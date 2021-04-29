印度新冠疫情：致命第二波由城市擴散至小城鎮

維卡斯·潘迪（Vikas Pandey）、沙達布·納吉米（Shadab Nazmi）

BBC記者 發自德里

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在加濟阿巴德（Ghaziabad ）的一個路邊急救帳篷內，一名病人正在吸氧。

印度致命的第二波新冠疫情已經摧毀了德里（Delhi）、孟買（Mumbai）、勒克瑙（Lucknow）、浦那（Pune）等大城市。在那些地方，醫院和火葬場的空間已經用盡，葬禮甚至要在停車場舉行。但如今，這場疫情還已經牢牢控制了許多小型城市、城鎮及村莊，關於病毒對這些地方破壞的報道普遍低於實情。

星期二，在印度北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）的科塔（Kota）區，拉傑什·桑尼（Rajesh Soni）花了八個小時，用一輛電動三輪車帶著他的父親跑遍一家又一家醫院。他找不到救護車，於是這種搖搖晃晃的交通工具成了唯一的選擇。下午5點時，他父親的狀況持續在惡化，他決定放棄尋找一張醫院牀位的努力。在這之後，他「把所有留給命運安排」，返回家中。

「我在家裏給他吃藥，但不確定他能否活下來。我們現在已經被放棄到要橫屍街頭的地步了，」拉傑什表示，他說，好幾家私人醫院甚至「哄騙」他，先收了他的錢做檢測，但之後告訴他沒有牀位，要他帶走他的父親。

「我不是個有錢人。電動車司機和醫院要我多少錢，我就給多少。現在我要借錢給家裏買一個氧氣瓶。」

在受疫情影響最嚴重的印度城市德里，這種故事已算常見，但如今印度全國上下的小城市和城鎮中，這種事情也開始出現。

BBC研究了印度五個邦的情況，探尋在那些地方新冠病毒傳播有多快。

拉賈斯坦邦科塔

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這座城市及其周邊區域上周報告有超過6000例確診病例。自疫情開始以來，這裏已經有264例死亡病例，但其中35%出現在4月。

4月7日以前，這裏的確診病例翻倍花了72天，但如今只需27天。

所有可以輸氧的牀位都已有病人使用，而4月27日，該區329個重症監護病房中只有兩個無人佔用。這裏的一名資深記者向BBC表示，當地所有醫院都已人員為患，且「這顯示實際數字要高出許多」。

目前氧氣及瑞德西韋（remdesivir）、托株單抗（tocilizumab）等藥物面臨嚴重短缺。科塔區有許多輔導中心，印度全國各個地區的學生都會來到這裏，以凖備進入頂尖醫學院和工程學院的考試。

但許多學生在疫情發生後已經離開，這裏雖深陷困境但卻處於印度全國性及國際媒體視野之外。上述記者表示，這裏的醫院並未凖備好應對當前這場「新冠海嘯」。他稱，目前迫切需要「在更多人開始橫屍街頭前增加更多氧氣和重症監護病房牀位」。

北方邦阿拉哈巴德

北方邦（Uttar Pradesh）阿拉哈巴德（Allahabad）市又名普拉雅格拉吉（Prayagraj），在4月20日前這裏共錄得54339個確診病例，但數字在這之後增長了21%，上周新增病例數達11318例。

目前這裏公布的死亡病例數為614例，其中有32%出現在4月。阿拉哈巴德並未有關於當地衛生設施的官方數據，但有多人向BBC表示，他們無法為家人尋得一張病牀。

我們向該市醫療系統最高職位官員多次致電寫信，詢問病牀短缺狀況，均未得到回復。一名當地資深記者表示，這裏的火葬場與墓地正晝夜運轉，實際死亡人數要比官方數據高出許多。

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北方邦首席部長約吉·阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）最近表示，當地藥物、醫院牀位或氧氣沒有短缺情況出現，但專家聲稱，這與當地實際情況大相徑庭。

社交媒體已經被北方邦人尋找病牀、氧氣和瑞德西韋等藥物的貼文淹沒。而阿迪亞納斯警告稱，如果有任何私人醫院「假報」氧氣短缺，當局將會採取相關行動。

一名小型私人醫院僱員告訴BBC，安排氧氣的工作已經變得比以前更加困難，但由於害怕受到懲罰，他不會進行投訴。

「但我無法理解為什麼會有任何醫院假報短缺，這沒有任何道理，」他說。

此外，有報道稱北方邦存在因氧氣短缺導致病人死亡的情況。該邦還有其他幾個區和村莊報告出現醫院牀位短缺問題。

家住康普爾區（Kanpur）的阿希什·亞達夫（Ashish Yadav）稱，他的父親病情危急，但由於阿希什連個醫生都無法找到，他沒有辦法為父親找到一張病牀。

「我求遍了所有地方，但沒有人幫忙。沒有人接聽公開的求助熱線，」他向BBC表示。

恰蒂斯加爾邦卡瓦爾達

恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）卡瓦爾達縣（Kawardha）位於印度中部。今年3月1日，這裏還沒有任何活躍病例（active case）。但在過去7天內，當地增加了近3000例病例。

卡瓦爾達縣醫院共有7部呼吸機，但沒有任何醫生接受過操作這些機器的培訓。根據政府數據，這家醫院應該有49名專科醫生，但這裏實際只有7名。同時，護士人員及實驗室技術人員也出現嚴重短缺。

多名當地記者表示，由於沒有做好病例急劇增加的凖備工作，該縣無法處理重症患者。當地已有多人由於得不到適當的治療而去世。

帕格爾布爾、奧蘭加巴德

帕格爾布爾（Bhagalpur）位於印度東部的比哈爾邦（Bihar），這裏同樣遭到嚴重破壞。自4月20日以來，這裏的病例數已經增長26%，同時死亡病例數增長了33%。

該市只有賈瓦哈拉爾·尼赫魯醫學院（Jawaharlal Nehru Medical College，JNMC）有重症監護病牀，而其36個病房在4月28日已經全部佔滿。那家醫院裏的350個輸氧病牀已經滿員。

該院一名高級官員告訴BBC，在其220名醫生中，有40人在過去10天內檢測呈陽性，其中4人死亡。這給醫院帶來了新的壓力。

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比哈爾邦西部的奧蘭加巴德（Aurangabad）鎮也損失慘重。根據官方數據，自4月5日以來該地已經錄得超過5000例病例，6人死亡。但有比哈爾邦的資深記者稱，由於檢測在許多小城鎮和小城市是一個主要問題，實際數字比官方數據要高。許多人在得到新冠檢測的機會前病情已經轉為危重，甚至死亡。這種死亡病例沒有被官方數據統計在內。

家住奧蘭加巴德的蘇米特拉·德維（Sumitra Devi ）得到檢測機會的過程十分艱難。在她情況惡化的多天期間，她無法接受逆轉錄聚合酵素鏈式反應（RT-PCR）檢測。由於沒有陽性檢測結果，醫院拒絶讓她住院。

於是家人把她帶到附近鎮上的一個小型私人醫院，她在那裏檢測呈陽性，但醫院稱她病情危重，他們沒有設施救治。她的家人又把她帶到該邦首府帕特那（Patna） 的一家大型醫院，在得以住院前，她又不得不等待了好幾個小時。

最終，她在得到病牀兩小時後去世。

北阿坎德邦奈尼塔爾

北阿坎德邦（Uttarakhand）奈尼塔爾（Nainital）縣是喜馬拉雅山（Himalayas）一帶的一個旅遊城鎮，這里正艱難應對新增病例持續攀升的情況。4月27日，該地142張重症監護病牀中有至少131張已經被使用，而771張輸氧病牀中只有10張無人使用。

過去一周中，該地報告出現超過4000例確診病例，82例死亡病例。對於奈尼塔爾來說，處理不斷攀升的病例尤其困難，因為當地還會收治來自附近衛生設施幾近於無的偏遠城鎮及村莊的病人。

一名不願透露身份的當地醫生表示，「情況非常嚴峻」，他「感到恐懼」。