工程院院士。

她於2017年獲得新布倫瑞克大學的榮譽博士學位，是加州大學洛杉磯分校的行政管理項目的畢業生。

在此之前，徐若冰分別在加拿大新布倫瑞克大學（University of New Brunswick）和多倫多大學獲得數學學士和科學碩士學位，並在加州大學洛杉磯分校獲得系統科學碩士學位與工程學學位。